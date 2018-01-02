Биткойн начал год падением впервые за несколько лет

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В декабре 2017 г. биткойн достиг исторического максимума, когда стоил более $20 000
Pixaby
Впервые с 2015 г. биткойн начал новый год с падения цены. Об этом сообщает Bloomberg.
В понедельник, 1 января, криптовалюта упала до $13 624, что на 4,8% ниже цены в пятницу, 29 декабря. Сегодня биткойн стоит около $13 548 (12.23 мск), согласно данным Coindesk. В прошлом году он начал год с более сильными показателями. Именно это тогда создало ажиотаж вокруг криптовалют, отмечает Bloomberg.
В декабре 2017 г. биткойн достиг исторического максимума, когда перешагнул отметку в $20 000. Однако потом он начал падать. За четыре дня его цена упала до $13 078. Падение может быть связано с опасениями инвесторов, что конкурирующая криптовалюта, Bitcoin Cash, может стать популярней биткойна, писал Bloomberg.
Кроме того, на стоимость также влияют прогнозы со стороны экспертов. У биткойна нет перспектив стать средством платежа, заявил ранее соучредитель Bitcoin.com Эмиль Ольденбург. Биткойн до сих пор не подтвердил свою надежность в качестве валюты, сказал министр финансов Японии, где криптовалюта легализована, Таро Асо.
Ранее биткойн вырос потому, что он становится законным инвестиционным активом, отмечал Даниэль Бьянчи, изучающий криптовалюты в Уорикской школе бизнеса, а «многие из тех, кто приобретает биткойны, вероятно, инвестируют прежде всего в блокчейн как передовую технологию». Однако криптовалюта действительно так и не исполняет ту цель, которую в нее вложил создатель. Сатоси Накамото предполагал, что биткойн будет прежде всего системой платежей.
Рыночные пузыри: от тюльпанов до биткойна
Hendrik Gerritsz. Pot
Первый рыночный пузырь – на рынке тюльпанов, ставших предметом роскоши и символом статуса в Нидерландах, – надулся в 1634-1637 гг. В торговлю вовлекались портные, ремесленники, купцы, чиновники. На фото: картина «Фургон дураков», где бросившие работу портные спешат за украшенной тюльпанами богиней Флорой
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Wageningen University
На пике за луковицу давали несколько тысяч гульденов (хороший ремесленник зарабатывал в год 200-300 гульденов, профессор университета – около 800, состоятельный купец – 1500-3000). «Похоже, цветы превзошли по стоимости даже золото и серебро. – Верно, а также жемчуга и драгоценные камни», – говорится в памфлете «Диалог между Честнословом и Жаднохватом о подъеме и упадке Флоры»
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Hans Bollongier / Frans Hals Museum (Haarlem)
Пузырь лопнул в феврале 1637 г., а на следующем аукционе в мае тюльпан был продан всего за 22 гульдена. Экономика не пострадала, ведь по большинству контрактов (они были похожи на фьючерсы) деньги не выплачивались, а суды отказались рассматривать «тюльпанные» дела
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Компания Южных морей (South Sea Сompany) была основана в 1711 г. Правительство Великобритании решило обменять долг на 9 млн фунтов, накопленный в ходе нескольких войн, на акции компании и платить ей 6% в год, а она выплачивала их акционерам в виде дивидендов. Она также получила монополию на торговлю в испанских портах Южной Америки
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За 10 лет компания не отправила туда ни одного судна (Британия воевала с Испанией), но вела активную рекламу, подкупала министров и депутатов. Стихотворение того времени рассказывает о том, как ее акции стали объектом вожделения для широких слоев населения, и о спекуляциях с ними на заемные средства (перевод Михаила Оверченко)
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Стремительный взлет и обвал акций в 1720 г. разорил многих – от аристократов до крестьян – и вверг экономику в депрессию. На фото: карикатура «Дураки, очертя голову, прыгают в воды Южного моря»
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Железнодорожная мания охватила Великобританию в 1840-х гг. на фоне стремительного развития железнодорожной сети, рынка акций, формирования состоятельного среднего класса и распространения газет, где покупка акций железнодорожных компаний рекламировалась как безрисковое вложение
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A.B. Clayton
В 1825 г. был отменен «Закон о пузыре», принятый в 1720 г. во время пузыря Южного моря, ограничивавший создание акционерных компаний и число их акционеров. Железнодорожные компании также могли продавать акции за 10% стоимости с правом потребовать довнесения оставшихся 90%. На фото: первая в мире междугородная дорога «Манчестер - Ливерпуль», 1830 г.
