Биткойн начал год падением впервые за несколько лет

В декабре 2017 г. биткойн достиг исторического максимума, когда стоил более $20 000 Pixaby

Впервые с 2015 г. биткойн начал новый год с падения цены. Об этом сообщает Bloomberg.

В понедельник, 1 января, криптовалюта упала до $13 624, что на 4,8% ниже цены в пятницу, 29 декабря. Сегодня биткойн стоит около $13 548 (12.23 мск), согласно данным Coindesk. В прошлом году он начал год с более сильными показателями. Именно это тогда создало ажиотаж вокруг криптовалют, отмечает Bloomberg.

В декабре 2017 г. биткойн достиг исторического максимума, когда перешагнул отметку в $20 000. Однако потом он начал падать. За четыре дня его цена упала до $13 078. Падение может быть связано с опасениями инвесторов, что конкурирующая криптовалюта, Bitcoin Cash, может стать популярней биткойна, писал Bloomberg.

Кроме того, на стоимость также влияют прогнозы со стороны экспертов. У биткойна нет перспектив стать средством платежа, заявил ранее соучредитель Bitcoin.com Эмиль Ольденбург. Биткойн до сих пор не подтвердил свою надежность в качестве валюты, сказал министр финансов Японии, где криптовалюта легализована, Таро Асо.

Ранее биткойн вырос потому, что он становится законным инвестиционным активом, отмечал Даниэль Бьянчи, изучающий криптовалюты в Уорикской школе бизнеса, а «многие из тех, кто приобретает биткойны, вероятно, инвестируют прежде всего в блокчейн как передовую технологию». Однако криптовалюта действительно так и не исполняет ту цель, которую в нее вложил создатель. Сатоси Накамото предполагал, что биткойн будет прежде всего системой платежей.

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