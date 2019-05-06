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СМИ назвали Huawei возможным поставщиком оборудования для исполнения закона Яровой

Китайская Huawei может стать поставщиком оборудования для систем хранения данных (СХД) для исполнения закона Яровой в МТС и МГТС, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Единственным поставщиком решений для исполнения закона Яровой в МТС и МГТС была выбрана российская компания «Норси-транс». Кроме технологий Huawei компания также рассматривала решения американской Western Digital и «Яхонт-УВМ» на платформе «Эльбрус» своего производства, пишет газета. Однако по итогам тестов пришла к выводу, что может использовать только продукцию Huawei. Технические требования к оборудованию были сформированы самой «Норси-транс».

Гендиректор «Норси-транс» Сергей Овчинников подтвердил «Коммерсанту», что компания тестировала оборудование Western Digital и Huawei, но не стал комментировать выбор поставщика. В Huawei и МТС также не прокомментировали газете эту информацию.

Большинство требований закона Яровой вступили в силу с 1 июля 2018 г. С этого момента операторы обязаны хранить сообщения пользователей в течение 30 дней, а интернет-компании – в течение полугода. Эту информацию компании обязаны предоставлять по запросу спецслужб. В октябре того же года вступила в силу оставшаяся часть требований к операторам по хранению «тяжелого» интернет-трафика пользователей, в том числе пересылаемых изображений, звуков и видео.