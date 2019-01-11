Xiaomi объявил о выделении Redmi в отдельный бренд
Китайский производитель смартфонов Xiaomi объявил о присвоении независимого статуса бренду Redmi, сообщает агентство Sina. Презентация его первого продукта Redmi Red Rice Note7 состоялась накануне.
Генеральным менеджером Redmi Brand назначен бывший президент Jinli Mobile Лу Вэйбин, который отвечал за создание бренда, дизайн, производство и продажи Red Rice. Вэйбин также был назначен вице-президентом Xiaomi Group. Своим подписчикам в соцсети Weibo он сообщил об этом накануне, скан оригинала и англоязычного перевода приводится в блоге Xiaomishka, специализирующемся на обзоре гаджетов Xiaomi.
Решение о выделении Redmi в отдельный бренд руководитель и основатель Xiaomi Лей Цзунь ранее объяснял разницей в их позиционировании. Если Redmi предлагает недорогие смартфоны, которые продаются на платформах электронной торговли, то Mi ориентирован на высококачественные устройства, которые можно купить в салонах связи. Таким образом, у компании теперь есть три марки смартфонов, каждый из которых будет предназначен для определенного круга покупателей: Mi – премиум-телефоны, Redmi – бюджетные модели и Poco – «доступные премиум-телефоны».
В интервью Bloomberg Television Лэй Цзунь заявил о том, что компания сосредоточится на европейской экспансии на фоне ухудшившихся торговых отношений Китая и США. Выделение Redmi в отдельный бренд позволит повышать цены и характеристики флагманских гаджетов Mi.