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Роскомнадзор разблокировал городской портал Ярославля

Роскомнадзор спустя 12 часов разблокировал ярославский городской портал 76.ru, говорится в обращении главного редактора Ольги Прохоровой, опубликованном на сайте издания. Портал был заблокирован по требованию Генпрокуратуры из-за новости о надписи, оскорбляющей Путина, на колоннах местного УВД. Это следует из письма Роскомнадзора в адрес редакции, текст которого приводит Прохорова.

По словам главного редактора, после получения официального письма от ведомства 76.ru удалил из новости про оскорбительную надпись фото, «так как кроме иллюстрации ничто иное не указывало на лица, чье достоинство могло быть оскорблено». После этого сайт был разблокирован. Сама новость на сайте осталась.

В четверг, 11 апреля, Роскомнадзор заблокировал сайт другого ярославского СМИ – информационного агентства «Яркуб». Это агентство и портал 76.ru были в числе тех сайтов, которые в начале апреля отказались выполнить просьбу местного Роскомнадзора и сотрудников ФСБ удалить новость о надписи, сделанной на здании УВД. СМИ утром 1 апреля сообщили, что полиция ищет человека, который написал на колоннах УВД «Путин ****р». Надпись состоит ровно из двух слов, из них нельзя сделать однозначный вывод, что речь идет о президенте России с такой фамилией.

Сайт «Яркуб» на момент публикации по-прежнему был недоступен. При переходе на него появлялось сообщение о том, что доступ к данному ресурсу ограничен на основании закона об информации. Роскомнадзор объяснил блокировку тем, что на сайте была обнаружена информация, распространение которой в России запрещено, а именно – новость о попытке самоубийства подростка, где был описан способ суицида.