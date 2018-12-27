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Instagram отменил обновление интерфейса после негодования пользователей

Принадлежащий Facebook сервис Instagram в четверг, 27 декабря, на время отключил для части пользователей возможность вертикальной прокрутки ленты новостей для тестирования нового способа просмотра. Вскоре руководство компании признало, что тест по ошибке распространился на более широкую, чем предполагалось, аудиторию, и отменило обновление.

«Пролистывайте ленту так же, как листаете «Истории», — сообщил Instagram пользователям, которым включили такую опцию. В обновленном интерфейсе лента с фотографиями листается вбок, а при прокрутке вниз открываются только комментарии.

Нововведение вызвало резко отрицательную и даже негодующую реакцию пользователей. «Худшее решение вашей команды. Новый интерфейс настолько плох, что войдет в учебники как антипример хорошего дизайна и удобства. Удачный способ вывести из себя миллионы пользователей», — процитировал гендиректор Instagram Адам Мосери несколько постов из своей ленты.

Через пару часов после запуска Мосери заявил, что обновление уже убрано. «Это должен был быть очень маленький тест, который по ошибке вышел на широкую аудиторию. Уже исправили. Если у вас все по-прежнему, просто перезапустите приложение. С праздником!» — сообщил он в Twitter.