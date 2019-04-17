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Еврокомиссия не нашла доказательств кибершпионажа со стороны «Лаборатории Касперского»

У Европейской комиссии, высшего органа исполнительной власти Евросоюза, нет доказательств кибершпионажа со стороны «Лаборатории Касперского». В марте бельгийский политик Герольф Аннеманс обеспокоился тем, что продукты «Лаборатории Касперского» используются российскими спецслужбами для слежки за пользователями, и подал запрос в Европейский парламент. В ответе политику, который опубликован на сайте Европарламента, сообщается, что таких доказательств найдено не было.

В июне 2018 г. Европейский парламент принял резолюцию о кибербезопасности, по которой всем странам, входящим в ЕС, было рекомендовано отказаться от вредоносного и опасного оборудования и софта. В числе производителей такой продукции была названа «Лаборатория Касперского». В мае прошлого года правительство Нидерландов публично отказалось от использования продуктов компании.

«В частных разговорах с западными политиками и регуляторами мы много раз слышали, что у них нет претензий к нашим продуктам. Я очень рад, что Еврокомиссия пришла к таким же выводам и подтвердила это публично», – рассказал «Ведомостям» вице-президент «Лаборатории Касперского» по связям с государственными органами Антон Шингарев. По его словам, план «Лаборатории Касперского» по открытию центров прозрачности и дата-центров в Европе эффективен и приносит результат.

В 2017 г. правительство США запретило все госорганам страны использовать продукты «Лаборатории Касперского». Американские власти обвинили компанию в слежке за пользователями в пользу российских спецслужб. Гендиректор «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский все обвинения отрицал. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков охарактеризовал действия США как недобросовестную конкуренцию.