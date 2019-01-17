Стэнфордский университет и MIT создадут новую криптовалюту

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Исследователи из семи американских вузов, включая Массачусетский технологический институт (MIT), Стэнфордский университет и Калифорнийский университет в Беркли, занялись разработкой цифровой валюты, которая, по их замыслу, заметно превзойдет Bitcoin и Ethereum по скорости транзакций. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
Новая криптовалюта получит название Unit-e и станет первой инициативой некоммерческого фонда Distributed Technology Research (DTR), созданного учеными при поддержке хедж-фонда Pantera Capital. Последний финансирует проекты в области децентрализованных технологий. Запуск Unit-e запланирован на вторую половину 2019 г. Разработчики криптовалюты надеются достичь с помощью Unit-e обработки до 10 000 транзакций в секунду.
Сейчас для самых популярных криптовалют этот показатель крайне низок: для Bitcoin он в среднем составляет от 3,3 до 7 транзакций в секунду, для Ethereum - от 10 до 30 транзакций в секунду. Для централизованных сетей показатель выше, но дажеVisa обрабатывает в среднем лишь около 1700 транзакций в секунду. Чтобы достичь большей скорости операций для новой криптовалюты, DTR разбирает технологию блокчейн, на которую опирается большинство криптовалют, и работает над улучшением каждого ее элемента, говорит Bloomberg Прамод Вишванат, исследователь проекта и профессор электротехники и вычислительной техники в Иллинойсском университете в Урбане-Шампейне.
Bitcoin – это первая децентрализованная платежная система, позволяющая сторонам осуществлять операции с использованием одноименной криптовалюты напрямую, не полагаясь на некий центральный орган или посредников. Несмотря на популярность среди разработчиков и спекулянтов, массово технология пока не внедряется. Заложенные в ней ограничения заметно снижают скорость транзакций, не позволяя использовать криптовалюту для повседневных операций, поясняет Bloomberg. По мнению соруководителя Pantera Capital по инвестициям Джои Круга, если не масштабировать эту технологию в ближайшее время, она превратиться в хорошую идею, не сработавшую на практике. «Больше похоже на 3D-печать, чем на Интернет», – рассуждает он.
Политика
Новости
Пенсионный фонд сократит несколько тысяч сотрудников в 2019 году
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Пенсионный фонд России (ПФР) продолжит оптимизацию штата и сократит в 2019 г. несколько тысяч сотрудников. Об этом сообщилРБК председатель ПФР Антон Дроздов.
«У нас есть определенные планы [по сокращению сотрудников], как правило, это несколько тысяч человек», — сказал он, отметив, что точное число пока не установлено.
По его словам, оптимизация связана «со структурной перестройкой внутри фонда, с централизацией процессов, в том числе за счет развития информационных технологий».
ПФР сейчас завершает работу над «дорожной картой» по оптимизации, она будет утверждена в течение в ближайшего месяца, рассказал Дроздов.
Как сообщалось в публичном годовом отчете ПФР за 2017 г., в фонде работают 108,8 тыс. человек. В течение 2017 г. Пенсионный фонд сократил 10% сотрудников из-за оптимизации структуры управлений фонда и передачи функции по администрированию страховых взносов в Федеральную налоговую службу (ФНС).
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Чистый отток капитала частного сектора из России в 2018 г. вырос в 2,7 раза по сравнению с предыдущим годом – до $67,5 млрд, сообщается в материалах Центробанка. Такое положительное сальдо финансовых операций частного сектора с нерезидентами сформировалось по итогам прошедшего года.
Как отмечает ЦБ, в 2018 г. продолжилось сокращение внешних обязательств российских банков и одновременно выросли их иностранные активы на фоне более значительных поступлений от экспорта и накопления валюты на счетах. Последнему способствовала приостановка ЦБ закупки валюты для Минфина по бюджетному правилу на открытом рынке.
Регулятор указывает, что, в отличие от ситуации 2016–2017 гг., рост чистого кредитования остального мира был обусловлен не только размещением иностранных активов за рубежом (фактический вывоз капитала), но и погашением внешних долгов.
