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Сбербанк объяснил смысл подачи патента на умный холодильник

Лаборатория интернета вещей Сбербанка разработала опытный образец умного холодильника в ходе исследования рынка устройств с автоматическим заказом товаров, рассказал «Ведомостям» представитель банка. По его словам, пока банк не планирует выпускать «интеллектуальный холодильник» и не договаривался о выпуске устройства с какими-либо партнерами. Патент нужен на будущее, если в банке решат развивать это направление, объяснил представитель: патент, с одной стороны, обеспечит правовую защиту экосистемы от «патентных троллей», с другой стороны, даст преимущество при привлечении партнеров.

Сбербанк подал заявку на регистрацию патента на «интеллектуальный холодильник» в Федеральную службу по интеллектуальной собственности в ноябре 2018 г., а 26 марта 2019 г. ведомство зарегистрировало патент и опубликовало его. Умный холодильник от банка должен быть оборудован датчиками и камерами, которые следят за состоянием и количеством продуктов, их сроком годности, а также передают эту информацию пользователю в мобильное приложение или web-интерфейс. Например, сервис сможет сообщать пользователю о снижении количества того или иного продукта в холодильнике и даст возможность заказать товар домой, описывает разработчик. Также устройство сможет сообщать об истечении срока годности продукта.

Знания о том, что едят и пьют клиенты, как быстро портятся продукты в их холодильнике, дают колоссальные возможности для анализа потребительского поведения и могут быть интересны не только компаниям в экосистеме Сбербанка, но и любому ритейлеру на российском рынке, отмечал председатель технического комитета «Кибер-физические системы» при Росстандарте Никита Уткин.