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Провайдеры попросили Минкомсвязи о свободном доступе в многоквартирные дома

Ведомости
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«Мегафон», МТС, «Вымпелком», «ЭР-телеком холдинг» и ассоциация «Ростелесеть» написали письмо министру связи Константину Носкову с просьбой поддержать проект либерализации доступа в многоквартирные дома. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на документ от 22 марта. Министр письмо получил, но еще не рассматривал его, уточнили в ведомстве.

Проект, оформленный, в частности, в виде поправок в закон «О связи», был внесен в Госдуму в конце декабря. Он предполагает, что провайдеры смогут получать доступ в многоквартирные дома безвозмездно и без договора. Минстрой настаивает на заключении операторами возмездных договоров с управляющими компаниями, а Минкомсвязи «на данный момент поддерживает договорную систему», следует из письма операторов. В этом случае их платежи могут составить не менее 10 млрд руб., или 300 руб. на абонента в год, отмечается в письме, что негативно скажется на конкуренции, а также «на качестве и цене услуг». Эти расходы оценивались только на базе подписавших письмо операторов, уточнил президент «Ростелесети» Олег Грищенко. Если в законе будет требование о плате за вход, рост тарифов произойдет однозначно, считает он.

Доступ во многие дома для провайдеров все еще остается бесплатным. Их текущие расходы оцениваются в 2,7 млрд руб. в год, отмечается в протоколе заседания экспертного совета Федеральной антимонопольной службы. Протокол был направлен в аппарат правительства 4 марта замруководителя службы Анатолием Голомолзиным. Из него следует, что стоимость услуг по договорам с управляющими компаниями варьируется от 500 до 80 000 руб., говорится в документе. Безвозмездный доступ позволит соблюсти интересы и собственников жилья, и провайдеров, считает Голомолзин. Куратор рабочей группы «Связь и IT» Экспертного совета при правительстве Ирина Левова «крайне озабочена» политикой Минкомсвязи, которая, по ее словам, «зачастую не отвечает интересам развития цифровой экономики», в частности по этому законопроекту.

Минкомсвязи выступает против существующих барьеров, но для жителей лучше, если управляющие «будут хотя бы знать, какие операторы приходят в дом», отмечает представитель ведомства Евгений Новиков. Он предостерегает от произвола провайдеров, «чтобы мы не получили ситуацию, когда в домах будут побиты перекрытия, течь крыши, а небо будет в проводах». Новиков настаивает на необходимости документа, определяющего права и обязанности операторов и управляющих компаний. «Это не должен быть возмездный договор, но это мог бы быть типовой безденежный договор», – считает он. В Минстрое заявили, что готовы поддержать законопроект после его доработки. У управляющих должны быть полномочия по заключению договоров с операторами без необходимости утверждения на общем собрании собственников. Свободный доступ провайдеров на чердаки в ведомстве считают «недопустимым», в том числе по соображениям «антитеррористической защищенности» домов.

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Финансы
Новости

ВТБ снизил ставки валютных вкладов второй раз за месяц

Ведомости
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ВТБ снизил ставки вкладов в долларах и евро, следует из опубликованных тарифов банка. Ставки вклада «Выгодный» в долларах опустились на 0,15-0,25 процентных пункта (п.п.) до 1,05-2,1% годовых в зависимости от срока размещения, в евро — на 0,29-0,35 п.п. до 0,01-0,25% годовых.

Ставки вклада «Пополняемый» в долларах теперь составляет 0,01—1,7%, в евро — 0,01—0,1% (ранее — до 1,95% и 0,4% соответственно).

Доходность вкладов в валюте снизилась и для привилегированных клиентов ВТБ. Ставки депозита «Выгодный привилегия» в долларах теперь составляют 1,1-3,05% годовых вместо 1,25-3,3% годовых. В евро — 0,05-0,4% годовых, ранее — 0,35-0,8%. Разместить доллары на вкладе «Комфортный привилегия» теперь можно под 0,01-2,7% годовых, они снизились на 0,25-0,3 п.п. Евро — под 0,01-0,2% годовых, снижение составило 0,19-0,3 п.п.

