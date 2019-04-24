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Госорганы стали закупать больше российского софта

Доля отечественного софта при закупках госорганами выросла с 20 до 65% с 2015 г. Такую оценку озвучил замминистра связи Алексей Соколов на форуме «Российский софт», его слова приводятся на сайте министерства.

О каких классах софта шла речь, в сообщении министерства не уточняется. Доля российских систем IT-безопасности в госорганах превышает 90%, систем электронного документооборота и офисного ПО – 60%, но вот доля системного софта, включая операционные системы, крайне мала, рассчитал исполнительный директор АРПП «Отечественный софт» Ренат Лашин. В декабре директор Центра компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ Илья Массух оценивал долю иностранного офисного и системного ПО на рынке в 95%, систем управления базами данных – более чем в 80%, ERP-систем – около 70%.

Одна из актуальных проблем импортозамещения заключается в совместимости продуктов между собой, когда заказчик хочет замещать не отдельные продукты, а всю вертикаль своей IT-инфраструктуры, предупреждает Лашин. Еще сохраняется высокий процент использования «пиратского» софта, а также софта, не входящего в реестр, считает представитель «Новых облачных технологий». Речь идет о реестре отечественного софта, в нем около 5000 продуктов всех классов.

Минкомсвязи рассчитывает, что к 2024 г. в закупках софта российскими госорганами будет 90% отечественных продуктов, госкомпаниями – 70% (и не менее 45% в 2019 г.), указано в сообщении министерства и заложено в целевые показатели нацпроекта «Цифровая экономика».