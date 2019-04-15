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«Почта России» предупредила о повышении тарифов на доставку прессы

«Почта России» планирует в 2020 г. повысить тарифы на доставку для издателей печатной прессы, рост может составить до 10%, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на заместителя гендиректора ФГУП по почтовому бизнесу и социальным услугам Ярослава Мандрона. В 2019 г. тарифы выросли на 7%, в 2018 г. почтовый оператор их не повышал.

Повышение тарифов отразится на стоимости подписки на газеты и журналы, подорожание которой, по прогнозам экспертов, с учетом роста цен на бумагу может достигнуть 20%, отмечает «Коммерсантъ». В опрошенных газетой издательских домах официального сообщения о росте тарифов пока не получали.

Издатели в свою очередь призывают вернуть «Почте России» субсидию на подписку из госбюджета, которую почтовый оператор получал до 2014 г., рассказал изданию гендиректор ИД «Аргументы и факты» Руслан Новиков. Заместитель гендиректора ИД «Комсомольская правда» Ирина Дегтярева в беседе с «Коммерсантом» отметила, что уже сейчас цена подписки «на грани лимита»: «перешагнем этот предел – и подписчики будут массово отказываться от газет и журналов».

До 2014 г. «Почта России» получала от государства субсидию до 3,5 млрд руб. ежегодно, за счет которой покрывала убытки от расходов на подписку. В 2015 г. льгота была отменена, и последовал рост тарифов. По словам Мандрона, после отмены субсидии оператор каждый год выделяет из своего бюджета 1,5 млрд руб. в виде скидок на доставку 2500 изданий, рекомендованных экспертным советом при Минкомсвязи. Эта поддержка не будет отменена. «Почта России» также дает скидки на подписку населению при оформлении по официальному каталогу и каталогам альтернативных агентств, отметил он.