Рублевые ставки остались без изменений. Сейчас у вклада «Выгодный» для розничных клиентов они составляют 6,3-6,5% годовых при размещении и в отделении, и онлайн.

«Ведомости» направили запрос в ВТБ.

С начала марта ВТБ один раз уже существенно снижал ставки долларовых депозитов, до этого они были одними из лучших среди всех банков. Тогда снижение ставок составило в среднем 0,5–1,15 п. п. для вкладов в долларах, 0,25 п.п. — для депозитов в евро. Через некоторое время после него снизил ставки долларовых вкладов и Сбербанк — на 0,05–0,15 п.п., максимальная ставка опустилась до 1,85% годовых («Сохраняй онлайн»).

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Политика
Новости

Матвиенко предложила использовать труд заключенных в рамках госзаказа

Ведомости
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Труд осужденных можно использовать в рамках государственного и муниципального заказа, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на парламентских слушаниях в верхней палате парламента.

По словам спикера, необходим поиск «альтернативных подходов к использованию труда осужденных с учетом специфики учреждений уголовно-исполнительной системы» (цитата по «Интерфаксу»). «В целях обеспечения загрузки учреждений уголовно-исполнительной системы мне представляется возможным обсудить вопрос об обеспечении их государственными и муниципальными заказами», — сказала она.

У ФСИН есть положительный опыт привлечения заключенных, к примеру, к переработке твердых коммунальных отходов, обратила внимание спикер. Также она отметила, что закон о контрактной системе (госзакупках) предусматривает преференции для учреждений уголовно-исполнительной системы. Матвиенко добавила, что при этом должны строго соблюдаться условия безопасности труда.

Как сообщала в марте 2019 г. ФСИН, осужденные в настоящее время трудятся на производственных объектах подразделений уголовно-исполнительной системы и их партнеров. Ежегодно исправительные учреждения производят продукцию, выполняют работы и оказывают услуги в объеме более 32 млрд. руб. В частности, заключенные занимаются производством готовых металлических изделий, машин, мебели, одежды, обуви и швейных изделий, а также лесозаготовкой.

В июле 2018 г. Матвиенко предложила реформировать ФСИН, отделив функции контроля и охраны от функций перевоспитания и социализации. Последние должна выполнять гражданская служба, подчеркнула она. Заявление спикер Совета Федерации сделала после того, как «Новая газета» опубликовала видеозапись с пытками заключенного. Вслед за публикацией кадров было возбуждено дело по п. «а» ч. 3 ст. 26 УК (превышение должностных полномочий с применением насилия). Руководитель ФСИН Геннадий Корниенко призвал не спешить с реформой ведомства.

Политика
Новости

Reuters: Мэй пообещала уйти в отставку в случае одобрения ее сделки по Brexit

Ведомости
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Премьер Великобритании Тереза Мэй пообещала уйти в отставку, если парламент одобрит подготовленную ее кабинетом сделку по Brexit, рассказал Reuters политический обозреватель телеканала ITV Роберт Пестон.

«Мне достоверно сообщили, что Тереза Мэй сказала Борису Джонсону, Иану Дункану Смиту, Стиву Бейкеру, Джейкобу Рису Моггу, Дэвиду Дэвису и другим в своем загородном доме Chequers, что она уйдет, если они проголосуют за ее сделку», – сообщил Пестон.

По информации обозревателя, Мэй не сообщила каких-либо других условий своей отставки, из-за чего парламентарии сомневаются в том, что она выполнит обещание. Если Мэй убедит консерваторов и членов Демократической юнионистской партии Северной Ирландии проголосовать за сделку, то она все равно не наберет большинства голосов, считает Пестон.