Годовой отток частного капитала соответствует базовому прогнозу ЦБ. В 2019 г. регулятор ожидает чистой отток капитала на уровне $20 млрд. «У многих возникает вопрос, почему в следующем году сальдо финансового счета по частному сектору составит $20 млрд, если в этом году оно прогнозируется на уровне $67 млрд. Помимо снижения цен на нефть причина – это приостановка и затем возобновление Банком России покупок иностранной валюты на рынке в рамках бюджетного правила», – объясняла председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в середине декабря.
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Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони будет участвовать в выборах в Европарламент. Об этом он сам объявил, выступая в Сардинии, передает ANSA.
«В своем прекрасном возрасте (Берлускони 82 года. – "Ведомости") я решил – из чувства ответственности – участвовать в европейских выборах, где недостает глубокого понимания мира», – сказал экс-премьер.
Выборы пройдут с 23 по 26 мая 2019 г. Голосование проводится в один тур по пропорциональной избирательной системе по национальным партийным спискам. Каждая из партий получает число мандатов, пропорциональное набранному проценту голосов.
Берлускони трижды избирался итальянским премьер-министром (1994 г., 2001 г., 2008 г.). Он один из богатейших жителей Италии. В 2018 г. политик занял 190-е место в списке богатейших людей Forbes, его состояние было оценено в $8 млрд.
Финансы
Новости
«Открытие холдинг» выходит из капитала трех российских рейтинговых агентств
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«Открытие холдинг» выходит из капитала трех российских рейтинговых агентств – АКРА, Национального рейтингового агентства (НРА) и «Эксперта РА». Такое решение приняли акционеры холдинга на внеочередном собрании 15 января.
«Открытие холдингу» принадлежит по 9,9% в НРА и «Эксперте РА», а также 3,7% АКРА. Кому холдинг намерен продать эти доли, не раскрывается.
Доли холдинга в трех рейтинговых агентствах к банку «ФК Открытие» не перешли, заверил представитель банка. «Обсуждается продажа доли банку», – сказал представитель холдинга, не уточнив детали.
В 2018 г. «Открытие холдинг» продал банку «ФК Открытие» ряд активов: управляющую компанию «Открытие», 80% «Балтийского лизинга», геолого-разведочную компанию «Геотек», а также бренд «Открытие». Деньги от продажи активов пойдут на погашение долга перед банком, указывали представители обеих сторон.
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Следствие попросило арестовать бывшего гендиректора одного из крупнейших производителей водки в России – Алкогольной сибирской группы (АСГ) – Игоря Савельева. Соответствующее ходатайство поступило в Тверской суд Москвы. Заседание суда об избрании меры пресечения состоится сегодня 17 января, сообщил «Ведомостям» представитель суда.
О задержании в Москве по подозрению в мошенничестве Савельева первым со ссылкой на источники сообщил РБК. По информации издания, в отношении топ-менеджера возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере).
В АСГ «Ведомостям» рассказали, что 15 января «люди из полиции» пришли непосредственно к Савельеву. Некоторое время они провели с ним в кабинете, после этого Савельев покинул офис в их сопровождении. Уходя, он сказал, что прекращает трудовой контракт с АСГ. Происходящее не связано с деятельностью компании, отметили в пресс-службе АСГ. Компания продолжает работу в обычном режиме. Новым гендиректором назначена финансовый директор АСГ Елена Тябутова.
Савельев возглавил АСГ в октябре 2015 г. До этого он работал на руководящих постах в таких компаниях, как Wrigley, «Наш хлеб», «Акваника», «Русагро».
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Более половины кредиторов пятой по величине российской авиакомпании Utair не согласились на перенос выплат по долгу на 18,9 млрд руб., пишетРБК со ссылкой на источник, знакомый с содержанием письма гендиректора компании Андрея Мартиросова руководителю Росавиации Александру Нерадько от конца декабря 2018 г. Информацию также подтвердил собеседник, осведомленный о переговорах авиакомпании с банками-кредиторами.
Если Utair не сможет договориться с кредиторами, они могут перейти к безакцептному списанию денежных средств со счетов компании, говорит второй источник.
