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Минэкономразвития предложило создать «песочницы» для тестирования инноваций

Минэкономразвития разработало законопроект «Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций», сообщает РБК со ссылкой на документ. В его разработке участвовали фонд «Сколково» и Центр стратегических разработок. В законопроекте речь идет о создании так называемых регуляторных песочниц, которые должны способствовать внедрению новых технологий, чему часто мешает несовершенство правовой базы.

В экспериментальном пространстве «можно будет делать то, что не совсем пока разрешено», пояснял ранее вице-премьер Максим Акимов, курирующий программу «Цифровая экономика». «Песочница» станет прообразом «нового регулирования», уточнил замминистра экономического развития Савва Шипов. По итогам эксперимента будет сделан вывод, возможно ли его воспроизвести в реальной жизни.

Правовой эксперимент предполагается распространить на системы на основе больших данных, блокчейна, нейротехнологий и искусственного интеллекта, квантовых технологий, робототехники и т.д., следует из документа. Также законопроект гарантирует, что для участников «песочниц» налоговая нагрузка расти не будет. Участвовать в эксперименте не смогут предприниматели с задолженностью по налогам и обязательным платежам, а также судимостью за экономические преступления за последние пять лет. «Песочницы» не предназначены для предприятий оборонной сферы, а также безопасности, иностранных дел и ликвидации чрезвычайных ситуаций, однако президент сможет переформулировать эти ограничения.

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