Британская газета The Times со ссылкой на источники 24 марта сообщила, что не менее 11 министров британского правительства собираются потребовать от Мэй уйти в отставку. По информации издания, заговорщики собираются выдвинуть свои требования 25 марта. По словам источников, министры выступают за то, чтобы премьером стал заместитель Мэй Дэвид Лидингтон. Ему предстоит «обеспечить продление переговоров с ЕС, найти консенсус в том, что касается новой политики относительно Brexit», утверждал один из источников. Среди других кандидатов на пост премьера газета называла министра иностранных дел Джереми Ханта и министра по делам окружающей среды Майкла Гоува.

Сейчас Мэй пытается согласовать с британским парламентом и Европарламентом новую дату и условия выхода Великобритании из ЕС. На следующей неделе британские депутаты должны будут одобрить или отклонить заключение новой сделки с Брюсселем. Если парламентарии проголосуют за новую сделку, то Великобритания выйдет из ЕС 22 мая. Если нет, то Мэй придется до 12 апреля найти выход из сложившейся ситуации.

Марш против Brexit

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Бизнес
Новости

Alitalia отменила почти 100 рейсов из-за забастовки

Ведомости
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Авиакомпания Alitalia из-за забастовок персонала отменила в понедельник 95 из 550 рейсов, передает информагентство ANSA. Профсоюзы работников авиатранспорта Италии собираются провести 4-часовую забастовку с 10 до 14 по местному времени (с 12 до 16 часов мск).

Alitalia предлагает пассажирам перенести полет на другое время. В случае отказа компания выплатит компенсацию стоимости билета. Под отмену подпадает рейс из Москвы в Рим (AZ548) и обратный из Рима в Москву (AZ549). Отменены также рейсы в Лондон, Париж, Брюссель, Каир, Тель-Авив, Афины.

Из-за забастовки приостановила осуществлять полеты и авиакомпания Air Italia (бывшая Meridiana).

В свою очередь немецкая авиакомпания Lufthansa собирается отменить 22 рейса из аэропорта Франкфурта-на-Майне из-за проблем с программным обеспечением авиадиспетчерской службы.

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Бизнес
Новости

Forbes: за год состояние совладельца «Зимней вишни» увеличилось на $50 млн

Ведомости
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Основатель «КДВ групп» и совладелец «Зимней вишни» Денис Штенгелов за год после трагедии в кемеровском торговом центре увеличил свое состояние на $50 млн, свидетельствуют расчеты Forbes.

Штенгелов является бенефициаром одного из крупнейших производителей конфет, кондитерских изделий и снэков в России – «КДВ групп» (производит «Кириешки», «Хрустящий картофель», «Три корочки» и др.), а также розничной сети «Ярче!». Состояние российского бизнесмена превышает $1 млрд, сообщал Bloomberg в конце 2017 г. Весной прошлого года Штенгелов впервые вошел в список самых богатых бизнесменов России по версии Forbes: тогда издание оценило его состояние в $600 млн. «КДВ групп» и «Ярче!» продолжают активно развиваться, отмечает Forbes.

Пожар в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерове произошел 25 марта 2018 г. Жертвами стали 60 человек, из которых большинство – дети. По данным Следственного комитета, в здании не работала автоматическая пожарная сигнализация, охранник не включил систему оповещения, а некоторые запасные выходы оказались заблокированными. Штенгелов выплатил 192 млн руб. компенсаций семьям погибших.

«Это была моя частная инвестиция, я являюсь бенефициаром части этого торгового центра. Девять-десять лет назад я являлся основным инвестором торгового комплекса. Впоследствии часть площадей была распродана, однако чуть меньше половины по-прежнему принадлежит мне», – рассказывал Штенгелов в интервью «Ведомостям» о «Зимней вишне». Бизнесмен подчеркивал, что не занимался оперативным управлением этого бизнеса.

