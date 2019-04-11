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ОАЭ планируют купить у России корабль «Союз»

ОАЭ планируют купить у «Роскосмоса» корабль «Союз» для запуска на орбиту Земли двух космонавтов, рассказал в интервью РИА «Новости» исполнительный директор «Роскосмоса» по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев. По его словам, полет космонавтов ОАЭ возможен не ранее, чем через два года.

«ОАЭ планируют организовать специализированную пилотируемую миссию, для которой потребуется корабль. Речь идет о закупке... двух мест в нем (в корабле "Союз" — "Ведомости"), поскольку по закону, командиром корабля "Союз" должен быть гражданин России», — пояснил Крикалев. Сейчас идут переговоры по данному вопросу, пока контрактом оформлен только короткий полет в 2019 г., добавил он.

Если Россия подпишет контракт с ОАЭ, то тогда будет изготовлен дополнительный корабль «Союз», не привязанный к российской пилотируемой программе по доставке российских космонавтов на Международную космическую станцию.

Сейчас идет подготовка к запуску в космос первого гражданина ОАЭ на «Союзе» осенью этого года. Эмиратский космонавт проведет на орбите Земли восемь дней. Два кандидата с осени 2018 г. проходят курс подготовки в подмосковном Центре подготовки космонавтов. Космонавт из ОАЭ должен был отправиться в полет весной 2019 г., но но из-за аварии ракеты «Союз-ФГ» в октябре и изменения программы полета МКС сроки отправки был перенесены.

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