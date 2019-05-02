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Зеленский ответил на запуск телеканалом НТВ шоу с его участием

Ведомости
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Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал на своей странице в Facebook запуск телеканалом НТВ шоу, в котором он будет ведущим.

Он напомнил, что участие в телешоу сделало его популярным на Украине и помогло стать избранным главой государства. «Эфир этого шоу [на НТВ], снятого много лет назад, на мой взгляд, имеет странный вид – у меня нет амбиций сделать политическую карьеру в России», — подчеркнул Зеленский.

НТВ анонсировало запуск шоу «Магия» с Зеленским в конце апреля. Оно выйдет 3 мая. «Недавно избранный президент Украины Владимир Зеленский всегда знал толк в фокусах!» – говорится в анонсе. Пресс-служба НТВ уточняла, что участниками шоу станут звезды, которые под руководством профессионалов изучат тонкости мастерства иллюзиониста.

По данным «Коммерсанта», шоу было записано еще в 2011 г., его созданием занималась российская компания «ВайТ Медиа». Планировалось, что оно выйдет на телеканале «Россия 1». Соведущей Зеленского стала актриса Татьяна Лазарева.

Бизнес
Новости

Bloomberg: лорд Баркер получил от $4 млн за снятие санкций c компании Дерипаски

Ведомости
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Член палаты лордов Великобритании Грегори Баркер получил бонус на сумму от 3 до 4 млн фунтов (от $3,9 до $5,2 млн) за переговоры о снятии санкций с компании En+ российского миллиардера Олега Дерипаски, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

«Баркер провел месяцы, курсируя между Вашингтоном, Лондоном и Москвой, чтобы добиться соглашения между министерством финансов [США] и российским миллиардером Олегом Дерипаской», — отмечает агентство.

В марте Баркер подтвердил, что получит за эту работу бонус, назвав его «относительно скромным». En+ не раскрывала, сколько заплатит ему. В своих отчетах, отмечает Bloomberg, компания указывала, что в прошлом году заплатила $16 млн «ключевому управленческому персоналу», в частности $1,8 млн неисполнительным директорам, в том числе Баркеру. По словам собеседников Bloomberg, эти суммы не включают бонус, выплаченный Баркеру, поскольку он был выплачен тогда, когда санкции были сняты, то есть уже в 2019 г.

Санкции против Дерипаски и подконтрольных ему компаний США ввели в апреле 2018 г. Баркер нанял американскую компанию Mercury для лоббирования его интересов, и она представила властям США названный его именем план вывода компаний Дерипаски из-под санкций. Документ был опубликован летом 2018 г., а в январе этого года санкции были отменены.

Работа Баркера на российскую компанию стала поводом для расследования в британской палате лордов. Жалобу на него отклонили в феврале.

Баркер занимает должность председателя совета директоров En+. Он был членом британской палаты общин, а с октября 2015 г. является членом палаты лордов. С 2010 по 2014 г. Баркер занимал пост министра энергетики Великобритании.

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Бизнес
Новости

В Белоруссию поступила чистая нефть из России

Ведомости
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Из России на территорию Белоруссии по нефтепроводу «Дружба» (проходит по территории Белоруссии, Украины и Польши в Германию) поступила чистая нефть, говорится в пресс-релизе Минэнерго России.

Учитывая это, поступление нормальной нефти на Мозырский НПЗ ожидается ориентировочно 4 мая, как и планировалось, отметило ведомство, а нормализация качества нефти в трубе на Усть-Лугу ожидается 7 мая.

О том, что чистая нефть поступила в Белоруссию, сообщил также и «Белнефтехим» на своем сайте, сославшись на диспетчерскую службу «Гомельтранснефть Дружба» (эта компания обеспечивает транзит нефти по трубе). «Проведено вытеснение загрязненной органическими хлоридами нефти из российского участка нефтепровода «Дружба» в резервуары ЛПДС «Унеча»», — подчеркнул белорусский государственный концерн.

В присутствии представителей «Транснефти» и ОАО «Гомельтранснефть Дружба» были произведены стандартные технологические операции и отбор проб. После этого нефть начали транспортировать в сторону производственно-диспетчерской станции «Мозырь», сообщил «Белнефтехим».

