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WSJ узнала об отсрочке выпуска гнущихся смартфонов Samsung после жалоб на поломки

Samsung Electronics откладывает выпуск первых в мире гнущихся смартфонов Galaxy Fold после жалоб на их поломку. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

По их словам, появление смартфона в продаже отложено на несколько недель. Samsung не стал комментировать WSJ эту информацию. Galaxy Fold должен был быть выпущен 26 апреля.

18 апреля журналисты, получившие Galaxy Fold на тестирование до его официального релиза, пожаловались на то, что гаджеты сломались в первые же дни использования. Корреспондент Bloomberg Марк Гурман рассказал о том, что экран у смартфона пришел в негодность. А журналист CNBC сообщил о том, что экран гаджета начал мерцать.

Samsung продемонстрировал Galaxy Fold в феврале. Когда смартфон находится в сложенном состоянии, можно пользоваться его внешним экраном (4,6 дюйма) для ответа на звонки и чтения сообщений. В разложенном виде диагональ гаджета достигает 7,3 дюйма. На нем можно открывать три приложения сразу.

Как выглядит первый в мире гнущийся смартфон