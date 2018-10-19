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Facebook нанял пиарщиком бывшего заместителя премьера Великобритании

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Компания Facebook назначит руководителем департамента, отвечающего за коммуникации и внутреннюю политику, британского политика Ника Клегга, сообщает газета Financial Times (FT). По данным издания, 51-летний Клегг переедет в Кремниевую долину уже в январе. На новом посту он заменит Элиота Шраге, объявившего об уходе из компании в июне.

Издание объясняет это назначение проблемами, связанными с защитой данных и государственным регулированием, с которыми в последнее время приходится сталкиваться компании. Как пишет FT, основатель социальной сети Марк Цукерберг уговаривал Клегга перейти в Facebook несколько месяцев. Клегг согласился после того, когда ему пообещали, что он будет отвечать за глобальную стратегию компании и играть ведущую роль в ее формировании.

Клегг – бывший лидер британских либерал-демократов. В 2010–2015 гг. он занимал пост заместителя премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона. Клегг также работал в структурах ЕС: он был членом Европарламента в 1999–2004 гг. и входил в состав британской комиссии, которая вела переговоры с Евросоюзом по вопросам торговли. По итогам выборов 2017 г. Клегг уже не прошел в британский парламент. The Telegraph отмечает, что Клегг ранее резко критиковал налоговую политику Facebook в Великобритании.

Facebook представила первые электронные устройства под своим брендом

Политика
Новости

Два человека погибли при взрыве на заводе пиротехники в Гатчине

Ведомости
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Два человека погибли в результате взрыва на заводе пиротехники «Авангард» в Гатчине, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службе МЧС России. По словам собеседника агентства, пострадали два человека, еще один может оставаться под завалами, его поиски продолжаются.

Взрыв на заводе «Авангард» произошел вечером в пятницу. Ранее «Интерфаксу» в пресс-службе МЧС сообщили, что это был «технологический взрыв без последующего возгорания». В результате частично разрушилось здание завода, загорелись три припаркованных автомобиля, рассказал начальник пресс-службы Северо-Западного регионального центра МЧС Федор Польшин. «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы пишет, что при взрыве частично обрушились четыре этажа здания завода.

Кроме того, была повреждена контактная сеть на железной дороге, проходящей рядом с заводом, сообщили ТАСС в экстренных службах. «Сейчас принимаются меры, чтобы движение не остановилось», - сказал собеседник агентства. По расписанию ближайший поезд должен проследовать по этому участку около 22.00 мск, отметил он.

Движение в направлении Луги в Гатчине не останавливалось, сообщила пресс-служба Октябрьской железной дороги (ОЖД, филиал РЖД). «Остановки движения в направлении Луги не было. Была задержка одного пригородного поезда», — сказал собеседник «Интерфакса».

ЗАО «Гатчинский завод «Авангард» — крупнейший в России производитель пиротехники, металлических карнизов для окон и кемпинговой (мобильной) мебели, согласно информации с его сайта. Завод работает с 1944 г., сначала он производил пиротехнические и скобяные изделия. На предприятии работает более 700 человек, следует из информации с сайта.

Взрыв на заводе пиротехники в Ленинградской области

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Финансы
Новости

Набиуллина сравнила «Кэшбери» с продавцами жетонов под видом криптовалют

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Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина сравнила платформу «Кэшбери» с мошенниками, продававшими людям жетоны около метро под видом криптовалют. Об этом она заявила в интервью телеканалу «Россия 24».

«Есть люди неискушенные, может быть, недостаточно финансовые грамотные, которые попадают на удочку таких мошенников», — признала Набиуллина на вопрос о том, как можно исключить появление финансовых пирамид, подобных «Кэшбери» (цитаты по «РИА Новости»). Набиуллина отметила, что ЦБ осуществляет надзор за финансовыми организациями с лицензиями. Мошенники же не имеют лицензий и не находятся под надзором Центробанка, поэтому если регулятор замечает признаки таких финансовых пирамид или других видов мошенничества, он направляет сведения об этом в правоохранительные органы.

В конце сентября Центробанк сообщил, что пожаловался на «Кэшбери» в Генпрокуратуру и МВД. ЦБ назвал компанию «одной из самых масштабных финансовых пирамид» за последние годы. «Кэшбери» строит работу на принципах сетевого маркетинга, обещает высокую доходность, ведет агрессивные кампании в СМИ и социальных сетях. Все это признаки классической финансовой пирамиды, подчеркивал директор департамента противодействия недобросовестным практикам регулятора Валерий Лях. Ущерб от деятельности «Кэшбери» он оценивал более чем в 1 млрд руб. Самостоятельно остановить деятельность «Кэшбери» ЦБ не смог, поскольку у компании нет лицензии регулятора.

