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Google за два года уволил из-за обвинений в домогательствах 48 сотрудников

Google за последние два года уволил из-за обвинений в сексуальных домогательствах и неподобающем поведении 48 сотрудников, пишет The Washington Post со ссылкой на письмо, которое было разослано сотрудникам корпорации. В документе за подписью гендиректора Google Сундара Пичаи и вице-президента по кадрам Эйлин Нотон говорилось, что в число уволенных входили 13 топ-менеджеров компании.

«Никто из этих людей не получил выходного пакета», — утверждается в письме. «В последние годы мы ввели некоторые изменения, в том числе приняли более жесткий подход к ненадлежащему поведению сотрудников, занимающих руководящие должности», — отмечается в документе. «Мы хотим заверить вас, что проверяем каждую жалобу о сексуальных домогательствах или неподобающем поведении, мы их расследуем и предпринимаем меры», — говорится в письме.

На начало 2018 г. штат Google составлял около 89 000 человек. Руководство компании разослало письмо сотрудникам на фоне появившейся в New York Times публикации о том, что в 2014 г. Google выплатил при увольнении разработчику операционной системы Android Энди Рубину, обвиненному в сексуальных домогательствах, выходной пакет в размере $90 млн.