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Ассоциация электронных коммуникаций оценила размер экономики рунета

В прошлом году вклад рунета в российскую экономику составил 3,9 трлн руб., что на 11% больше, чем в 2017 г. Таковы данные исследования, проведенного Ассоциацией электронных коммуникаций (РАЭК). По данным РАЭК, аудитория интернета в России выросла в 2018 г. на 3% к 2017 г. Интернетом пользуются 92,8 млн россиян, или 76% населения. Со смартфонов и планшетов в сеть ежемесячно выходят 24,3 млн пользователей, с компьютеров – 13,9 млн.

Интернет впервые обогнал телевидение по рекламным доходам, говорится в исследовании РАЭК. Она ссылается на данные Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР), которая оценила рынок интернет-рекламы в рунете в 2018 г. в 203 млрд руб., а рынок ТВ-рекламы – в 187 млрд руб. Сегмент электронной коммерции, по оценкам РАЭК, в 2018 г. вырос на 13% до 1,95 трлн руб. Транзакции на основных платформах превысили 511 млрд руб. Самый большой прирост наблюдался в сфере онлайн-ритейла.

Рост инфраструктурного сегмента до 106,2 млрд руб. (17,3% к позапрошлому году) обеспечили облачные сервисы и российские дата-центры. Сегмент медиа и развлечений также вырос на 17,3% до 75 млрд руб. за счет платных онлайн-видео, потоковых музыкальных сервисов и продаж электронных книг.

Непосредственный вклад мобильной экономики в ВВП России в прошлом году в РАЭК оценили в 1,6 млрд руб., что на 17% больше, чем в 2017 г.