Белоруссия пожаловалась на поступление загрязненной российской нефти в трубопровод «Дружба» на прошлой неделе. Транзит в Европу из России по этому нефтепроводу был остановлен. Минск оценивал объем некачественной нефти в своих нефтепроводах ориентировочно в 1 млн т. «Гомельтранснефть Дружба» оценила объем загрязненной нефти в нефтепроводах Белоруссии, России, Польши и Украины примерно в 5 млн т.

30 апреля президент России Владимир Путин на встрече с президентом «Транснефти» Николаем Токаревым заявил, что инцидент с попаданием некачественной нефти в трубопровод «Дружба» нанес России очень серьезный экономический, имиджевый и материальный ущерб. Токарев отметил, что некачественная нефть попала в трубопровод из-за «мошеннической схемы».

Технологии
Новости

Пользователи пожаловались на блокировку Last.fm в России

Ведомости
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Пользователи пожаловались на блокировку музыкальной социальной сети Last.fm в России, обратил внимание РБК.

Один из пользователей обратился к своему провайдеру «Дом.ru» в Twitter, приложив к сообщению скриншот, согласно которому при попытке зайти на Last.fm у него на экране всплывает сообщение, что доступ к ресурсу ограничен на основании закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

«Дом.ru» ответил ему, сославшись на федеральный список экстремистских материалов Минюста. Из него следует, что одна из страниц на Last.fm. внесена в перечень по решению хабаровского суда от 2017 г.

О блокировке сообщается и на сайте группы поддержки Last.fm. «Кажется, Last.fm вновь заблокирован в России Роскомнадзором. Кто-нибудь знает, в чем причина?» — написал один из пользователей. Ему ответил один из представителей сайта, поблагодарив его за информацию. Других комментариев у сообщения нет.

На сайте «Антизапрет», который занимается мониторингом реестра запрещенных сайтов Роскомнадзора (в него вносится информация о заблокированных сайтах), сообщается, что Last.fm включен в реестр 17 апреля. В самом реестре информации о блокировке нет.

Роскомнадзор пока эту информацию не комментировал. РБК запросил комментарий у этого ведомства, а также у нескольких операторов, в частности Ростелекома, Эр-Телеком («Дом.ru»), МГТС, «Вымпелкома», «Транстелекома» и «Мегафона».

В 2015 г. Роскомнадзор уже блокировал Last.fm. Это было связано с решением суда в Кирове, по которому в России был признан запрещенным трек «Убей мента» группы «Психея».

Технологии
Новости

Автор анонимного Telegram-канала «Сталингулаг» раскрыл свою личность

Ведомости
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Автор Telegram-канала «Сталингулаг» — анонимного и одного из самых популярных в России — подтвердил, что его зовут Александр Горбунов. Об этом он рассказал в своем первом личном интервью, которое он дал BBC.

«Меня зовут Александр Горбунов, и я — автор “Сталингулага”», — сказал он. Позже в Telegram-канале «Сталингулаг» появилась ссылка на его интервью для BBC с подписью: «Я больше не аноним».

О том, что автором Telegram-канала может быть 26-летний житель Махачкалы Александр Горбунов (сейчас ему 27 лет), писал РБК в июле 2018 г. Сам автор ранее эту информацию не подтверждал. Подтверждение с его стороны последовало за публикацией в «Сталингулаге» о том, что ко всем его родственникам пришли «следователи и вооруженные люди», которые разыскивают его. После этого его мать — Татьяна Горбунова — дала интервью изданиям The Bell и Baza. Второму она подтвердила, что ее сын действительно является автором канала. Также она сообщила, что у Горбунова наследственное заболевание — спинальная амиотрофия Верднига — Гоффмана, из-за которой появляется мышечная слабость: «Он очень больной мальчик от рождения. Он у меня колясочник».

В интервью BBC Горбунов рассказал, что начал вести Telegram-канал, так как ему «просто захотелось писать». «Может, были какие-то личные переживания. Может, была какая-то недосказанность, потому что я много тогда работал, практически не отходил от компьютера, потому что и ходить особо было некуда», — отметил он.

