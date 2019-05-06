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Грузовой космический корабль Dragon успешно пристыковался к МКС

Грузовой корабль Dragon компании SpaceX совершил стыковку с Международной космической станцией (МКС), трансляция велась на сайте NASA. Сблизившийся с МКС корабль захватили с помощью 17-метрового манипулятора Canadarm-2, им управляли со станции космонавты Давид Сен-Жак и Ник Хейг.

Запуск Dragon – 17-й коммерческий полет с целью снабжения МКС, выполняемый SpaceX. Cargo Dragon доставил на МКС около 2,5 т оборудования, продуктов и материалов для научных экспериментов.

Изначально запуск Cargo Dragon хотели провести 25 апреля, но его неоднократно откладывали. Одной из причин задержки стала проблема с коммутационным блоком, распределяющим энергию на два из восьми каналов электропитания МКС. По этим каналам системы станции получают электроэнергию от солнечных батарей.

В числе доставленного на МКС оборудования такие приборы, как Orbiting Carbon Observatory-3 (OCO-3) и Space Test Program-Houston 6 (STP-H6). Первый установят на корпусе МКС, чтобы измерять содержание углекислого газа в атмосфере Земли. Второй предназначен для демонстрации новой технологии генерации пучков переменного рентгеновского излучения в космосе.

Сейчас в составе экипажа МКС работают россияне Олег Кононенко и Алексей Овчинин, американцы Энн Макклейн, Кристина Кох, Ник Хейг и канадец Давид Сен-Жак.