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Роскомнадзор заблокировал второе ярославское СМИ после новости о надписи про Путина

Роскомнадзор на основании решения Генпрокуратуры заблокировал сайт ярославского издания 76.ru, сообщила его главный редактор Ольга Прохорова в Telegram-канале. На момент публикации зайти на сайт СМИ не получалось, появлялось сообщение о том, что доступ к данному ресурсу ограничен на основании закона об информации. Адрес 76.ru также можно было найти в едином реестре сайтов, распространяющих запрещенную информацию.

По мнению Прохоровой, блокировка связана с тем, что портал отказался удалить новость о надписи, оскорбляющей Путина, на колоннах местного УВД. «Считаю это актом давления на СМИ», – написала она. Главред добавила, что несмотря на блокировку сайта, редакция издания продолжит свою работу.

Ранее по требованию Роскомнадзора был ограничен доступ к сайту ярославского информационного агентства «Яркуб». Ведомство объяснило блокировку тем, что на сайте была обнаружена информация, распространение которой в России запрещено, а именно – новость о попытке самоубийства подростка, где был описан способ суицида.

«Яркуб» и 76.ru были в числе тех сайтов, которые в начале апреля отказались выполнить просьбу местного Роскомнадзора и сотрудников ФСБ удалить новость о надписи, сделанной на здании УВД. СМИ утром 1 апреля сообщили, что полиция ищет человека, который написал на колоннах УВД «Путин ****р». Надпись состоит ровно из двух слов, из них нельзя сделать однозначный вывод, что речь идет о президенте России с такой фамилией.