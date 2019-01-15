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Роспотребнадзор опроверг отношение к цензуре в комиксе о супергерое

Роспотребнадзор опроверг отношение к цензуре в комиксе о супергерое Дэдпуле издательства «Комильфо». Служба не имеет полномочий проводить экспертизы и консультации по поводу наличий в книгах пропаганды нацизма, а также не может выдавать аккредитацию экспертам на право проводить подобные проверки, говорится в сообщении.

«Роспотребнадзор в соответствии с действующим законодательством не обладает полномочиями по проведению каких-либо экспертиз, консультаций в отношении наличия (отсутствия) в материалах призывов, пропаганды нацизма либо расизма, содержания нацисткой символики», – говорится в сообщении.

«Комильфо» пришлось внести «цензурные правки» при печати книги о супергерое Дэдпуле, ранее сообщила газета «Коммерсантъ» со ссылкой на главного редактора издательства Романа Дмитровского. Эта книга – сборник комиксов издательства Marvel Comics, переведенных на русский язык. В ней рассказывается о борьбе Дэдпула с неонацистом по имени Барон Земо. Часть комикса написана от имени отрицательного персонажа, который, к примеру, рассуждает о величии белой расы, пишет «Коммерсантъ».

Как отмечает «Коммерсантъ», издательство обратилось к эксперту Вали Енгалычеву, аккредитованному при Роспотребнадзоре. В данном случае нужна была экспертиза, чтобы убедиться о соответствии перевода российскому законодательству, пояснили газете в издательстве. Енгалычев пришел к выводу, что одна из историй в сборнике содержит пропаганду нацизма, из-за чего «Комильфо» решило удалить эту историю из книги.