«Кэшбери» в свою очередь отрицала все обвинения ЦБ. 11 октября компания объявила о приостановке работы до 1 ноября. Она сообщила, что временно заблокирует ввод и вывод средств, создание депозитов, начисление бонусов и внутренние переводы.

Технологии
Новости

Котировки «Яндекса» возобновили падение

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Котировки интернет-компании «Яндекс» в пятницу после 17.00 мск возобновили падение, прервавшееся днем. Акции Yandex N.V. — зарегистрированной в Нидерландах головной компании группы — на Московской бирже к 17.20 мск подешевели на 18,5% к уровню закрытия четверга до 1821,5 руб. за бумагу. Стоимость бумаг на бирже NASDAQ также снижается, но меньшими темпами. На 17.30 мск падение составило 6,6% до $27,5.

Акции «Яндекса» стали дешеветь после известия о возможной покупке Сбербанком значительной — свыше 30% — доли в компании. На закрытие торгов на NASDAQ в четверг котировки упали на 17,8% до $29,49. Капитализация «Яндекса» снизилась более чем на $1 млрд, следует из данных американской биржи. На предварительных торгах в пятницу на NASDAQ котировки «Яндекса» росли – на 7,3% до $31,65.

Выбор редактора
Политика
Новости

Взрыв произошел на заводе пиротехники в Ленинградской области

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На заводе «Авангард» в Гатчине (Ленинградская обл.) произошел взрыв. По предварительным данным, взорвалась пиротехника, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы. После взрыва начался пожар, загорелось несколько припаркованных возле завода автомобилей. В то же время представитель МЧС в эфире телеканала «Россия 24» сказал, что на заводе произошел «технологический взрыв без последующего возгорания».

Информацию о взрыве ТАСС подтвердила пресс-служба областного правительства. Представитель МЧС рассказал агентству, что при взрыве на заводе погибли два человека, еще двое пострадавших госпитализированы, в том числе женщина-сторож, ее состояние оценивается как тяжелое. Под завалами может находиться еще один человек. При этом, по словам источника ТАСС в силовых структурах, при взрыве пострадали около 10 человек.

Как рассказал «Интерфаксу» информированный источник, взрыв произошел в цехе по производству пиротехники. «Там произошла технологическая ситуация, никакого криминала нет», – сказал собеседник. Здание завода частично разрушено, оказались завалены расположенные рядом железнодорожные пути, движение по ним приостановлено, сообщила агентству пресс-служба администрации региона. Через Гатчину в направлении Луги идут пути в Псков, Ригу, Минск.

На место взрыва выехали губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и руководитель регионального главка МЧС Евгений Дейнека.

ЗАО «Гатчинский завод «Авангард» – крупнейший в России производитель пиротехники, кемпинговой (мобильной) мебели и металлических карнизов для окон, говорится на сайте предприятия. Завод был открыт в 1944 г., на нем работают более 700 сотрудников.

Взрыв на заводе пиротехники в Ленинградской области

Авто
Новости

Volkswagen начал строить крупный завод электромобилей под Шанхаем

Ведомости
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Автоконцерн Volkswagen с партнером — китайской SAIC Motor — начали строить под Шанхаем крупный завод по производству электромобилей под брендами Audi, Skoda и Volkswagen, а также аккумуляторов под Шанхаем, сообщило агентство Reuters. Объем инвестиций в проект — 17 млрд юаней ($2,45 млрд).

Новый завод SAIC Volkswagen станет первым в мире предприятием, где будут производиться автомобили только на новейшей модульной платформе электрического привода (MEB), представленной VW в сентябре 2018 г.

Выпуск электромобилей должен начаться с 2020 г., мощность предприятия — 300 000 машин в год. В планах Volkswagen — выпуск 50 моделей электромобилей к 2025 г. на 16 заводах в Европе, Китае и США. На этой неделе конкурент Volkswagen — американская Tesla окончательно определилась с размещением своего завода автомобильных аккумуляторов Gigafactory. Он также будет строиться под Шанхаем.

Выбор редактора
Технологии
Новости

Суд вынес приговор основателю сообщества «Смотра.ру»

Ведомости
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Дорогомиловский суд Москвы приговорил основателя автомобильного сообщества «Смотра.ру» Эрика Китуашвили (известен как «Давидыч») к 4 годам и 8 месяцам колонии общего режима за махинации со страховкой на автомобили. Об этом сообщает «Интерфакс» из зала суда. Гособвинитель просила приговорить Китуашвили к 7 годам тюрьмы.

Основателя «Смотра.ру» задержали в феврале 2016 г., в отношении него было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). На время следствия он был отправлен под арест по решению Тверского суда Москвы.