Мартиросов предупредил Росавиацию о «возможных рисках неисполнения обязательств», если банки начнут списывать деньги со счетов компании и у нее не останется свободных средств на операционную деятельность, говорит знакомый с его письмом человек. Если авиакомпания не сможет оплачивать услуги, то это грозит приостановкой обслуживания со стороны аэропортов и других обслуживающих организаций, добавляет он.
По данным издания, единственным кредитором из синдиката банков, согласным на условия реструктуризации, стал Сбербанк. Но на него приходится 21% выданного компании кредита, или около 4 млрд руб. Для поддержки плана необходимо было согласие 66,67% кредиторов. Против выступил, в частности, банк «Траст» (на него приходится почти 32% кредита), банк «Россия» (23,6%), МКБ (8,7%), «Уралсиб» (1,3%), «МТС-банк» (1,25%), еще несколько кредиторов заняли выжидательную позицию, рассказал источник РБК.
Utair объявила в декабре о начале переговоров с банками о реструктуризации семилетнего кредита на 18,9 млрд руб., выданного в 2015 г. Но 21 декабря компания сообщила о приостановке выплат процентов по долгу для обеспечения бесперебойной работы в низкий зимний сезон. Возобновить выплаты компания обещала только летом 2019 г. Кредит на 18,9 млрд руб. – один из трех займов Utair, выданных в 2015 г. Второй кредит на 24,1 млрд руб. предоставил тот же синдикат из 11 банков сроком на 12 лет. По нему Utair произвела платежи без задержек. Общая задолженность Utair перед банками составляет 38,66 млрд руб., их предстоит погасить в 2020–2027 гг.
Авиакомпания UTair начала ребрендинг, рассказали топ-менеджеры перевозчика на пресс-конференции 31 октября. По словам вице-президента по маркетингу «UTair – пассажирские авиалинии» Алины Щербининой, теперь у компании появятся фирменный логотип и новый шрифт написания названия
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Андрей Гордеев / Ведомости
Логотип – слегка наклоненная вправо буква U. Он также будет размещен на хвосте
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Андрей Гордеев / Ведомости
Новый шрифт в названии на фюзеляже будет лаконичнее, без наклона и вязи, как сейчас, а вторая буква в названии будет строчной, заявила Щербинина
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Андрей Гордеев / Ведомости
Разработка логотипа и нового фирменного стиля обошлась компании в 4 млн руб.
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Андрей Гордеев / Ведомости
Ребрендинг ливрей коснется всех судов, а фирменные цвета – белый и синий – сохранятся. Половина флота будет перекрашена этой осенью и зимой, другая половина – в следующие осень-зиму
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Андрей Гордеев / Ведомости
Гендиректор Utair Андрей Мартиросов пояснил, что в компании сейчас подошел цикл перекраски судов и этим решили воспользоваться. «Нынешнему логотипу 15 лет, решили его обновить», – добавил он. Перекраска одного самолета стоит $50 000–100 000, но это часть органических затрат, перекрашивать все равно надо было, уточнил Мартиросов
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Андрей Гордеев / Ведомости
«Новый бренд должен донести до пассажира нашу растущую прозрачность и понятность», – рассказал президент «UTair – пассажирские авиалинии» Павел Пермяков
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Андрей Гордеев / Ведомости
Сейчас Utair – четвертая авиакомпания России, в январе – сентябре перевезла 5,5 млн пассажиров. В парке 47 среднемагистральных самолетов Boeing 737, три дальнемагистральных Boeing 767 и 14 региональных ATR-72
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В Великобритании арестовали сухогруз «Кузьма Минин» Мурманского морского пароходства. Об этом ТАСС рассказал координатор Международной федерации транспортных рабочих Сергей Фишов. «Судно арестовано за имеющиеся долги судовладельца», – уточнил он.
В декабре сухогруз, следовавший в Нидерланды, вынесло штормом на мель недалеко от порта Фалмут. Судно тоннажем 16 000 т получило повреждение топливного бака. На борту сухогруза находились 18 российских моряков. После снятия с мели «Кузьма Минин» встал на рейде порта. Из-за ЧП местные власти задержали сухогруз до завершения расследования инцидента и устранения повреждений.
