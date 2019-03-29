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Сеть мобильного интернета для военных может создать бывшая компания «Ростелекома»

Единственным поставщиком по созданию сети LTE для МЧС, МВД, Росгвардии и социально значимых объектов Крыма и Севастополя может стать ООО «Миранда-медиа». Такой выбор планируют сделать чиновники российского правительства, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

До 2015 г. «Миранда-медиа» принадлежала «Ростелекому», после чего оператор сократил свою долю до 20%, уступив остальное менеджерам компании. В Крыму и Севастополе у нее самая разветвленная сеть передачи данных. «Больше там никого нет из тех, кто смог бы реально потянуть работу по подключению оптоволокна к социально значимым объектам», – отмечает один из собеседников издания.

Подрядчик будет выбран в ходе конкурса, не исключил один из источников. По его информации, окончательное решение будет принято «на самом высоком уровне». Представитель Минкомсвязи Евгений Новиков заявил, что «Миранда-медиа» – один из крупных операторов на территории Крыма и «имеет право участвовать в конкурсе на общих основаниях». У самой компании «нет информации» о ее назначении «единственным поставщиком в каком-либо проекте», сообщила представитель «Миранды-медиа» Виктория Саулова. По ее словам, компания готова участвовать в конкурсах на оказание услуг связи в Крыму и Севастополе, когда они будут объявлены.

В феврале правительственная комиссия по цифровому развитию и IT в целом одобрила концепцию подключения к интернету образовательных организаций, органов госвласти и местного самоуправления, фельдшерско-акушерских пунктов, пожарных частей, участковых пунктов полиции, подразделений Росгвардии. Бюджет проекта до 2024 г. оценивается в 73 млрд руб. «Ростелеком», Tele2 и ФГУП «Российская телерадиовещательная сеть» предложили определить единственного поставщика беспроводного широкополосного доступа для социально значимых объектов. Минсвязь предложение поддержала.