Горбунов сообщил, что основной вид его деятельности — это трейдинг. «Это мой основной источник дохода. Telegram-канал приносит не так много денег, как кажется. А расходы у меня в Москве очень большие — это расходы не для того, чтобы вести роскошную жизнь, а банально для того, чтобы просто выйти из квартиры, чтобы я дома смог попить воды, чтобы мне сутки полностью помогали квалифицированные люди», — отметил он.

Автор «Сталингулага» также рассказал, что «пик карьеры любого трейдера — создание собственного фонда», и что он собирался открыть свой. Однако после публикации РБК о том, что он является автором Telegram-канала, с ним «прекратились любые контакты по этой теме» и он остался частным трейдером. На вопрос о том, почему трейдер не может вести Telegram-канал, он ответил: «Российский бизнес старается стоять в стороне от политики, которая не очень нравится действующей власти».

На Telegram-канал «Сталингулаг» подписаны более 331 000 человек. По состоянию на март 2019 г., по данным «Медиалогии», он был третьим по популярности в рунете. Среднее количество просмотров каждого поста оценивалось в 193 400. В декабре 2017 г. «Сталингулаг» дал письменное интервью телеканалу «Дождь».

Технологии
Новости

Qualcomm получит от Apple около $4,5 млрд в рамках мирового соглашения

Ведомости
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Поставщик компьютерных чипов Qualcomm получит от Apple по меньшей мере $4,5 млрд в рамках их мирового соглашения, достигнутого в середине апреля. Об этом рассказал гендиректор Qualcomm Стив Молленкопф в интервью The Wall Street Journal. По его словам, сумма выплаты составит от $4,5 до $4,7 млрд.

Apple и Qualcomm достигли мирового соглашения после более чем двух лет конфликта 16 апреля. Они договорились прекратить все судебные тяжбы по всему миру.

Ключевым элементом сделки была выплата со стороны Apple, сумма которой раньше не называлась. Также компании подписали шестилетнее лицензионное соглашение и многолетнее соглашение на поставку чипов.

Судебные разбирательства между компаниями начались в 2017 г., когда Apple подала к Qualcomm иск в США на $1 млрд, обвинив ее, в частности, в завышении цен на чипы. Qualcomm почти сразу ответила иском на такую же сумму.

В 2018 г. суды в Германии и Китае запретили Apple продавать старые iPhone из-за нарушения патентов, принадлежащих Qualcomm. В конце того же года производитель чипов обратился в Китае в суд с целью запретить в стране продажи новых iPhone – XS, XS Max и XR. Кроме того, Qualcomm пытался ограничить продажу iPhone и в США. В марте этого года суд в Сан-Диего обязал Apple выплатить Qualcomm около $31,6 млн из-за нарушения патента.

Бизнес
Новости

В США после двухлетнего исследования разрешили продавать IQOS

Ведомости
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Управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных препаратов США (FDA) разрешило продажу в стране систем нагревания табака IQOS. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте управления.

В сообщении отмечается, что решение принято «после тщательного и научно обоснованного исследования». «Разрешение этих продуктов на рынке США соответствует требованиям защиты общественного здоровья. Среди ключевых соображений – то, что эти продукты производят меньше или более низкие уровни некоторых токсинов, чем обычные сигареты», – подчеркивает FDA. Как пишет Reuters, исследование проводилось около двух лет.

IQOS производит одна из крупнейших в мире табачных компаний – Philip Morris International (PMI, выпускает сигареты Marlboro, Parliament, Bond, Chesterfield). Продавать IQOS на рынке США будет Altria Group Inc. в рамках лицензионного соглашения с Philip Morris International. Эта же компания продает сигареты Marlboro в США.

Несмотря на разрешение продавать IQOS в США, эти девайсы должны иметь те же предупреждающие надписи, что размещаются и на традиционных сигаретах, отмечает Reuters. То же касается и рекламы на телевидении, радио и в печатных изданиях. Кроме того, FDA наложило ограничения на то, как IQOS должны продаваться в интернете и социальных медиа.

IQOS продаются в большинстве стран Европы, Японии и Южной Корее. Решение FDA открывает для девайсов огромный рынок, пишет Reuters, а кроме того, регуляторы в области здравоохранения в других странах, вероятно, начнут ссылаться на это решение, рассматривая вопрос о том, разрешать ли продажу IQOS или нет.

