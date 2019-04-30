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РБК отчитался об убытке в 2018 году

Убыток РБК по МСФО в 2018 г. составил 3,5 млн руб. против прибыли в 527 млн руб. годом ранее, следует из отчетности компании. Он преимущественно относится к отрицательным курсовым разницам.

Выручка РБК за 2018 г. выросла на 1% до 5,9 млрд руб. Совокупная EBITDA и операционная прибыль не изменились и составили 1,047 млрд и 618 млн руб. соответственно.

«В 2018 г. мы полностью реструктуризировали краткосрочную задолженность, сократив ее размер до минимально возможного уровня», – отметил гендиректор РБК Николай Молибог, слова которого приводятся в пресс-релизе. Контролирующий акционер подтвердил, что в случае необходимости материнская компания готова обеспечить финансовую поддержку, необходимую для погашения обязательств, говорится в отчетности.

В I квартале 2019 г. EBITDA и операционная рентабельность группы несущественно снизились по отношению к плановым показателям, добавили в РБК.