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Путин подписал закон о запрете внутрироссийского роуминга

Президент России Владимир Путин подписал поправки в закон «О связи», отменяющие национальный роуминг. Документ, запрещающий взимать плату за внутрироссийский роуминг и обязывающий операторов устанавливать единые тарифы на все звонки внутри страны, опубликован на официальном портале правовой информации. Закон вступит в силу с 1 июня 2019 г.

Изначально внутрироссийский роуминг возник из-за специального регулирования, «при котором каждый из операторов связи осуществлял соединения через единого общероссийского оператора», отмечалось в пояснительных материалах. Это приводило к издержкам. Теперь же этот механизм не является массовым и применяется в исключительных случаях. Соответственно, установление дополнительных платежей за перемещение абонентов не требуется.

В 2017 г. МТС, «Вымпелком», «Мегафон», а также Tele2 заработали на внутрисетевом роуминге 30 млрд руб., сообщал ранее гендиректор «ТМТ консалтинга» Константин Анкилов.