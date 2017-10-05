Рыночные пузыри: от тюльпанов до биткойна

Мания достигла пика в 1846 г., когда парламент принял 272 акта о создании новых ж/д-компаний и было предложено строительство 9500 миль (15 300 км) дорог. Около трети так и не было построено: многие компании оказались финансово несостоятельными или просто мошенническими схемами. А многие семьи разорились из-за падения котировок и требования компаний довнести 90% за акции. На фото: карикатура в журнале Fun в 1860-е гг., когда ажиотаж вокруг железных дорог повторился

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