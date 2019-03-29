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Четыре VPN-сервиса отказались сотрудничать с Роскомнадзором

Сервисы OpenVPN, VyprVPN и VPN Unlimited не будут сотрудничать с Роскомнадзором, сообщили «Ведомостям» их представители. Ранее об отказе сотрудничать с Роскомандзором также заявил сервис TopGuard, отметив, что компания избавилась от серверов в Санкт-Петербурге и Москве и не будет раскрывать информацию российским властям.

Роскомнадзор 28 марта сообщил, что направил владельцам десяти VPN-сервисов требования о необходимости подключения к государственной информационной системе (ФГИС) для блокировки запрещенных в России ресурсов. У сервисов есть 30 рабочих дней на ответ, по истечении которых Роскомнадзор решит, как воздействовать на тех, кто откажется от сотрудничества, говорит пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский. Согласно действующему законодательству, если VPN-сервисы не подключаются к ФГИС в течение 30 рабочих дней с момента направления требований, ведомство может принять решение об ограничении доступа к сервису.

Гендиректор Golden Frog (владеет сервисом VyprVPN) Сандэй Йокубэйтис сказал «Ведомостям», что компания готова бороться в России против любых проявлений цензуры в интернете, как это она делает уже много лет в Китае. Китайский опыт также планируют использовать и в компании KeepSolid (владеет сервисом VPN Unlimited), говорит ее представитель Амина Епишева. Компания уже много лет работает в Китае и разработала специальный протокол для работы в тех странах, где VPN заблокирован, указывает она.

Из 10 компаний пока только «Лаборатория Касперского» сообщила, что будет выполнять требования российских регуляторов. Представитель еще одного сервиса NordVPN Лаура Тайрелл сказала, что компания будет думать, как ответить на запрос Роскомонадзора. При этом она добавила, что NordVPN следует политике отказа от сбора пользовательских данных (zero log policy) во всем мире.

«Мы разочарованы решением Роскомнадзора еще больше ограничить доступ к информации и изучаем предложенные ими требования», – сообщил «Ведомостям» представитель Hola VPN Арик Гилад.

Представители сервисов Hide My Ass!, ExpressVPN, IPVanish не ответили на запрос «Ведомостей».