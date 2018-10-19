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Facebook нанял пиарщиком бывшего заместителя премьера Великобритании

Компания Facebook назначит руководителем департамента, отвечающего за коммуникации и внутреннюю политику, британского политика Ника Клегга, сообщает газета Financial Times (FT). По данным издания, 51-летний Клегг переедет в Кремниевую долину уже в январе. На новом посту он заменит Элиота Шраге, объявившего об уходе из компании в июне.

Издание объясняет это назначение проблемами, связанными с защитой данных и государственным регулированием, с которыми в последнее время приходится сталкиваться компании. Как пишет FT, основатель социальной сети Марк Цукерберг уговаривал Клегга перейти в Facebook несколько месяцев. Клегг согласился после того, когда ему пообещали, что он будет отвечать за глобальную стратегию компании и играть ведущую роль в ее формировании.

Клегг – бывший лидер британских либерал-демократов. В 2010–2015 гг. он занимал пост заместителя премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона. Клегг также работал в структурах ЕС: он был членом Европарламента в 1999–2004 гг. и входил в состав британской комиссии, которая вела переговоры с Евросоюзом по вопросам торговли. По итогам выборов 2017 г. Клегг уже не прошел в британский парламент. The Telegraph отмечает, что Клегг ранее резко критиковал налоговую политику Facebook в Великобритании.

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