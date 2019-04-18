Технологии

Новости

Журналисты сообщили о поломке складных смартфонов Samsung в первые дни использования

Журналисты, получившие первые в мире гнущиеся смартфоны Samsung Galaxy Fold до его официального релиза, пожаловались на то, что гаджеты сломались в первые же дни использования, пишет CNN.

Так, журналист Bloomberg Марк Гурман рассказал о том, что спустя два дня после использования экран у Galaxy Fold «совершенно сломался и пришел в негодность». По его словам, он снял защитную пленку с экрана смартфона, однако выяснилось, что снимать ее нельзя. «Я снял ее, не зная о том, что не надо этого делать (и пользователи тоже не будут знать об этом). Выглядело так, что ее можно снять, и я снял. Полагаю, это способствовало возникновению проблемы», — отметил он.

The screen on my Galaxy Fold review unit is completely broken and unusable just two days in. Hard to know if this is widespread or not. pic.twitter.com/G0OHj3DQHw — Mark Gurman (@markgurman) 17 апреля 2019 г.

Журналист издания The Verge Дитер Бон также написал о проблемах со смартфоном после двух дней использования. По его словам, на сгибе экрана Galaxy Fold появилась выпуклость, которая создает искажение.

О неполадке в работе смартфона сообщил и журналист CNBC. По его словам, он не снимал с Galaxy Fold защитную пленку, но «экран отказывается нормально работать в настоящее время». Изображение на экране мерцает, отметил он.

My colleague opened the Galaxy Fold and it started doing this. So, long answer to your question @WilfredFrost, the hinge doesn’t seem very rugged after all. After two days: pic.twitter.com/Z1F8iwjURa — Todd Haselton (@robotodd) 17 апреля 2019 г.

Samsung запустил предзаказ Galaxy Fold в минувшие выходные. Продажи смартфона в розничных сетях стартуют 26 апреля.

Компания продемонстрировала возможности смартфона в феврале. Когда Galaxy Fold находится в сложенном состоянии, можно пользоваться его внешним экраном (4,6 дюйма), в частности, для ответа на звонки и чтения сообщений. В разложенном виде диагональ гаджета достигает показателя небольшого планшета — 7,3 дюйма. На нем можно открывать три приложения сразу.

Как выглядит первый в мире гнущийся смартфон