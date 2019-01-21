Uber создаст беспилотные велосипеды
Сервис заказа такси Uber займется разработкой беспилотных самокатов и велосипедов — они смогут без человека добираться до станций и становиться на зарядку, сообщил руководитель производителя дронов 3D Robotics Крис Андерсон в Twitter.
«Замечательное объявление от Uber Advanced Technologies Group (ATG) на сегодняшнем событии DIY Robotics: подразделение Micromobility — это автономные самокаты и велосипеды, которые смогут сами поехать на зарядку или в оптимальные локации. Наем начинается сейчас», — написал Андерсон. Затем он уточнил, что новая команда по беспилотным велосипедам будет работать на принадлежащий Uber американский сервис аренды электровелосипедов Jump, а основное подразделение Uber ATG продолжит заниматься беспилотными автомобилями.
Uber купила Jump весной 2018 г., заплатив, по оценке экспертов, порядка $200 млн. После прихода Uber электровелосипеды обрели съемные батареи и дистанционную диагностику. Автономная, независимая от операторов зарядка позволит резко увеличить доступность сервиса и оборачиваемость велосипедов, прогнозирует Techcrunch. Возможность взять в прокат электровелосипед интегрирована в основное приложение Uber и доступна в 16 городах США и в Берлине. Стоимость — $1 за посадку и далее $0,1–$0,15 за минуту.