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«Первый канал» объяснил отказ приглашать гендиректора Blablacar в «Доброе утро»

Отказ приглашать гендиректора сервиса BlaBlaCar в России Ирину Рейдер для съемки в программе «Доброе утро» связан с идеей сюжета, а не с ее полом, заявила Forbes официальный представитель «Первого канала» Лариса Крымова.

Ранее Рейдер написала в Facebook, что «Первый канал» пригласил ее в программу «Доброе утро» в качестве эксперта, но узнав, что она женщина, отменил приглашение. «Понимаете, у зрителя есть стереотипы… Ну, там, хороший юрист – это мужчина. Или автомобильный эксперт – мужчина, но не женщина», – процитировала она слова редактора телеканала.

Крымова рассказала, что в сюжете, в который приглашали Рейдер, два корреспондента – молодой человек и девушка. Они должны продемонстрировать «мужской и женский подход» к тому, как сэкономить на различных сервисах. Девушка планирует экономить на поездках, и по сюжету она советуется с экспертами-мужчинами. При этом молодой человек будет общаться с женщиной – представителем сервиса, помогающего найти подработку «на час».

BlaBlaCar – это сервис поиска попутчиков. Рейдер стала гендиректором российского офиса компании в сентябре 2018 г. До этого компанию возглавлял Алексей Лазоренко.