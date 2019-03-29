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МТС запустила платформу для интернета вещей

Мобильный оператор МТС запустил платформу для интернета вещей (IoT), говорится в пресс-релизе компании. Платформа объединит все решения на базе интернета вещей в одну систему управления. Она позволит одновременно подключать миллионы умных устройств, датчиков и роботов.

Платформа позволяет «управлять цифровым предприятием или элементами умного города, даже если они используют для подключения к интернету различные протоколы», поясняется в сообщении. Она создана на базе платформы Nokia IMPACT IoT и рассчитана на отрасли, модернизирующие производство в соответствии с программой по цифровизации. Речь идет о таких отраслях, как ЖКХ, энергетика, транспорт, сельское хозяйство, недвижимость, умный город и промышленность. Пользователи платформы смогут одновременно следить за показателями расхода воды и света, работой производственных линий, систем кондиционирования и вентиляции, управлять офисным зданием, парковкой и видеонаблюдением, уточняется в пресс-релизе.

Платформа поддерживает работу с 10 000 моделей различных устройств и различными типами соединения (2G, 3G, 4G, WI-FI, Ethernet). Она имеет открытый API, который позволяет интегрировать в нее любую производственную систему.

«Интернет вещей – стратегически важный элемент цифровой экономики... Количество sim-карт на рынке IoT в ближайшие годы перестанет быть определяющим. Важнее сейчас предложить бизнесу решение, которое ответит на главные вопросы при внедрении интернета вещей: о совместимости различных компонентов и информационной безопасности», — приводятся в сообщении слова руководителя департамента М2М/IoT МТС Сергея Иревли.