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Дмитрий Навоша покинул пост гендиректора Sports.ru

Сооснователь Sports.ru Дмитрий Навоша покинул пост гендиректора издания, новым руководителем проекта стал Марк Тен, написал Навоша в Facebook.

Он назвал работу над проектом лучшей в своей жизни и отметил, что в Sports.ru «собралась топовая команда, способная пересочинить одно из крупнейших независимых медиа в стране». Навоша подчеркнул, что не покидает команду издания и число акционеров. Он добавил, что рассчитывает уделять «больше времени и энергии» другим проектам цифрового спортивного издательства Tribuna Digital, в которое входит Sports.ru. Среди них – зарубежные фанатские сервисы, различные сообщества и медиа, а также помогать в развитии околоспортивных стартапов.

Сайт Sports.ru является флагманским проектом цифрового спортивного издательства Tribuna Digital. Он был запущен в 1998 г. Не регистрировать портал как СМИ было принципиальной позицией Навоши. Он утверждал, что Sports.ru – это «платформа, открытая для пользователей, заинтересованных обсуждать спорт и писать о нем».

Однако из-за отсутствия свидетельства о регистрации СМИ сайт сталкивался с проблемами. Поэтому накануне чемпионата мира по футболу в июне 2018 г. сайт получил свидетельство о регистрации в качестве СМИ.