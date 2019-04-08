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Мизулина назвала фейком сообщения о ее просьбе запретить йогу в СИЗО

Зампред комитета по законодательству Совета Федерации Елена Мизулина назвала фейком сообщения о ее требовании запретить занятия йогой в СИЗО, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заявление сенатора. Мизулина пообещала обратиться в Роскомнадзор в связи с распространением этой информации.

О том, что Мизулина попросила Генпрокуратуру проверить законность проведения занятий йогой в московских СИЗО, сообщил в марте «Московский комсомолец». Позже издание уточнило, что обращение сенатора основано на письме профессора-богослова и эксперта по сектантству Александра Дворкина. По его мнению, в условиях СИЗО занятия йогой могут «привести к неконтролируемому сексуальному возбуждению» и «появлению гомосексуальных связей между заключенными». Дворкин отмечал, что это может стать причиной конфликтов между сокамерниками.

После обращения сенатора занятия йогой в московских СИЗО были приостановлены, сказала агентству заместитель председателя ОНК Москвы Ева Меркачева. «В моем письме в адрес генерального прокурора не содержалось никаких требований «запретить проведение занятий йогой в СИЗО», и уж тем более «запретить йогу», – заявила в свою очередь Мизулина. По словам сенатора, она лишь перенаправила в прокуратуру поступившее ей письмо, как делает это регулярно.

По закону Роскомнадзор не обладает полномочиями оценивать, является ли та или иная новость фейком. Это может решить только лично генпрокурор или его заместители.