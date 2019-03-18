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«Ростелеком» вложит в строительство линий связи 60 млрд рублей

«Ростелеком» опубликовал условия нескольких десятков конкурсов на строительство линий связи в формате открытого запроса котировок. В ней идет речь о прокладке волоконно-оптических линий связи в 52 субъектах федерации в пяти федеральных округах. Из материалов «Ростелекома» следует, что бюджет строительства может составить до 60,4 млрд руб. Позже будут объявлены конкурсы и на оставшиеся регионы, отметил представитель «Ростелекома» Валерий Костарев.

«Ростелеком» строит инфраструктуру, которая может быть востребована в ходе реализации национальной программы «Цифровая экономика». Заблаговременный запрос котировок от подрядчиков даст «Ростелекому» возможность быстро развернуть строительство и подключать те или иные объекты по мере получения заказов, подчеркнул Костарев. Какова протяженность линий, которые намерен построить «Ростелеком», он не сказал. Протяженность линий связи будет сопоставима с длиной тех, что планируется проложить по проекту устранения цифрового неравенства, отметил человек, знакомый с менеджерами «Ростелекома». Это около 200 000 км, рассказывали представители оператора ранее.

С 2014 г. «Ростелеком» – единственный в России оператор социально значимых услуг связи. По 10-летнему контракту с государством на устранение цифрового неравенства (тогда он оценивался в 168 млрд руб.) «Ростелеком», в частности, должен построить точки WiFi-доступа почти в 14 000 пунктов с населением 250–500 человек, а также поддерживать в рабочем состоянии сеть из 147 000 таксофонов. С 2017 г. пользоваться этим WiFi можно бесплатно, а с прошлого года можно бесплатно звонить с универсальных таксофонов на стационарные телефоны в пределах одного региона.

Летом 2018 г. президент Владимир Путин расширил задачу «Ростелекома»: он поручил организовать WiFi-доступ в населенных пунктах, где живет хотя бы 100 человек. Это позволяет снабдить их не только WiFi, но и сотовой связью, говорил «Ведомостям» в начале марта замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Олег Иванов. По мнению Иванова, «Ростелеком» мог бы, используя строящиеся для WiFi оптические каналы связи и антенные мачты, разворачивать в населенных пунктах с населением более 100 человек сотовую связь стандарта не ниже 2G.

Минкомсвязи уже подготовило и опубликовало поправки в закон «О связи», которые придают сотовой связи статус универсальной услуги. То есть государство будет компенсировать оператору убытки от ее оказания из специального резерва универсального обслуживания, куда все российские компании связи отчисляют 1,2% выручки. Планируется, что универсальная сотовая связь появится во всех населенных пунктах, где проживает не менее 100 человек.