До выхода к берегам Великобритании судно долгое время не могло выйти из Нидерландов из-за коммерческих споров судовладельца с контрагентами.
По информации Фишова, сейчас за границей находятся девять судов Мурманского морского пароходства, на некоторые из них наложен арест.
В сентябре 2018 г. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту невыплаты заработной платы работникам Мурманского морского пароходства.
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«Дочка» «Аэрофлота» – лоукостер «Победа» прекратит международные рейсы из петербургского аэропорта «Пулково» с 31 марта, сообщила пресс-служба авиакомпании. Компания связала отмену рейсов с их систематическими задержками службами аэропорта. Сейчас в шесть иностранных городов из «Пулково» лоукостер летает от двух до семи раз в неделю – всего в его расписании 27 рейсов туда-обратно в неделю.
Компания выполнит все международные рейсы из петербургского аэропорта до конца зимнего расписания. В зимнем расписании с 17 марта отменяется только рейс Санкт-Петербург – Лондон; на этом маршруте выкуплено минимальное количество билетов и отмена полетов не отразится на пассажирах, уточнила авиакомпания. Бронирование билетов на рейсы летнего расписания не открывалось.
Аналитики «ВТБ капитала» в беседе с «Ведомостями» назвали это решение оправданным: лоукостеры зарабатывают за счет быстрого разворота судов в аэропортах, любые задержки влияют на прибыльность. Авиакомпания легко сможет найти новые маршруты для высвобождающихся судов, а в России, несмотря на то что «Победа» стала четвертой крупнейшей авиакомпанией, остается большой неудовлетворенный спрос на бюджетные перевозки, сообщили в «ВТБ капитале».
Ранее о том, что «Победа» с апреля прекратит летать за рубеж из Санкт-Петербурга, «Ведомостям» рассказал сотрудник авиакомпании. По его словам, рейсы из «Пулково» задерживаются из-за действий силовых структур. Сотрудник «Победы» уточнял, что в «Пулково» с 14 января стали досматривать кухонные отсеки самолетов. Они опломбированы, поскольку лоукостер не кормит пассажиров и не продает питание на борту. Опломбирование позволяет сократить время на уборку, что ускоряет оборот самолета. Быстрый вылет только что прилетевшего судна – важный элемент модели лоукостера, позволяющий самолетам максимально много летать и благодаря низким затратам предлагать дешевые билеты, подчеркивал он.
Представитель пограничной службы в «Пулково» с сотрудником авиакомпании не согласился. По его словам, информация о неожиданных проверках, приводящих к задержкам рейсов, не соответствует действительности.
С 16 января «Победа» остановила продажи билетов на международные рейсы из и в Петербург с вылетом после 28 февраля. При попытке забронировать билет за рубеж из «Пулково» в марте система предлагает перелет в Кельн, Милан и Пизу через Москву и в Тбилиси через Ростов-на-Дону. При выборе Лондона или Стамбула появляется сообщение, что все билеты на март проданы, хотя билеты на январь и февраль есть в наличии.
