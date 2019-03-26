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Минобороны создаст студию для съемок фильмов о современной армии

Ведомости
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Минобороны планирует создать киностудию для съемок художественных фильмов про современную российскую армию. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Шойгу на церемонии вручения премии Минобороны в области культуры и искусства, передает ТАСС. По его словам, ее строительство начнется уже в ближайшее время.

Шойгу отметил нехватку фильмов о современной армии. При этом, по его словам, сегодня создается достаточно достойных картин о войне. В связи с этим министр также предложил проводить отдельный армейский кинофестиваль.

Ежегодная премия Минобороны России в области культуры и искусства была учреждена в ноябре 2015 г. для поощрения творческих проектов, способствующих военно-патриотическому воспитанию россиян. В 2019 г. премия присуждается в третий раз.

Политика
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СКР: Абызов использовал служебное положение для создания преступного сообщества

Ведомости
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Следователи предъявили обвинения бывшему министру по делам открытого правительства Михаилу Абызову, сообщает пресс-служба Следственного комитета России (СКР). Он обвиняется в создании преступного сообщества с использованием служебного положения и мошенничестве в особо крупном размере.

СКР также подтвердил задержание бывшего чиновника. Вскоре суд решит вопрос о мере пресечения для него.

О том, что Абызов стал фигурантом уголовного дела, стало известно ранее 26 марта. Источник «Ведомостей» говорил, что он по делам прилетел в Москву, где был задержан. Собеседник не уточнил, откуда прибыл бывший чиновник, но, по словам источника «Интерфакса», в последнее время он проживал за рубежом – в Италии и США. Источник агентства уточнял, что для задержания Абызова оперативники «выманили» его из-за рубежа.

Как утверждает СКР, бывший министр в 2011 г. создал преступное сообщество, которое действовало до ноября 2014 г. Помимо Абызова в него входили еще пять человек: Николай Степанов, Максим Русаков, Галина Фрайденберг, Александр Пелипасов и Сергей Ильичев. Они путем обмана акционеров Сибирской энергетической компании и «Региональных электрических сетей», работающих в Новосибирской области, похитили 4 млрд руб., считает СКР. Эти деньги затем были выведены за рубеж.

Ведомство подчеркивало, что Абызов с другими соучастниками преступной группы «поставили под угрозу устойчивое экономическое развитие и энергетическую безопасность ряда регионов страны». Статья Уголовного кодекса о создании преступного сообщества предусматривает максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы.

Абызов в январе 2012 г. занял пост советника президента Дмитрия Медведева по делам открытого правительства. В мае того же года он перешел на должность министра по делам открытого правительства в новом кабинете министров. Абызов проработал на этом посту шесть лет. До перехода на госслужбу он работал топ-менеджером в компаниях топливно-энергетического комплекса.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин был заранее предупрежден об уголовном деле против Абызова. Медведева также проинформировали о задержании бывшего подчиненного. Пресс-секретарь правительства Олег Осипов говорил, что претензии к Абызову касаются коммерческой деятельности, а не исполнения обязанностей министра. Если будет доказано, что тот контролировал коммерческие структуры во время работы в правительстве, то это будет считаться нарушением закона, отмечал он.

Топ-менеджер, бизнесмен, чиновник. Карьера Абызова в фотографиях

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Новости

Huawei анонсировала свои первые умные очки

Ведомости
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Китайская Huawei объявила о планах выпустить свои первые умные очки, созданные в партнерстве с корейским модным брендом Gentle Monster. Об этом компания сообщила в ходе пресс-конференции в Париже, пишет TechCrunch.

Huawei позиционирует эти очки как замену наушникам. В их оправу будут встроены динамики, микрофон, антенна и аккумулятор.

TechCrunch отмечает, что очки не оснащены камерой. Издание предполагает, что это может быть связано с желанием компании избежать споров о конфиденциальности.

Huawei планирует выпустить очки в июле 2019 г. Цена на них пока не уточняется.

Политика
Новости

«Интерфакс»: силовики «выманили» экс-министра Абызова из-за рубежа для задержания

Ведомости
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Бывшего министра по делам открытого правительства Михаила Абызова, ставшего фигурантом уголовного дела, «выманили» в Россию, чтобы задержать, сообщил «Интерфаксу» источник, знакомый с ситуацией. По его словам, в последнее время экс-чиновник проживал за рубежом – в Италии и США.

