Экс-владелец российского Forbes попросил признать свое ИП банкротом
Арбитражный суд Москвы получил иск от бизнесмена Александра Федотова о признании индивидуального предпринимателя банкротом, свидетельствуют материалы из базы суда. Данные заявителя полностью совпадают с ФИО бывшего владельца российской версии журнала Forbes Александра Фомича Федотова.
Ранее Федотов сообщал о намерении обратиться в суд с иском о признании себя банкротом в связи с невозможностью выплаты долга более чем в 380 млн руб. перед компанией Silosso. Как отмечал РБК, дата рождения и ИНН Федотова в уведомлении свидетельствовали о том, что речь идет о президенте медиагруппы AMCG и экс-владельце российского Forbes. Связаться с ним изданию не удалось.
Из данных ЕГРИП следует, что в качестве индивидуального предпринимателя бизнесмен был зарегистрирован в Москве в феврале 2009 г. С сентября 2017 г. он в статусе ИП управляет ЗАО «Арт трейдинг портфолио менеджмент», это управляющая компания других юрлиц, связанных с Федотовым. В частности, «Арт трейдинг портфолио менеджмент» была управляющей компанией АО «АС Рус медиа», которая издавала российский Forbes. Последнюю Федотов продал в августе 2018 г. президенту фонда Global Venture Alliance Магомеду Мусаеву.
Согласно базе Гагаринского районного суда Москвы, с Федотовым судятся два кредитора – Сергей Поправка и Валерий Шиндяпин. Первый требует с бизнесмена и ранее связанных с ним компаний 170 млн руб., второй с Федотова – 150 млн руб. Сергей Поправка – гендиректор одной из компаний основателя «Технониколь» Игоря Рыбакова. Предприниматель в ноябре 2018 г. переуступил права требования по займу, выданному Федотову, Поправке.