Самые пунктуальные аэропорты мира
Alex Len
Британская исследовательско-аналитическая компания OAG составила рейтинг самых пунктуальных аэропортов мира. В рейтинг включены аэропорты с пассажиропотоком более 2,5 млн человек в год. При его составлении учитывался временной лимит - задержкой рейса считался вылет самолета с опозданием на более чем 15 минут. Самым пунктуальным среди крупнейших аэропортов мира стал токийский Ханэда. В 2017 г. 86,75% рейсов из этой воздушной гавани осуществлялись в срок
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Victor R. Caivano / AP
На втором месте рейтинга аэропорт Мадрида. 83,63% рейсов были осуществлены с задержкой не более 15 минут
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David Goldman / AP
На третьем месте рейтинга аэропорт Атланты: 82,38% вылетов выполнены в срок
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Chris Schneider / AP
На четвертом месте рейтинга аэропорт Денвера (82,24%)
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Tony Gutierrez / AP
На пятом месте рейтинга аэропорт Даллас-Форт-Уэрт (81,36%)
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Edgar Su / Reuters
На шестом месте аэропорт Сингапура «Чанги» (80,57%)
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На седьмом месте чикагский аэропорт «О'Хара» (79,85%)
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Peter Dejong / AP
На восьмом месте аэропорт Амстердама (77,09%)
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Wikimedia
На девятом месте рейтинга аэропорт Франкфурта-на-Майне (76,35%)
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Tim Ireland / AP
На десятом месте рейтинга лондонский аэропорт «Хитроу» (74,80%). В топ-20 самых пунктуальных среди крупнейших аэропортов мира также входят аэропорты Лос-Анджелеса, Стамбула (им. Ататюрка), Нью-Йорка (им. Джона Кеннеди), Сан-Франциско, парижский аэропорт им. Шарля де Голля, Бангкока, Дубая, Дели, Гонконга и аэропорт «Инчхон» (Сеул)
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Андрей Гордеев / Ведомости
Среди воздушных гаваней по количеству вылетающих от 20 до 30 млн человек в год на третьем месте рейтинга по точности вылетов оказался московский аэропорт «Шереметьево» (83,55%). По данному показателю его обошли аэропорт Миннеаполиса «Сент-Пол» (85,72%) и катарский «Хамад» (85,41%)
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Законопроект об управлении русскоязычным сегментом интернета, который внесен в Госдуму, не позволит России полностью изолироваться от внешней сети, зато может привести к удорожанию и замедлению интернета, считает руководитель общественной организации «Роскомсвобода» Артем Козлюк.
Речь в законопроекте идет о том, что создание монополизированной под контролем государства инфраструктуры позволит защитить рунет от возможного отключения от внешней сети, хотя таких случаев за всю историю не было ни разу, продолжил Козлюк.
«Были ситуации наоборот – когда сама страна отключала себя от всемирной сети. И вот такой законопроект позволяет более легко отключить себя от внешней сети, но не защищает нас от отключения извне», – считает руководитель «Роскомсвободы» (его цитирует «Интерфакс»).
При этом Козлюк усомнился в эффективности самоизоляции. По его мнению, отключить рунет от всемирной сети можно будет лишь на время, но «такая модель долго не устоит».
Законопроект об управлении рунетом в декабре 2018 г. внесли в Госдуму сенаторы Людмила Бокова и Андрей Клишас и депутат Андрей Луговой. Законопроект наделяет Роскомнадзор полномочиями определять правила маршрутизации интернет-трафика российских операторов и контролировать их соблюдение. Также Роскомнадзор будет следить и за тем, чтобы через зарубежные узлы связи транзитом проходил минимум внутрироссийского трафика. Управлять сетями в критических ситуациях должен будет специальный центр, созданный в подведомственной Роскомнадзору радиочастотной службе.
Бизнес
Новости
Bloomberg рассказал о миграции обеспеченных европейцев из Великобритании из-за Brexit
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Приближающийся выход Великобритании из Евросоюза (Brexit) подталкивает обосновавшихся в Соединенном Королевстве состоятельных европейцев переселяться в другие страны, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные организаторов переездов.
Компания Anthony Ward Thomas Removals, специализирующаяся на переселении граждан за границу, в 2018 г. организовала 296 переезда – на 82% больше, чем в предыдущем году. Основными направлениями стали Париж, Брюссель, Цюрих и Женева, Италия, южная часть Франции и испанские территории, такие как остров Майорка, а также Нормандские острова, находящиеся в британской юрисдикции, но освобожденные от части налогов Соединенного Королевства.
По словам основателя фирмы Энтони Уорда Томаса, как правило, переезжают обеспеченные клиенты с состоянием не менее 5 млн фунтов стерлингов ($6,4 млн). Они уезжают из Великобритании вместе с семьями, в том числе переезжают пенсионеры, которые хотят жить в более теплом климате и более стабильной политической системе, говорит Уорд Томас. Он связывает рост миграции не столько с самим Brexit, сколько с тем, что в стране начался «беспорядок». «Люди покидают корабль, потому что его затопляет», – полагает он.
