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Стэнфордский университет и MIT создадут новую криптовалюту

Исследователи из семи американских вузов, включая Массачусетский технологический институт (MIT), Стэнфордский университет и Калифорнийский университет в Беркли, занялись разработкой цифровой валюты, которая, по их замыслу, заметно превзойдет Bitcoin и Ethereum по скорости транзакций. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Новая криптовалюта получит название Unit-e и станет первой инициативой некоммерческого фонда Distributed Technology Research (DTR), созданного учеными при поддержке хедж-фонда Pantera Capital. Последний финансирует проекты в области децентрализованных технологий. Запуск Unit-e запланирован на вторую половину 2019 г. Разработчики криптовалюты надеются достичь с помощью Unit-e обработки до 10 000 транзакций в секунду.

Сейчас для самых популярных криптовалют этот показатель крайне низок: для Bitcoin он в среднем составляет от 3,3 до 7 транзакций в секунду, для Ethereum - от 10 до 30 транзакций в секунду. Для централизованных сетей показатель выше, но даже Visa обрабатывает в среднем лишь около 1700 транзакций в секунду. Чтобы достичь большей скорости операций для новой криптовалюты, DTR разбирает технологию блокчейн, на которую опирается большинство криптовалют, и работает над улучшением каждого ее элемента, говорит Bloomberg Прамод Вишванат, исследователь проекта и профессор электротехники и вычислительной техники в Иллинойсском университете в Урбане-Шампейне.

Bitcoin – это первая децентрализованная платежная система, позволяющая сторонам осуществлять операции с использованием одноименной криптовалюты напрямую, не полагаясь на некий центральный орган или посредников. Несмотря на популярность среди разработчиков и спекулянтов, массово технология пока не внедряется. Заложенные в ней ограничения заметно снижают скорость транзакций, не позволяя использовать криптовалюту для повседневных операций, поясняет Bloomberg. По мнению соруководителя Pantera Capital по инвестициям Джои Круга, если не масштабировать эту технологию в ближайшее время, она превратиться в хорошую идею, не сработавшую на практике. «Больше похоже на 3D-печать, чем на Интернет», – рассуждает он.