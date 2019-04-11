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Первый частный луноход потерпел крушение при посадке

Первый частный луноход Beresheet, созданный израильской компанией SpaceIL, потерпел крушение при посадке на Луну, сообщила компания в Twitter. «Мы подошли слишком близко, но, к сожалению, нам не удалось посадить аппарат», — говорится в заявлении SpaceIL. На Youtube-канале компании велась онлайн-трансляции. Во время посадки на высоте около 22 км от поверхности Луны у космического зонда отказал основной двигатель, система связи, а также прекратилась передача данных телеметрии.

Луноход должен был прилуниться в 22:30 мск в районе Моря Ясности на видимой стороне Луны. Согласно планам компании, после посадки зонд должен был выполнить несколько прыжков над поверхностью спутника Земли на общее расстояние около 500 метров. Планировалось, что во время прыжков аппарат сделает серию снимков, а после возьмет грунт для исследований. Beresheet должен был проработать на поверхности Луны около 72 часов.

SpaceIL

Вечером 10 апреля луноход при подлете к спутнику успешно совершил маневр, готовясь к предстоящей посадке, сообщала ранее SpaceIL. Во время выхода на орбиту Луны аппарат сделал снимки поверхности обратной (невидимой) стороны спутника, отмечал разработчик лунохода.

Beresheet был выведен на орбиту 22 февраля американской ракетой-носителем Falcon 9 компании SpaceX. Масса израильского лунохода составляла всего 585 кг, из них 430 кг — топливо. Аппарат разрабатывался для участия в конкурсе Google Lunar X Prize. Согласно его условиям, частная компания, которая первой посадила бы космический зонд на поверхности Луны, получила бы $20 млн. При этом луноход должен был передвигаться по поверхности спутника на дистанцию не менее 500 м. В марте 2018 г. Google отменила конкурс. Тем не менее, SpaceIL продолжила разработку лунного модуля. Компания, созданная в 2011 г. тремя молодыми инженерами Яривом Башом, Кфиром Дамари и Йонатаном Винетраубом, потратила на реализацию проекта около $88 млн.

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