Бизнесмен прогнозирует, что тенденция с отъездом может усилиться в связи с отказом британского парламента поддержать план Brexit премьера Терезы Мэй. По словам директора Locate Guernsey Джо Стоддарта, во втором полугодии 2018 г. количество запросов на переезд увеличилось более чем на 50%.
Уорд Томас пока не наблюдает резкого роста переезда компаний. Хотя бизнес заявлял о катастрофических последствиях в случае выхода Великобритании из ЕС без сделки (так называемый жесткий Brexit). Bloomberg отмечает, что Brexit также ставят в вину спад цен на недвижимость в Лондоне.
Во вторник палата общин отказалась поддержать план Brexit, подготовленный правительством Мэй. Этот план предусматривал, что Великобритания покинет ЕС 29 марта, но до 2020 г. будет действовать переходный период, в течение которого страна будет заключать торговые соглашения с членами ЕС и подчиняться его законам. После отказа согласовать план Мэй британский парламент не смог вынести вотум недоверия ее правительству. Теперь наиболее вероятны три исхода: Brexit без соглашения с ЕС, «план Б» правительства Мэй и повторный референдум о выходе Великобритании из ЕС.
Официальная статистика говорит о продолжении чистого притока мигрантов в Великобританию из ЕС, хотя он сократился до минимального уровня за последние шесть лет, указывает Bloomberg.
В недвижимость каких городов Европы выгоднее вкладывать деньги
PIXABAY
Доступность жилья станет ключевой проблемой в Европе в 2018 г. Инвестиции в квартиры для сдачи в аренду, жилье для студентов и пенсионеров становятся приоритетными. Такой вывод содержится в исследовании PwC «Новые тенденции на европейском рынке недвижимости в 2018 г.». Аналитики PwC и и компании Urban Land Institute опросили 818 участников рынка недвижимости: инвесторов, руководителей инвестфондов, девелоперов и банков, а также брокеров и консультантов. Они оценили степень инвестиционной привлекательности крупнейших европейских городов по пятибалльной шкале
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Берлин занимает первое место в рейтинге (4,3 балла) и остается самым благоприятным городом для инвесторов. По размеру ставок капитализации Берлин - самый дорогой город в Германии, он опережает Мюнхен, чего не было раньше. Несмотря на высокие цены на недвижимость, рынок выглядит стабильным и подкреплен высоким ростом населения и развитием бизнес-среды. Инвесторы ожидают рост ставок капитализации, несмотря на то что они и так на рекордно высоком уровне. В текущем году в недвижимость Берлина вложено 9 млрд евро
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Низкая процентная ставка и продолжающаяся урбанизация являются основными факторами высокой инвестиционной привлекательности жилой недвижимости в Копенгагене (4,13 балла и второе место в рейтинге). За текущий год инвесторы купили в мегаполисе недвижимости на 3 млрд евро. Наиболее привлекательна жилая недвижимость, в том числе жилье для студентов
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Немецкий Франкфурт (4,13 балла) в рейтинге разделяет второе место с Копенгагеном. Германия и, в частности, Франкфурт больше всего выиграли от Brexit. По оценке Ассоциации зарубежных банков, в результате Brexit количество рабочих мест во Франкфурте увеличится в пределах 3000-5000. Банковские группы и финансовые корпорации - Citigroup, Morgan Stanley, Nomura Holdings и Standard Chartered - уже выбрали город в качестве будущей штаб-квартиры. В городе отмечается рост инвестиционной активности. В первые полгода 2017 г. сделки с недвижимостью превысили 2,8 млрд евро, при этом только во II квартале прошли сделки на 2 млрд евро
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Еще один немецкий город- Мюнхен (на фото) вошел в пятерку самых привлекательных для инвестиций в недвижимость. Как и в Берлине, здесь довольно высокие цены на недвижимость, что подкрепляется высоким спросом. Новостроек в городе немного из-за отсутствия свободных участков земли. Строительство ведется в основном на окраинах. В городе довольно высокая покупательная способность, поскольку там практически нет безработных. За текущий год в недвижимость Мюнхена было инвестировано 6 млрд евро
