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В редакции Mash прошли обыски

В четверг, 9 мая, в офисе Mash прошли обыски. Об этом сообщил главный редактор проекта Максим Иксанов. По его словам, представители правоохранительных органов изымали компьютеры, документы и допрашивали сотрудников интернет-издания. Других деталей главред не привел.

Иксанов связал следственные действия с политикой Mash. «Наши методы работы, наша политика, наша идеология очень многих не устраивают», — сказал главный редактор. Он добавил, что издание продолжит работать в прежнем режиме. «Даже если у нас отнимут последний компьютер, мы будем писать вам с наших телефонов», — заявил он.

Проект Mash включает в себя сайт и сеть новостных сообществ в социальных сетях, он был запущен в марте 2017 г. У Telegram-канала Mash на момент публикации было 569 000 подписчиков, в группе издания «В контакте» — более 1,3 млн участников. Также у Mash есть страницы в Instagram, Twitter и на YouTube.