Как выглядит изнутри сгоревшая «Зимняя вишня»

Политика
Новости

МВД направило в суд уголовное дело в отношении Мамаева и Кокорина

Ведомости
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Следственное управление ГУ МВД по Москве направило в Пресненский районный суд столицы уголовное дело, возбужденное против футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина, передает «Интерфакс» со ссылкой на официального представителя МВД Ирину Волк. «В настоящее время обвинительное заключение утверждено прокурором», – пояснила Волк.

Представитель прокуратуры Москвы Людмила Нефедова напомнила, что обвинительное заключение помимо футболистов касается еще двух фигурантов дела. Всем им ранее были предъявлены обвинения в хулиганстве, побоях и причинении легкой степени вреда здоровью, сказала она.

Мамаева, Кокорина, его младшего брата и знакомого футболистов Александра Протасовицкого задержали в октябре. По версии следствия, футболисты избили водителя телеведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой и напали на директора департамента Минпромторга Дениса Пака. Пострадавшим по делу также проходит гендиректор ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин.

Ранее адвокаты обвиняемых заявляли, что футболисты на очных ставках извинились перед потерпевшими и выразили готовность компенсировать причиненный ущерб. Мамаев на заседании суда утверждал, что открыл на имя избитого водителя счет в банке на 500 000 руб. В свою очередь Кокорин заявлял о готовности компенсировать материальный ущерб автомобилю, оцененный в 160 000 руб., и моральный ущерб водителю.

Мамаев сыграл в футбол с арестантами «Бутырки». Кокорин не играл

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Бизнес
Новости

«Открытие» профинансирует строительство рудника крупнейшего производителя меди

Ведомости
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Банк «Открытие» предоставит кредит в размере 21 млрд руб. первому в России и девятому в мире по величине производителю меди – Уральской горно-металлургической компании (УГМК). Кредит будет предоставлен на 10 лет, говорится в сообщении компании.

«Полученные средства будут направлены на финансирование строительства подземного рудника группы УГМК на месторождении «Юбилейное», – отмечается в сообщении.

УГМК была основана в 1999 г. Управлением ключевыми активами группы занимается ООО «УГМК-холдинг». Штаб-квартира компании расположена в городе Верхняя Пышма (Свердловская обл.). В состав холдинга входит более 40 предприятий в России и за рубежом. Основные владельцы УГМК – Искандар Махмудов, Андрей Бокарев и гендиректор УГМК Андрей Козицын.

Месторождение «Юбилейное» представляет собой подземный рудник с запасами медной и медно-цинковой руды, расположен в Башкирии. Введение в эксплуатацию рудника запланировано на 2025 г.

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Бизнес
Новости

Бывший руководитель «Автодора» перешел на работу в РЖД

Ведомости
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Бывший руководитель «Автодора» Сергей Кельбах назначен советником гендиректора РЖД. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на железнодорожную компанию.

Кельбах будет курировать инвестиционные вопросы, в частности сферу государственно-частного партнерства, уточняет РЖД.

Кельбах руководил «Автодором» с декабря 2011 г. В феврале этого года у него истекал срок контракта, который не был продлен. Основная причина ухода Кельбаха – затянувшееся строительство Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД), рассказывали источники «Ведомостей».

ЦКАД стоимостью 313,2 млрд руб. должна разгрузить Москву от транзитного движения грузового транспорта. Ее должны были закончить в 2018 г., но сроки сдачи объекта продлили до конца 2019 г. Почти сразу же началось обсуждение отсрочки, рассказывали «Ведомостям» три человека. Окончание строительства дороги может быть перенесено на декабрь 2020 г. Проблемы при строительстве ЦКАД возникали на всех этапах – при организации конкурса, привлечении инвесторов, подготовке земли, переустройстве коммуникаций.