Экономика
Новости

ФРС США сохранила ключевую ставку

Ведомости
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Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка, сохранила базовую процентную ставку в диапазоне от 2,25% до 2,5% годовых. Об этом говорится в материалах ведомства, опубликованных по итогам заседания его руководителей.

Председатель ФРС США Джером Пауэлл заявил, что не видит веских оснований для повышения или понижения ключевой процентной ставки.

Пауэлл в очередной раз указал, что ФРС будет проявлять терпение в своих решениях, касающихся ставки. Он отметил, что базовая процентная ставка будет сохраняться на нынешнем уровне 2,25–2,5% в течение длительного периода времени.

В марте ФРС также сохранила базовую процентную ставку, отметив, что не собирается повышать ставку в этом году и в 2021 г. Повысить ставку кредитования планируется только в 2020 г. В декабре 2018 г. ФРС предполагала, что в текущем году повышений ключевой ставки будет два, в 2020 г. – одно. Ранее ставка ФРС была установлена в диапазоне 2,25–2,5%, медианное значение ключевой ставки в 2019 г. по итогам заседания, прошедшего 1 мая, составляет 2,4%.

Политика
Новости

Мэй отправила в отставку министра обороны Великобритании

Ведомости
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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй отправила в отставку министра обороны Гэвина Уильямсона. Об этом со ссылкой на пресс-релиз британского правительства сообщает The Guardian.

«Премьер-министр этим вечером попросила Гэвина Уильямсона покинуть правительство, утратив уверенность в его способности выполнять обязанности министра обороны и члена ее кабинета. Это решение связано с его поведением, связанным с расследованием обстоятельств несанкционированного разглашения информации с заседания Совета национальной безопасности», – говорится в пресс-релизе.

Новым министром обороны назначена Пенни Мордонт, которая до этого была министром по вопросам международного развития.

24 апреля The Daily Telegraph опубликовала материал, согласно которому Совет национальной безопасности, возглавляемый Мэй, одобрил ограниченный доступ китайской компании Huawei к созданию сети мобильной связи пятого поколения (5G) в Великобритании. Публикация газеты стала результатом утечки информации со встречи совета, в заседаниях которого, помимо Мэй, могут участвовать британские министры, высокопоставленные чиновники, а также представители вооруженных сил и спецслужб. В этой связи власти Великобритании начали расследование.

В письме Уильямсону, опубликованном The Guardian, Мэй объяснила свое решение отправить его в отставку тем, что у нее есть «неопровержимые доказательства» того, что он причастен к утечке. Кроме того, она отметила, что он отказывался участвовать в расследовании: «Оно [расследование] проводилось справедливо, и все участники совета продемонстрировали полную кооперацию. Они ответили на вопросы, предоставили столько информации, сколько возможно, чтобы помочь расследованию, а также призывали своих сотрудников поступать так же. Ваше же поведение не соответствовало этим стандартам», – подчеркнула Мэй.

Уильямсон в свою очередь заявил, что не причастен к утечке.

ЦРУ ранее обвинило Huawei в получении средств от властей Китая. Вашингтон призывал партнеров по разведывательному альянсу Five Eyes, куда помимо США входит и Великобритания, не сотрудничать с китайской компанией. В США Huawei лишилась контрактов на поставку оборудования, поскольку ее заподозрили в сборе данных пользователей в интересах властей КНР. Власти Китая отвергают обвинения. После того как стало известно о том, что Великобритания готова предоставить китайской компании доступ к созданию сети 5G, США объявили, что могут пересмотреть свой подход к передаче секретной информации.

Политика
Новости

Путин принял отставку начальника управления ГИБДД по Москве

Ведомости
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Президент России Владимир Путин отправил в отставку начальника управления ГИБДД по Москве Виктора Коваленко. Это следует из указа главы государства, опубликованного на портале правовой информации.

Кто займет его должность, не сообщается. О том, что Коваленко подал рапорт об отставке по собственному желанию, сообщило МВД в начале апреля. Источник «Интерфакса» утверждал, что исполняющим обязанности назначен Юрий Драганов, который занимает должность замруководителя управления ГИБДД по Москве.