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Инвесторы надеются, что от выхода Великобритании из ЕС также выиграет и Мадрид (4,06 балла). Ставки аренды как на коммерческую недвижимость, так и на жилье в мегаполисе продолжают расти. «В городе хорошие перспективы развития для бизнеса», - отмечают респонденты в исследовании PwC. Но отмечается, что повышенные политические риски, связанные с желанием Каталонии отделиться, будут сдерживать инвесторов в ближайшем будущем. В этом году в недвижимость Мадрида было вложено 7 млрд евро
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Четвертый по величине рынок недвижимости в Германии - Гамбург в этом году упал со второго места в 2016-2017 гг. сразу на 6-ю строчку в рейтинге (4,07 балла). «Мюнхен и Гамбург являются сложными рынками из-за сочетания высокой арендной платы и низкой доходности (3,25%)», - комментирует немецкий управляющий активами. В первом полугодии 2017 г. в Гамбурге было продано недвижимости на 1,3 млрд евро, что на 34% ниже показателя за аналогичный период 2016 г. Но это связано не с ослаблением спроса, а с дефицитом предложения
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Рынок недвижимости Дублина (4,02 балла) «близок к полному восстановлению», говорится в исследовании. Кризис поменял портрет покупателей: в городе меньше стало частных инвесторов из США и больше институциональных денег из Германии, Франции, Швейцарии и Великобритании. Сокращение доходности уже произошло, и дальнейшего падения не ожидается. Доходность от инвестиций в качественные офисы сейчас составляет 4,5-5% при арендной ставке в среднем в 590-645 евро за кв. м в год. Инвесторы рассматривают город как хорошее место для стабильного дохода
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Столица Швеции Стокгольм (3,97 балла) демонстрирует рекордный для Европы уровень инвестиций в инфраструктуру. В Стокгольме строится новая кольцевая дорога и трамвайные линии, которые изменят динамику пригородного рынка. Большинство муниципалитетов вокруг Стокгольма расширятся и станут лакомым куском для инвесторов в офисы, торговые центры и логистику. Сейчас эти сегменты показывают доходность соответственно в 3,5, 4 и 5,5%. Стокгольм развивается по модели Кремниевой долины, отмечают инвесторы и сравнивают город с Сиэтлом
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PIXABAY
Люксембург станет самой привлекательной альтернативой Лондону. Страна демонстрирует сильный рост экономики и масштабные инвестиции в промышленные объекты, центры обработки данных и логистику. «Город является платформой для финансовой отрасли», - говорят инвесторы. Основные риски они видят в нехватке инфраструктуры, доступного жилья и дороговизне жизни, которая оказывается не по карману для более чем полумиллиона жителей города
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PIXABAY
Амстердам замыкает десятку лучших городов Европы для инвестиций (4,07 балла). Эксперты отмечают сокращение переизбытка офисов в столице Голландии, быстрый рост арендных ставок, что повышает инвестиционную привлекательность офисной недвижимости. Амстердам - место притяжения институциональных и частных инвесторов из Европы и Азии, которые быстро выкупают офисные здания в городе. Большие перспективы для инвестиций в жилой сегмент - особенно в городе не хватает социального и доступного жилья
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Tim Ockenden / AP
Лондон остается бессменным лидером по объему инвестиций (31 млрд евро в 2017 г.), но после решения о выхода Великобритании из ЕС город скатился в конец рейтинга (3,17 балла) самых перспективных городов и занял 27-е место. Респонденты ожидают в 2018 г. сокращение инвестиций в Лондоне и падение цен на недвижимость в Великобритании
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Е. Ширинкина / для Ведомостей
Москва находится внизу рейтинга (30-е место и 2,89 балла), однако оживление арендного рынка, снижение процентных ставок и инфляции являются положительным сигналом для инвесторов. Сейчас основную долю в недвижимости в Москве составляет российский капитал, но рекордно низкая стоимость качественных активов (близкая к replacement cost) и формирование обеспеченного среднего класса должны привлечь в Москву крупных зарубежных игроков в ближайшие 2-3 года
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Поисковый сервис «Туту.ру» оценил, как могут измениться цены на авиабилеты из Санкт-Петербурга по международным направлениям, по которым летает лоукостер «Победа». В среду 16 января эта авиакомпания прекратила продажу билетов из «Пулково» с вылетом после февраля в Лондон, Стамбул, Тбилиси, Кельн, Пизу и Милан.