РЖД показала новый плацкартный вагон. Не на картинке, а реальный

Бизнес
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Вторую очередь космодрома Восточный могут построить компании Ротенберга и Тимченко

Ведомости
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«Роскосмос» обсуждает условия строительства второго стартового стола на космодроме Восточный за 39 млрд руб. с тремя компаниями – «Стройтрансгазом» Геннадия Тимченко, «Стройгазмонтажем» Аркадия Ротенберга и «Крокусом» (входит в Crocus Group Араса Агаларова), заявил гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. Контракт с ПСО «Казань», которое должно было строить вторую очередь космодрома, будет расторгнут, добавил Рогозин.

По его словам, «Стройтрансгаз», «Стройгазмонтаж» и «Крокус» ранее согласовали «в качестве возможных исполнителей по строительству на Восточном. «Одна из них [из компаний] уже готова подтвердить возможности очень оперативной мобилизации сил и средств на Восточном и выполнения работ за время, которое отведено до конца 2022 г.», – отметил Рогозин. По его словам, ПСО «Казань» ранее были перечислены небольшие средства. Компания подготовила площадку для начала строительства стартового стола, а также заказала разработку проектно-сметной документации и рабоче-конструкторской документации у 31-го института Минбороны. Эти документы практически готовы, однако из-за финансовых проблем и других обстоятельств ПСО «Казань» не может продолжить реализацию проекта, пояснил Рогозин.

Представитель Ротенберга заявил, что «Стройгазмонтаж» не будет участвовать в строительстве космодрома Восточный.

На сегодняшний день всего в строительство космодрома вложено почти 92 млрд руб. «Сумма необработанных авансов составляет 25,2 млрд руб.», – сказал Рогозин. Космодром построен, но принять его в эксплуатацию нельзя из-за того, что нет финансовой отчетности, пояснил он. Из 19 объектов первой очереди построено и принято в эксплуатацию пять объектов, сказал Рогозин. Речь идет о стартовом столе, техническом комплексе, системе внешнего энергоснабжения, автомобильных и железных дорогах. По второстепенным объектам первой очереди отсутствует отчетная документация, «некоторые объекты действительно брошены Спецстроем и по ним идут судебные разбирательства с целью вернуть деньги и достроить», уточнил Рогозин.

Строительство Восточного началось в 2012 г. В 2018 г. не было достроено ни одного объекта. На достройку объектов первой очереди «Роскосмос» просил дополнительные средства, говорил в конце января премьер Дмитрий Медведев. Он не уточнил, о какой сумме идет речь.

Как с Восточного запустили вторую в истории космодрома ракету

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Технологии
Новости

Структура Газпромбанка разрабатывает конкурента голосовому помощнику «Яндекса»

Ведомости
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Подконтрольный Газпромбанку Центр речевых технологий разрабатывает платформу для создания голосовых ассистентов под рабочим названием «Варвара», пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на собеседников, близких к компании. О сумме инвестиций в проект они не сообщают.

Центр намерен монетизировать платформу по лицензионной модели. Готовый продукт должен встраиваться в любое устройство или приложение и подключаться из облака. Предполагается, что в «Варвару» будут встроены биометрические технологии. Система будет функционировать, если «услышит голос пользователя и распознает его как живого человека, а не запись», – пояснил один из источников.

Выпуск собственной колонки, по аналогии с «Алисой» «Яндекса», центр выпускать не намерен. Зато сторонние компании, пользуясь «Варварой, смогут продавать устройства под своим брендом. Собеседники рассказали о переговорах, ведущихся с несколькими крупными компаниями.

Голосовых помощников на российском рынке выпускают несколько компаний. «Яндекс» использует «Алису» как в своих, так и в партнерских устройствах – колонках Irbis A и Elari SmartBeat, часах Elari KidPhone 3G и наушниках Sony XPeria Duo. Mail.ru Group создает помощника «Марусю», в котором также планируется использовать биометрию. Вице-президент компании, директор бизнес-юнита «Почта и портал» Анна Артамонова оценивает стоимость подобной стартовой разработки в несколько миллионов долларов. Тинькофф-банк анонсировал запуск в ближайшее время голосового ассистента с рабочим названием «Олег».