Другой источник агентства говорит, что Абызов приехал в Россию примерно неделю назад «на день рождения одного из своих бывших коллег». «Возвращение экс-министра стало результатом комбинации оперативников», – добавил он. Собеседник «Интерфакса» не уточнил, к кому конкретно приехал Абызов. 26 марта исполнилось 47 лет сопредседателю совета фонда «Сколково» Аркадию Дворковичу, который работал вместе с Абызовым в администрации президента и правительстве. Представитель «Сколково» не стала комментировать «Ведомостям» эту информацию, раскритиковав сотрудника издания за поздний звонок.

Ранее Следственный комитет России (СКР) сообщил о возбуждении уголовного дела против Абызова. Экс-министру и пятерым его соучастникам вменяется создание и участие в преступном сообществе, а также мошенничество в особо крупном размере. По данным следствия, преступная группа путем обмана акционеров Сибирской энергетической компании и «Региональных электрических сетей» похитила 4 млрд руб. и вывела их за рубеж.

Позже источники РБК уточнили, что Абызов задержан в Москве. Его задержание подтвердил «Ведомостям» человек, знакомый с бывшим министром. Собеседник «Ведомостей» пояснял, что Абызов на неделю прилетел в Москву по делам, не уточняя откуда. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин был предупрежден заранее об уголовном деле против бывшего чиновника. Премьера Дмитрия Медведева также проинформировали о задержании Абызова.

Абызов в январе 2012 г. стал советником Медведева по делам открытого правительства. Медведев тогда занимал пост президента. В мае того же года Абызов занял пост министра по делам открытого правительства в новом кабинете министров. Он проработал на этой должности шесть лет и не вошел в новое правительство. С 1993 г. Абызов занимал руководящие должности в нескольких компаниях топливно-энергетического комплекса. Российский Forbes в 2018 г. оценил его состояние в $600 млн. Максимальной оценки в $1,3 млрд по версии журнала оно достигало в 2012 г.

Согласно декларации о доходах и имуществе членов правительства за 2017 г., Абызов арендовал загородный дом в Италии площадью 335 кв. м.

Политика
Новости

Пресс-служба Медведева прокомментировала уголовное дело против Абызова

Ведомости
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Премьер Дмитрий Медведев проинформирован о возбуждении уголовного дела против бывшего министра по делам открытого правительства Михаила Абызова, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря правительства Олега Осипова.

Осипов подчеркнул, что претензии следователей к Абызову касаются коммерческой деятельности, а не исполнения обязанностей министра. По его словам, если будет доказано, что Абызов контролировал коммерческие структуры во время работы в правительстве, то это будет считаться нарушением закона.

Ранее Следственный комитет России (СКР) сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении бывшего чиновника. Ему вменяется создание и участие в преступном сообществе, хищение и вывод за рубеж 4 млрд руб. Деньги были похищены путем обмана акционеров Сибирской энергетической компании и «Региональных электрических сетей», работающих в Новосибирской области, считают следователи. Ведомство уточняло, что преступное сообщество действовало с апреля 2011 по ноябрь 2014 г. Помимо Абызова в него входили еще пять человек.

Источники РБК сообщили, что Абызов был задержан в Москве. Его задержание подтвердил «Ведомостям» человек, знакомый с бывшим министром. Собеседник «Ведомостей» пояснял, что Абызов на неделю прилетел в Москву по делам, не уточняя откуда.

Абызов в январе 2012 г. стал советником президента Медведева по делам открытого правительства, а в мае того же года занял пост министра по делам открытого правительства в новом кабинете министров. Он проработал на этой должности шесть лет, но в новое правительство не вошел. С 1993 г. Абызов также занимал руководящие посты в нескольких компаниях топливно-энергетического комплекса. Российский Forbes в 2018 г. оценил состояние Абызова в $600 млн. Максимальной оценки в $1,3 млрд его состояние достигало в 2012 г.

Политика
Новости

Путину заранее доложили о деле в отношении Абызова

Ведомости
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Президенту России Владимиру Путину было заранее доложено об уголовном деле в отношении бывшего министра по делам открытого правительства Михаила Абызова, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков «РИА Новости».

