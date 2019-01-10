Технологии

Новости

Telegram ликвидирует компанию в Великобритании

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров ликвидирует британскую компанию Telegram Messenger LLP, следует из записи в реестре компаний Великобритании. На соответствующую запись первым обратило внимание РБК. Согласно документам, Дуров попросил исключить компанию из реестра 19 декабря 2018 г.

Telegram Messenger LLP учреждена в феврале 2014 г. двумя компаниями — Dogged Labs Ltd (Британские Виргинские острова) и Telegraph Inc. (Белиз). Британская компания регистрировалась во время конфликта с фондом UCP, который пытался получить контроль над активами мессенджера.

Именно Telegram Messenger LLP фигурировал в реестре организаторов распространения информации Роскомнадзора, когда ведомство требовало от Павла Дурова предоставить информацию для вхождения в него. Несмотря на предоставление данных о компании, Telegram оказался заблокирован в России по решению суда. Компания отказалась выполнить требования ФСБ о передаче службе ключей для дешифровки сообщений пользователей.

В интервью Bloomberg в декабре 2017 г. Дуров говорил, что открывает офис Telegram в Дубае. Сейчас Telegram на своем сайте сообщает пользователям, что может делиться их данными с двумя компаниями, входящими в группу компаний Telegram.

Это головная компания Telegram Group Inc. (Британские Виргинские Острова) и расположенная в Дубае Telegram FZ-LLC.

Та же Telegram Group Inc. фигурировала в документах для инвесторов ICO, как головная компания для TON Issuer Inc, которая в свою очередь осуществляла продажу криптовалюты мессенджера – Grams. Обе эти компании отчитывались перед комиссией по ценным бумагам и биржам США о привлечении от инвесторов $1,7 млрд в двух раундах.

Павел Дуров на момент публикации новости не ответил на запрос «Ведомостей».

C кем ссорился Павел Дуров и чем это заканчивалось