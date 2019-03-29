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ТАСС сообщил о задержках в испытаниях Crew Dragon

Испытания новейшего пилотируемого космического корабля Crew Dragon американской компании SpaceX проходят с существенными задержками. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли. Из-за этого NASA попросило Роскосмос сдвинуть сроки запуска «Союз МС-13» с экипажем на борту с 6 июля на конец месяца, а экспедицию на Международную космическую станцию (МКС) продлить с декабря до февраля 2020 г. Перенос пилотируемого запуска даст американцам «дополнительное время для завершения квалификации корабля», пояснил собеседник.

В качестве новой даты старта баллистики рассматривают 20 июля. Это сохранит «возможность полета к станции по четырехвитковой схеме», за шесть часов, пояснил собеседник агентства. По его словам, изменение схемы полета российскую сторону не устраивает.

Ранее агентство также со ссылкой на источник сообщало, что запуск Crew Dragon с членами экипажа на борту, планировавшийся на июль, может быть перенесен на конец ноября 2019 г. из-за замечаний к его квалификации. Заместитель администратора NASA по пилотируемым программам Уильям Герстенмайер сообщал, что астронавт Эндрю Морган, который должен отправиться к МКС 4 июля вместе с российским космонавтом Александром Скворцовым и итальянским Лукой Пармитано, задержится на орбите дольше запланированного.

2 марта SpaceX запустила к МКС Crew Dragon с манекеном Рипли на борту. Корабль был выведен на орбиту ракетой-носителем Falcon 9. Его первая многоразовая ступень совершила успешную управляемую посадку на плавучей платформе в Атлантике.