Следствие пришло к выводу, что Китуашвили в составе организованной группы инсценировал хищение четырех машин. После этого он по подложным документам получил от страховых компаний деньги за якобы похищенные застрахованные автомобили. Ущерб от действий Китуашвили и его сообщников оценили более чем в 8 млн руб.

Китуашвили вину не признал. Он связывал свое задержание с выходом новой части расследования о коррупции в ГИБДД. Сайт «Смотра.ру» позиционирует себя как социальную сеть для автомобилистов и владельцев мотоциклов.

Политика
Новости

В Сибири пенсионерка купила министру «подарки» на 89 рублей прибавки

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Новосибирская пенсионерка, недовольная повышением прожиточного минимума на 89 руб., принесла в министерство труда области «подарочный набор»: хозяйственное мыло, бельевую веревку, спички и пачку соли. Пенсионерка попросила передать «подарки» министру труда и социального развития региона Ярославу Фролову, сообщает «РИА Новости».

В октябре правительство Новосибирской области одобрило законопроект об увеличении прожиточного минимума для пенсионеров на 2019 г. Согласно документу, он вырастет на 89 руб. – с 8725 до 8814 руб. «Уровень прожиточного минимума <…> рассчитан на основе потребительской корзины. Также учтены данные федерального органа власти по статистике об уровне потребительских цен на продукты питания, непродовольственные товары и услуги», – говорил Фролов (цитата по «Тайга.инфо»).

Пенсионерку, подготовившую подарок Фролову, зовут Елена Владимировна, уточняет общественная организация «Гражданский патруль». Она опубликовала в соцсетях видеокадры того, как пенсионерка стоит у здания регионального министерства труда и социального развития с «подарками» в руках. На видео пенсионерка обращается к министру: «Хочу выразить ему благодарность и вручить этот скромный дар на сумму прибавки». Потом она заходит в здание, но останавливается у поста охраны. Видео прерывается на словах одного из работников охраны: «Съемка запрещена здесь. Кто вам разрешил, милые дамы?»

Фролов не стал отвечать на обращение пенсионерки. Он отметил, что считает некорректным давать «оценку поступкам граждан, обратившихся в министерство».

Ранее министр занятости, труда и миграции Саратовской области Наталья Соколова предложила увеличить прожиточный минимум неработающих пенсионеров, проживающих в регионе, на 288 руб., отклонив предложение местных депутатов увеличить его на 500 руб. Она заявила, что суммы 3500 руб. в месяц вполне хватит на «минимальные физиологические потребности». На предложение местного депутата от КПРФ Николая Бондаренко в качестве эксперимента попробовать прожить на эту сумму месяц Соколова ответила отказом, объяснив, что ей такие эксперименты не позволяет статус министра. При этом она рекомендовала жителям области «сбалансированное, но диетическое меню... исходя из цен в магазинах со скидками». «Макарошки стоят всегда одинаково», – отмечала Соколова.

Видео с высказываниями Соколовой появилось в интернете и вызвало широкий общественный резонанс. После этого ее уволили. Губернатор Саратовской области Валерий Радаев назвал недопустимым пренебрежительное отношение к темам, «имеющим жизненную важность для людей», передавало «РИА Новости».

Прожиточный минимум рассчитывается на основе минимального продуктового набора, суммы на оплату непродовольственных товаров и услуг – например, одежды и ЖКУ. Таким образом, прожиточный минимум пенсионера отличается от аналогичного показателя у трудоспособного жителя или ребенка. К примеру, прожиточный минимум саратовского пенсионера во II квартале 2018 г. составил 7176 руб., а трудоспособного жителя – 9354 руб. Сумма в 3500 руб., которая вызвала спор между Соколовой и местными депутатами, имеет отношение к региональной потребительской корзине.

После скандала с Соколовой саратовские министры решили рассмотреть законопроект об увеличении прожиточного минимума в регионе, сообщал ТАСС. Согласно документу, его могут повысить на 3,6%, следовательно, пенсионеры в области будут получать как минимум 8278 руб.

Как живется пенсионерам в разных странах

Бизнес
Новости

Colgate остановила работу фабрики в Венесуэле из-за нехватки коробок

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Американская Colgate-Palmolive приостановила работу фабрики – производителя моющих средств в Венесуэле из-за нехватки картонных коробок. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на профсоюзного лидера Карлоса Родригеса.

По его словам, фабрика в Валенсии остановила работу в понедельник, 15 октября. Поставщик картонных коробок – ирландская Smurfit Kappa закрыла производство в Венесуэле в сентябре после того, как власти Венесуэлы конфисковали ее местное предприятие, уточнил он. Компания была одним из немногих производителей упаковочных материалов в Венесуэле.