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Бизнес
Новости

«Коммерсантъ» узнал о переносе штаб-квартиры ОСК в Петербург

Ведомости
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Штаб-квартиру Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) могут перенести из Москвы в Санкт-Петербург до конца года, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. Сейчас обсуждаются различные варианты, точных сроков переезда пока нет.

В ОСК не стали комментировать эту информацию. В Минпромторге заявили, что вопрос находится на проработке, окончательного решения по нему нет. Корпорация и ведомство не имеют ничего против переезда отдельных подразделений ОСК, добавили в Минпромторге. Министерство считает целесообразным поэтапный переезд подразделений, а по результатам анализа эффективности их работы принять окончательное решение. На данный момент ОСК не собирается сокращать штат, уточнили в Минпромторге.

По информации трех источников, вопрос о переезде находится на контроле у президента Владимира Путина и уже обсуждался на совещании у вице-премьера Юрия Борисова, курирующего оборонно-промышленный комплекс. По словам источника в Смольном, решение о переезде затрагивает только ключевые подразделения ОСК. В частности, обсуждалось перемещение в Петербург отдела, курирующего гражданское судостроение, и аппарата совета директоров, добавил источник. По его словам, благодаря переезду этих подразделений в городе появятся дополнительные рабочие места, увеличатся поступления от НДФЛ. Сейчас половина командировок в ОСК приходится на Петербург, пояснил он. По словам других источников, переезд может создать для ОСК дополнительные сложности с точки зрения работы с федеральными органами власти и увеличит расходы на командировки персонала в Москву.

Сейчас ОСК арендует в Москве около 6000 кв. м в бизнес-центре «Легион II» на Большой Татарской улице. Этот офис корпорация заняла в 2016 г. До этого ОСК арендовала помещения на Садовой-Кудринской улице. По словам одного из источников, на данный момент ОСК платит за аренду столичных площадей около 500 млн руб. В Петербурге аренда будет обходиться гораздо дешевле, отметил он.

Выбор редактора
Политика
Новости

СМИ объяснили визит российских военных в Венесуэлу

Ведомости
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Группа военных из России прибыла в Венесуэлу для продолжения военно-технического сотрудничества (ВТС) двух стран. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на венесуэльского чиновника. По его словам, речь идет об обсуждении условий техобслуживания российской военной техники и обучения венесуэльских специалистов, которым предстоит на ней работать.

Дипломатический источник агентства «РИА Новости» в Каракасе пояснил, что военные прибыли для участия в двусторонних консультациях по контрактам, заключенным в том числе и по линии ВТС.

В субботу, 23 марта, в Каракас прибыли два военно-транспортных самолета Ан-124 и Ил-62 с российскими военными на борту, сообщали латиноамериканские СМИ, в частности колумбийский портал Webinfomil, перуанская газета El Comercio, сайты Noticiero Digital и Eha Medya. По их данным, на самолетах в Венесуэлу прибыли 99 российских военнослужащих во главе с высокопоставленным генералом, а также 35 т военного груза.

Сообщалось, что по прилете российских военнослужащих встретили руководитель управления международного сотрудничества и интеграции Венесуэлы Марианни Мата, начальник полицейского спецназа Эдгар Колина Рейес и сотрудники российского посольства в Каракасе.

В 2018 г. в Венесуэле прошли выборы президента, на которых победил Николас Мадуро. От участия в них были отстранены три самые влиятельные политические силы страны. За несколько месяцев до инаугурации оппозиция призывала Мадуро уйти в отставку. Политический кризис обострился 10 января 2019 г.: в день инаугурации председатель Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо заявил о нелегитимности Мадуро и провозгласил себя временным президентом Венесуэлы. США и многие западные страны признали Гуайдо. Россия, Китай и Мексика поддерживают Мадуро.

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