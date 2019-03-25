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Провайдеры попросили Минкомсвязи о свободном доступе в многоквартирные дома

«Мегафон», МТС, «Вымпелком», «ЭР-телеком холдинг» и ассоциация «Ростелесеть» написали письмо министру связи Константину Носкову с просьбой поддержать проект либерализации доступа в многоквартирные дома. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на документ от 22 марта. Министр письмо получил, но еще не рассматривал его, уточнили в ведомстве.

Проект, оформленный, в частности, в виде поправок в закон «О связи», был внесен в Госдуму в конце декабря. Он предполагает, что провайдеры смогут получать доступ в многоквартирные дома безвозмездно и без договора. Минстрой настаивает на заключении операторами возмездных договоров с управляющими компаниями, а Минкомсвязи «на данный момент поддерживает договорную систему», следует из письма операторов. В этом случае их платежи могут составить не менее 10 млрд руб., или 300 руб. на абонента в год, отмечается в письме, что негативно скажется на конкуренции, а также «на качестве и цене услуг». Эти расходы оценивались только на базе подписавших письмо операторов, уточнил президент «Ростелесети» Олег Грищенко. Если в законе будет требование о плате за вход, рост тарифов произойдет однозначно, считает он.

Доступ во многие дома для провайдеров все еще остается бесплатным. Их текущие расходы оцениваются в 2,7 млрд руб. в год, отмечается в протоколе заседания экспертного совета Федеральной антимонопольной службы. Протокол был направлен в аппарат правительства 4 марта замруководителя службы Анатолием Голомолзиным. Из него следует, что стоимость услуг по договорам с управляющими компаниями варьируется от 500 до 80 000 руб., говорится в документе. Безвозмездный доступ позволит соблюсти интересы и собственников жилья, и провайдеров, считает Голомолзин. Куратор рабочей группы «Связь и IT» Экспертного совета при правительстве Ирина Левова «крайне озабочена» политикой Минкомсвязи, которая, по ее словам, «зачастую не отвечает интересам развития цифровой экономики», в частности по этому законопроекту.

Минкомсвязи выступает против существующих барьеров, но для жителей лучше, если управляющие «будут хотя бы знать, какие операторы приходят в дом», отмечает представитель ведомства Евгений Новиков. Он предостерегает от произвола провайдеров, «чтобы мы не получили ситуацию, когда в домах будут побиты перекрытия, течь крыши, а небо будет в проводах». Новиков настаивает на необходимости документа, определяющего права и обязанности операторов и управляющих компаний. «Это не должен быть возмездный договор, но это мог бы быть типовой безденежный договор», – считает он. В Минстрое заявили, что готовы поддержать законопроект после его доработки. У управляющих должны быть полномочия по заключению договоров с операторами без необходимости утверждения на общем собрании собственников. Свободный доступ провайдеров на чердаки в ведомстве считают «недопустимым», в том числе по соображениям «антитеррористической защищенности» домов.