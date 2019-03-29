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Вещатели предложили создать единого продавца их контента в интернете

«Национальная медиа группа» (НМГ) предложила законодательно закрепить создание в России единого оператора, который будет распространять в интернете контент крупнейших российских телеканалов (каналов первого и второго мультиплексов), пишет РБК со ссылкой на четыре источника в телекоммуникационной отрасли. Единый оператор будет выполнять функцию посредника по продаже телеконтента сторонним сервисам, таким как Ivi, «МТС.ТВ» и Megogo.

Соответствующее предложение представитель НМГ представил на прошлой неделе на заседании Медиа-коммуникационного союза, объединяющего крупнейшие медиа-холдинги и операторов связи, пояснили источники. На заседании присутствовал руководитель Роскомнадзора Александр Жаров. Единый оператор может быть создан «под эгидой Роскомнадзора», уточнили два источника. НМГ не уточняла, какая структура могла бы стать оператором, пишет РБК. Источники издания отметили, что медиагруппа является совладельцем онлайн-платформы «Витрина ТВ». Она была создана НМГ вместе с «Первым каналом», «СТС Медиа» и ВГТРК. «Витрина ТВ» занимается трансляцией в интернете контента телеканалов, принадлежащих учредителям.

Директор по контентной политике «Ростелекома» Александр Косарим рассказал РБК, что на заседании вещатели обсуждали возможность использования «Витрины ТВ» в качестве единого оператора. «В настоящее время «Ростелеком» проводит техническое тестирование этого решения. Компания готова работать с вещателями в этом направлении», — сказал он.

По словам представителя НМГ, предложенный вариант — это «не частная инициатива холдинга, а единая позиция всех вещателей».По его словам, вещатели считают, что монетизация ТВ-сигнала в интернете «должна быть полностью на стороне каналов». Если контент телеканалов будет идти через одну точку, Роскомнадзору будет проще бороться с незаконным распространением видео каналов в сети, пояснил один из источников РБК.

Представитель Роскомнадзора Вадим Ампелонский сообщил, что ведомство «наблюдает за дискуссией, но в ней не участвует». Вопрос о создании единого оператора он назвал уместным. Представители «Первого канала», ВГТРК и «Газпром-Медиа» отказались от комментариев.