Ранее СК сообщил, что Абызова подозревают в создании преступного сообщества, действовавшего в 2011–2014 гг., хищении и выводе за рубеж 4 млрд руб. Помимо экс-министра в деле фигурируют еще пять человек. По версии следствия, они похитили деньги путем обмана акционеров Сибирской энергетической компании и «Региональных электрических сетей», работающих в Новосибирской области. СК считает, что таким образом подозреваемые «поставили под угрозу устойчивое экономическое развитие и энергетическую безопасность ряда регионов страны».

Абызов в январе 2012 г. был назначен советником президента России Дмитрия Медведева. В мае того же года, когда Медведев стал премьер-министром, Абызов занял пост министра по делам открытого правительства в новом кабинете министров. Он проработал на этой должности шесть лет, однако в новое правительство не вошел.

Политика
Новости

Европарламент поддержал отказ от сезонного перевода часов в ЕС

Ведомости
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Депутаты Европарламента проголосовали за отказ от сезонного перевода времени в странах Евросоюза после 2021 г., сообщается на сайте законодательного органа.

За принятие законопроекта проголосовали 410 депутатов, 192 выступили против и 51 воздержался. Страны, которые предпочитают летнее время, смогут в последний раз перевести часы в последнее воскресенье марта 2021 г., страны, которые решили остаться на зимнем времени, – в последнее воскресенье октября 2021 г.

Евродепутаты также хотят, чтобы члены ЕС и Еврокомиссия согласовали решения по переходу на летнее и зимнее время, чтобы это не оказало негативного влияния на внутренний рынок.

Летом 2018 г. Еврокомиссия провела опрос, в котором приняли участие 4,6 млн жителей ЕС, об отмене сезонного перевода времени. Он показал, что 84% респондентов поддерживают эту инициативу.

Финансы
Новости

Средняя максимальная ставка вкладов достигла максимума с мая 2017 года

Ведомости
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За вторую декаду марта средняя максимальная ставка вкладов в десяти крупнейших банках по размеру привлеченных депозитов физлиц увеличилась на 0,045 процентного пункта (п. п.) до 7,72% годовых, следует из опубликованных данных ЦБ. Она превысила собственное значение во второй декаде мая 2017 г.

Сейчас Центробанк рассчитывает показатель средней максимальной ставки вкладов по данным Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка, Россельхозбанка (РСХБ), Альфа-банка, Райффайзенбанка, «ФК Открытие», Промсвязьбанка, Московского кредитного банка (МКБ), Совкомбанка. С начала года средняя ставка увеличилась на 0,287 п. п.

Во второй декаде марта среди крупнейших банков максимальная ставка розничных вкладов увеличились только у РСХБ. Лучшая ставка депозитов РСХБ с 15 марта выросла на 0,45 п. п. до 8,45% годовых с выплатой процентов в конце срока при условии открытия через дистанционные каналы обслуживания (вклад «Доходный», если размещать средства на четыре года). При открытии этого вклада в отделении на тот же срок ставка составит 8,3% годовых. С 15 марта она увеличилась на 0,3 п. п.

Политика
Новости

Прокурор попросил отправить в колонию на 21 год бывшего губернатора Гайзера

Ведомости
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Прокурор попросил Замоскворецкий суд Москвы отправить экс-губернатора Коми Вячеслава Гайзера на 21 год в колонию строгого режима по обвинению в коррупции, сообщает агентство «РИА Новости». Прокуратура также попросила наказать бывшего губернатора штрафом в 500 млн руб. и запретом занимать государственные должности в течение пяти лет. Для его сообщников запрошены сроки от 8 до 20 лет колонии и штрафы на сумму около 500 млн руб.

В сентябре 2015 г. Гайзер стал одним из первых действующих губернаторов, задержанных за коррупцию. Следствие обвинило бывшего руководителя региона в создании преступного сообщества, получении взяток, мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем. По версии следствия, в преступную группу входили также бывший заместитель Гайзера Алексей Чернов, экс-председатель Госсовета Коми Игорь Ковзель, бывший член Совета Федерации Владимир Торлопов и еще не менее 10 человек. В 2005–2015 гг. обвиняемые захватывали акции рентабельных предприятий, например «Птицефабрики Зеленецкая» и Сыктывкарского промышленного комбината. Республике Коми был причинен ущерб на сумму 4,5 млрд руб., следствием арестовано имущество на эту сумму.