Теперь Colgate пытается завозить картон из Колумбии. Родригес добавил, что фабрика Colgate, производящая зубную пасту, все еще работает, но ее запасов картона хватит всего лишь на месяц. Colgate-Palmolive не предоставила Reuters оперативный комментарий.

The Economist назвал 10 главных рисков для мировой экономики

Политика
Новости

Жириновский потребовал от Матвиенко вернуть члену ЛДПР пост в Совете Федерации

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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский направил спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко письмо с требованием вернуть члена партии, сенатора от Оренбургской области Елену Афанасьеву на пост заместителя председателя комитета верхней палаты по конституционному законодательству, сообщает РБК. Подлинность письма подтвердила пресс-служба партии.

Жириновский отметил в письме, что возвращение Афанасьевой на должность «способствовало бы гармонизации рабочих отношений внутри коллектива Совета Федерации и не стало бы в дальнейшем предметом широкого обсуждения общественности».

Афанасьева покинула пост после заседания комитета по законодательству в начале октября. Как пишет Жириновский, сотрудники аппарата Совета Федерации обращались к ней «с настойчивой просьбой подать заявление об освобождении от должности», поскольку ее «позиции при голосованиях по некоторым вопросам расходятся с большинством».

В ЛДПР изданию рассказали, что связывают отставку с тем, что Афанасьева проголосовала против закона о пенсионной реформе и «неоднократно голосовала по разным вопросам не так, как большинство сенаторов». Источник РБК в Совете Федерации объяснил освобождение сенатора от должности тем, что руководство верхней палаты осталось недовольно ее работой на Втором Евразийском женском форуме, который прошел в Петербурге в конце сентября.

Пресс-служба Матвиенко и Афанасьева отказались от комментариев. Председатель комитета по конституционному законодательству Андрей Клишас сообщил, что Афанасьева сама решила покинуть должность и ему неизвестны причины этого.

Голосование в Совете Федерации по законопроекту о пенсионной реформе прошло 3 октября. За его принятие проголосовали 149 сенаторов, пятеро – против, трое воздержались. В тот же день документ подписал президент Владимир Путин.

Политика
Новости

Константинополь отказался разрывать отношения с РПЦ

Ведомости
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Константинопольский патриархат продолжает состоять в общении с Русской православной церковью (РПЦ), несмотря на решение Москвы о полном разрыве отношений. Об этом говорится в обращении экзархата русских приходов в Западной Европе, который подчиняется Константинополю. Его приводит «Интерфакс».

В сообщении указывается, что вселенский патриархат «не прерывал общения с Московским патриархатом и продолжает его поминать в порядке, установленном в диптихе». В нем отмечается, что всем православным верующим разрешено участвовать в литургической жизни и таинствах в русских приходах Западной Европы.

Ранее РПЦ объявила о полном разрыве отношений с Константинопольским патриархатом. Решение было принято после того, как Синод в Стамбуле объявил об отмене указа о передаче Киевской митрополии Москве, создании своего подворья в Киеве, а также реабилитации лидеров двух неканонических украинских церквей — Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарета и главы Украинской автокефальной православной церкви Макария.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Кремль с большой обеспокоенностью следит за тем, как развивается ситуация в отношениях между РПЦ и Константинопольским патриархатом. По его словам, это вызывает озабоченность Кремля. «Мы надеемся, что мудрость восторжествует, надеемся, что все интересы Русской православной церкви будут соблюдены», — подчеркивал Песков.

Политика
Новости

Полиция начала проверку из-за поступивших угроз в адрес «Новой газеты»

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Главное управление МВД России по Москве проводит проверку в связи с сообщением о том, что у редакции одного из изданий была обнаружена корзина с находящейся в ней головой животного. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

Название издания или адрес редакции в сообщении не уточняются. Ранее «Новая газета» сообщила, что обратилась в полицию из-за того, что кто-то принес к редакции похоронный венок и отрезанную голову барана. В первом случае на посылке была подпись «Денис Коротков – предатель родины», во втором оставили записку: «Главному редактору «Новой газеты» с приветом Вам и Короткову» (орфография и пунктуация автора сохранены). Редакция издания отмечает, что расценивает это в качестве угроз. Кроме того, Коротков рассказал Русской службе ВВС, что также получил букет из четырех гвоздик с траурной лентой и запиской «Мы тебя не забудем».

Коротков – журналист, который написал серию материалов о деятельности частной военной компании «ЧВК Вагнера» в Сирии. Все эти материалы были опубликованы в петербургском издании «Фонтанка».

«Новая газета» отмечает, что в соцсетях началась кампания против издания. Информация, что «Новая газета» якобы разгласила данные российских летчиков, воюющих в Сирии, чем подвергла их семьи опасности, – просто фейк, говорится в ее заявлении: «У нас вообще не было публикаций на эту тему – ни в газете, ни на сайте».

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