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Медведев поддержал идею Mail.ru Group разработать платформу для школ

Вице-президент Mail.ru Group Владимир Габриелян на встрече с премьером Дмитрием Медведевым заявил о необходимости создания единой образовательной платформы на уровне всей страны и попросил поддержки правительства. У интернет-холдинга уже есть собственные наработки и цифровые инструменты, добавил он.

Премьер ответил, что помощь со стороны правительства возможна. Но оговорился, что для внедрения нужен готовый продукт и, главное, готовая среда – даже не технологии или деньги, а люди. Около 15 лет мы подключали школы к интернету, сказал Медведев: «Помню, как реагировали педагоги, особенно зрелые педагоги. Морально они были не готовы. Морально им сложно, когда они погружаются в тему, сложнее, чем ребенку».

Внедрение современных технологий в школах необходимо, заключил премьер, иначе мы потеряем поколение, и чем раньше это делать, тем лучше. Детально внедрение образовательной платформы в открытой для прессы части встречи премьера с интернет-компаниями не обсуждалось.

Свои образовательные сервисы для школьников и учителей есть и у «Яндекса», и у издателей учебников.