Жителям Санкт-Петербурга, если «Победа» прекратит полеты за рубеж из этого города, придется платить за билеты вдвое больше, говорится в сообщении «Туту.ру». Билет в Лондон на конец февраля стоит у «Победы» 2700 руб., самый дешевый альтернативный вариант – лететь «Россией» за 5300 руб. В Милан лоукостером можно улететь за 3100 руб., «Россией» – за 6100 руб. В Кельн и Пизу помимо «Победы» (ее билеты стоят по 3000 руб.) никто напрямую не летает, с пересадками до этих городов можно добраться за 18 900 и 14 500 руб., сообщает «Туту.ру». В Стамбул самый дешевый альтернативный вариант у Turkish Airlines – 11 100 руб., билет у «Победы» стоит 6600 руб.
Только в Тбилиси на конец февраля есть более дешевое предложение: билеты авиакомпании Nordavia стоят 4400 руб., у «Победы» – 4900 руб.
В эти шесть иностранных городов «Победа» летает из Санкт-Петербурга от двух до семи раз в неделю, в сумме выполняя 27 рейсов туда/обратно в неделю.
У «Победы» конфликт со пограничной службой ФСБ в аэропорту «Пулково», и с этим может быть связана предстоящая в марте остановка международных рейсов. По словам источников в «Победе», с 14 январе пограничники стали досматривать опломбированные кухонные отсеки на ее самолетах, что замедляет оборот судов и приводит к задержкам рейсов – примерно на час каждого. Пресс-служба управления пограничного контроля по Санкт-Петербургу, однако, утверждает, что процедура досмотра самолетов, в том числе «Победы», не менялась и что ранее пограничники также досматривали полностью все самолеты.
«Победа» входит в пятерку крупнейших перевозчиков «Пулково», в 2018 г. перевезла в/из Санкт-Петербурга 1,2 млн человек, в том числе примерно 200 000 – на международных рейсах.
10 самых загруженных аэропортов Европы
Neil Hall / REUTERS
Агентство Bloomberg представило рейтинг самых загруженных в Европе аэропортов по итогам 2018 г. Первое место сохранил лондонский аэропорт «Хитроу», увеличивший пассажиропоток на 2,7% до рекордных 80,1 млн человек. На фото: Акция протеста активистов из группы Reclaim the Power против расширения «Хитроу», 2016 г.
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Christoph Morin / Bloomberg / Getty Images
На втором месте по загруженности – аэропорт «Шарль-де-Голль» (Париж, пассажиропоток – 72,2 млн человек)
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Godong / Getty Images
Третью строчку рейтинга занял аэропорт «Схипхол» (Амстердам, пассажиропоток – 71 млн человек)
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Ralph Orlowski / REUTERS
На четвертом месте – аэропорт Франкфурта-на-Майне (пассажиропоток – 69,5 млн человек)
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Emrah Gurel / AP
На пятом – Международный аэропорт имени Ататюрка (Стамбул, пассажиропоток – 68 млн человек)
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Antonio Heredia / Bloomberg / Getty Images
Шестую строчку рейтинга занял «Барахас» – аэропорт Мадрида с пассажиропотоком 57,9 млн человек
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David Ramos / Getty Images
На седьмом месте еще один испанский аэропорт – «Эль-Прат» в Барселоне (пассажиропоток – 50,1 млн человек)
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Michaela Rehle / REUTERS
Восьмую строчку рейтинга занял аэропорт Мюнхена с пассажиропотоком в 46,3 млн человек
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Oli Scarff / Getty Images
Девятую – еще один лондонский аэропорт – «Гатвик» (пассажиропоток – 46,1 млн человек)
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Максим Стулов / Ведомости
Замыкает топ-10 рейтинга московский аэропорт «Шереметьево». По итогам 2018 г. он показал самые высокие темпы роста благодаря чемпионату мира по футболу, сообщает Bloomberg: на 14,3% до 45,9 млн человек