В конце марта министр внутренних дел России Владимир Колокольцев предупредил Коваленко о неполном служебном соответствии. Это последовало за смертельным ДТП на Можайском шоссе 25 марта: в результате столкновения двух машин погибли два человека, и во время оформления происшествия сотрудники ГИБДД позволили виновнику скрыться с места происшествия. После того как глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал ДТП, виновник аварии сдался полиции. Им оказался уроженец Чечни Муслим Джамбеков.

Виктор Коваленко с 2012 г. был замруководителя управления ГИБДД по Москве, а в 2015 г. возглавил его.

Политика
Новости

Reuters узнал о покупке женой Зеленского в 2013 году пентхауса в Крыму по заниженной цене

Ведомости
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Жена новоизбранного украинского президента Владимира Зеленского Елена в 2013 г. купила трехкомнатную квартиру в пентхаусе в Крыму по заниженной цене. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на декларацию о доходах и имуществе, поданной Зеленским в этому году, а также украинский реестр собственности.

По данным агентства, речь идет о квартире в элитном комплексе «Император» на черноморском побережье, купленной у бизнесмена Александра Буряка. Елена Зеленская купила ее за $163 893, то есть $1263 за квадратный метр.

В то же время, согласно объявлению 2012 г., опубликованному на украинском сайте недвижимости domik.ua, цена квартиры в комплексе «Император» держалась в диапазоне от $3500 до $4000 за квадратный метр. Другое объявление о продаже квартиры в 2012 г. в том же здании на сайте indoor-estate.ru указывает на минимальную цену в $2800 за квадратный метр.

Неназванный агент по недвижимости в Крыму утверждает, что квартиры, сопоставимые с квартирами в комплексе «Император», обычно продавались в 2013 г. по цене от $2500 до $3000 за квадратный метр, но могли стоить до $5000.

Зеленский и его жена не ответили на запросы Reuters о комментариях. Буряк отказался от комментария в ответ на запрос Reuters по телефону и не ответил на письменные запросы. Пресс-служба Зеленского после публикации Reuters заявила, что недвижимость в Крыму была куплена в соответствии с законодательством Украины и по рыночной цене, передает ТСН. Из-за того, что Крым был присоединен к России, Зеленские никогда не пользовались квартирой, подчеркнула пресс-служба новоизбранного украинского президента.

Буряк – бывший депутат Верховной рады. Вместе со своим братом Сергеем Буряком контролировал украинский Брокбизнесбанк по крайней мере с 2010 г. В середине 2013 г. они продали контрольный пакет акций в кредитной организации.

Зеленский выиграл президентские выборы на Украине по итогам двух туров. Согласно данным ЦИК Украины, он набрал 73,22% голосов, его соперник – действующий президент страны Петр Порошенко – получил 24,45% голосов.

Финансы
Новости

Путин подписал закон об «ипотечных каникулах»

Ведомости
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Президент России Владимир Путин подписал закон об «ипотечных каникулах». Документ опубликован на портале правовой информации.

Право на «ипотечные каникулы», согласно закону, имеет заемщик, находящийся в сложной жизненной ситуации. Такой ситуацией считаются потеря работы, признание инвалидом I или II группы, смерть близкого родственника, у которого на иждивении были нетрудоспособные члены семьи, временная нетрудоспособность более двух месяцев подряд, снижение зарплаты более чем на 30% за предыдущий месяц.

Максимальный срок «каникул» – шесть месяцев: срок кредита удлинится на то время, которое длились «каникулы». Правило распространяется и на кредиты, взятые до вступления в силу закона, и на кредиты, взятые после. Воспользоваться опцией можно будет только один раз за весь срок кредита, если его сумма меньше 15 млн руб. При этом банки по своему усмотрению смогут давать клиентам «ипотечные каникулы» и больше, чем один раз.

Ввести «ипотечные каникулы» Путин предложил во время послания Федеральному собранию в феврале. Спустя несколько дней законопроект внесли председатели Госдумы и Совета Федерации Вячеслав Володин и Валентина Матвиенко.

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