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Мания достигла пика в 1846 г., когда парламент принял 272 акта о создании новых железнодорожных компаний и было предложено строительство 9500 миль (15 300 км) дорог. Около трети так и не было построено: многие компании оказались финансово несостоятельными или просто мошенническими схемами. А многие семьи разорились из-за падения котировок и требования компаний довнести 90% за акции. На фото: карикатура в журнале Fun в 1860-е гг., когда ажиотаж вокруг железных дорог повторился
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Bonhams
Бум на рынке железнодорожных акций хвалил даже главный специалист по пузырям того времени – журналист и историк Чарльз Маккей, изучивший и высмеявший их, в том числе тюльпаноманию и пузырь Южного моря, в книге «Наиболее распространенные заблуждения и безумства толпы» (1841 г.)
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«Ревущие 20-е» завершились обвалом фондового рынка в октябре 1929 г. «Суровость экономического кризиса после того, как лопнет пузырь, больше зависит не от типа активов, а от финансирования пузыря. Наиболее тяжелые кризисы сопровождались кредитным бумом, использованием большого финансового рычага или тем, что сами финансовые организации участвовали в неистовой покупке активов» (профессор экономики Принстонского университета Маркус Бруннермайер в 2015 г.)
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Именно это произошло в США в 1920-е гг., после чего началась Великая депрессия, а индекс Dow Jones вернулся на докризисный уровень лишь в 1954 г.
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Из психологических признаков, указывающих на пузырь, наиболее известна история о нью-йоркском финансисте, которого за несколько дней до обвала чистильщик обуви попросил дать совет по инвестициям в акции. После чего финансист продал все свои акции, сказав: «Когда на рынок приходит чистильщик обуви, профессионалу там делать нечего»
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Подъем Японии, в результате которого она стала ведущей технологической державой и второй по величине экономикой мира, завершился обвалом на рынках акций и недвижимости в 1990 г. Пузырь во многом надувался на кредитные средства, а после кризиса власти не решились вычистить банковский и строительный секторы
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Atsushi Tsukada / AP
Долгое время в стране продолжали работать банки-зомби. Экономика Японии уже более четверти века стагнирует, а цены акций и недвижимости так и не вернулись на докризисный уровень
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«Новые технологии и интернет изменят мир» – под таким лозунгом надувался пузырь доткомов в 1990-е гг. Акции зачастую убыточных компаний вырастали на сотни процентов после размещения на бирже. Мир действительно изменился, но технологические лидеры, за исключением Microsoft, сегодня совсем другие
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Еще в 1996 г. председатель ФРС США Алан Гринспен предупредил об «иррациональной эйфории» на рынке, а профессор экономики Йельского университета Роберт Шиллер в 2000 г. выпустил книгу с таким названием о пузырях. На фото: перевод в «Ведомостях» 6.04.2000 статьи WSJ, сравнивающей технобум с тюльпаноманией
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Basslink
Без пузырей какие-то вещи могли вообще не появиться, считает Бруннермайер. В конце 1990-х гг. американская Tyco International проложила по дну океана и в десятках мегаполисов мира 60 000 км оптоволоконных кабелей (на фото), потратив $3 млрд. Они используются, пусть даже в 2004 г. индийская Videsh выкупила их всего за $130 млн
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«В 2000 г. лопнул интернет-пузырь. Кому он принес вред? За исключением инвесторов – никому. Там не было долгов. И все технологии остались», – говорил «Ведомостям» экономист Нассим Талеб. Но в 2007-2008 гг. стал сдуваться гигантский кредитный пузырь на рынке недвижимости США и других стран
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Chip East / REUTERS
Надувать его помогали банки, переупаковывавшие высокорискованные ипотечные кредиты в облигации и продававшие их инвесторам разных стран. Они и сами поддались кредитной эйфории: у обанкротившегося Lehman Brothers заемные средства превышали собственные в 44 раза
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Daniel Acker / Bloomberg
Кризис охватил весь мир, началась Великая рецессия. Если после технопузыря безработица в США выросла до 6,3% в 2002 г., то после краха на рынке недвижимости – до 10% в 2009 г.
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«Для меня биткойн – лучший пример спекулятивного пузыря в сегодняшнем мире. Его история невероятно увлекательна: я вижу, как у обсуждающих его людей светлеют лица, а беседа оживляется», – сказал «Ведомостям» нобелевский лауреат Роберт Шиллер
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Reuters
Но криптовалюты и технология блокчейн, на которой они основаны, – это реальные инновации, признает Шиллер, поэтому «энтузиасты могут оказаться правы, что в будущем у них будет реальная стоимость, даже если она основана на вере людей в то, что такая стоимость у них есть»