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ФАС признала российскую «дочку» Samsung виновной в координации цен на гаджеты

Российское подразделение Samsung – «Самсунг электроникс рус» – координировало свою деятельность при продажах смартфонов и планшетов в России. К такому выводу пришла Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России по итогам проверок, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе ведомства.

Рассмотрение дела отложено на 22 апреля, уточнили в ФАС.

В 2018 г. ФАС провела внеплановую выездную проверку российской «дочки» Samsung и пришла к выводу, что та координирует деятельность ритейлеров, которые продают технику компании. По мнению ведомства, таким образом компания поддерживает единую цену на отдельные линейки смартфонов и планшетов и нарушает ч. 5 ст. 11 закона «О защите конкуренции». Максимальное наказание по этой статье предусматривает штраф в 5 млн руб.

Антимонопольная служба неоднократно выявляла нарушения законодательства на российском рынке смартфонов – в частности, со стороны Apple и LG. В 2017 г. ФАС оштрафовала российскую «дочку» Apple «Эппл рус» на 1,75 млн руб. за координацию цен на iPhone 5-го и 6-го поколений. В начале 2018 г. ведомство обвинило в таком же нарушении «дочку» LG «ЛГ электроникс рус» и оштрафовало компанию на 2,5 млн руб.

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