Также Гайзеру инкриминируют два эпизода получения взяток. Экс-чиновник вину не признает.

Ранее суд приговорил к шести годам колонии строгого режима и штрафу в размере 2 млн руб. Демьяна Москвина, которого следствие называло ключевым свидетелем и управлявшим финансами преступной группы Гайзера. С Москвиным было заключено досудебное соглашение, поэтому уголовное дело рассматривалось в особом порядке. Однако после вынесения приговора Москвин отказался от своих показаний на возможных подельников, приговор отменили и дело направили на повторное рассмотрение.

Политика
Новости

Суд продлил арест сенатора Арашукова

Ведомости
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Басманный суд Москвы продлил на три месяца арест временно отстраненного от должности сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова, обвиняемого по делу о создании преступного сообщества, сообщает «РИА Новости».

Суд также продлил срок следствия в отношении сенатора до 24 июля. В ходе заседания следователь предложил направить Арашукова на психиатрическую экспертизу.

Сенатор от Карачаево-Черкесии был лишен неприкосновенности и задержан в зале заседаний Совета Федерации 30 января. Ему предъявили обвинения в участии в преступном сообществе, двух эпизодах организации убийства и давлении на свидетеля. Арашуков вину не признает.

Недвижимость
Новости

КС подтвердил право государства не оплачивать капремонт домов после приватизации квартир

Ведомости
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Конституционный суд отказался рассматривать запрос депутатов КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России» о проверке конституционности статьи 190.1 Жилищного кодекса, определяющей особенности капремонта многоквартирных домов за счет государства. По мнению депутатов, спорная норма лишает миллионы россиян возможности капремонта за госсчет. Она предусматривает, что на него могут претендовать только жильцы домов, включенных в план капремонта до приватизации первого жилого помещения.

Конституционный суд не нашел в такой оговорке дискриминации. С момента приватизации первого жилого помещения многоквартирный дом перестает находиться лишь в государственной собственности, указывает суд. Возникает общедолевая собственность, участники которой должны содержать здание вместе и оплачивать капремонт вне зависимости от того, был он проведен ранее или нет. Бремя наймодателя по проведению капремонта не должно возлагаться на него вплоть до приватизации всех помещений, иное нарушило бы конституционные принципы равенства, справедливости и соразмерности, а также заставляло бы бывшего наймодателя содержать чужое имущество, говорится в определении суда, которое опубликовано во вторник.

Согласно действующему законодательству, собственники квартир обязаны уплачивать ежемесячные взносы на капитальный ремонт дома. Из этих взносов формируется фонд капитального ремонта.

Политика
Новости

ФСО сообщила о попытке кражи кабеля правительственной связи рядом с Кремлем

Ведомости
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Федеральная служба охраны (ФСО) вместе с МВД пресекла попытку похищения фрагмента кабеля правительственной специальной связи рядом с Кремлем в Москве. Об этом сообщил Центр по связям с прессой и общественностью ФСО, передает ТАСС.

По его данным, попытка кражи произошла во время ремонтных работ на Большом Москворецком мосту. Одного из злоумышленников задержали на месте, отметила ФСО, а второй прыгнул в Москву-реку, после чего его тоже задержали.

На работе спецсвязи произошедшее не сказалось, подчеркнула служба.

Ранее 26 марта РБК, ссылаясь на источники в полиции, сообщил о жалобе в полицию на кражу кабеля на Большом Москворецком мосту. Сотрудники правоохранительных органов опросили разнорабочих строительной организации ООО «Пелискер», писало издание. Эта компания, согласно информации СПАРК, занимается строительством мостов и тоннелей.

На Большом Москворецком мосту сейчас проводится капитальный ремонт, который начался осенью 2018 г., а завершится, согласно планам властей, в IV квартале 2019 г. За работы назначено ответственным ГБУ «Гормост». Оно, по данным портала госзакупок, привлекало ООО «Пелискер» к капитальному ремонту моста.

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