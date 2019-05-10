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Безос представил макет аппарата для высадки на Луну

Исполнительный директор Amazon Джефф Безос 9 мая представил макет космического аппарата для высадки на Луну, разработанный его ракетной компанией Blue Origin, передает Reuters.

Аппарат получил название Blue Moon, он сможет доставлять на поверхность Луны полезные грузы и технику. В частности, он способен перевозить до четырех небольших роверов. Кроме того, Blue Moon предназначен для запуска спутников на орбиту Луны.

Blue Origin

Как отмечает агентство, презентация Безоса последовала вскоре после слов вице-президента США Майка Пенса. Политик в марте заявил, что NASA намерено построить космическую платформу на лунной орбите и отправить американских астронавтов на южный полюс Луны к 2024 г. «любыми необходимыми средствами». Это на четыре года раньше, чем планировалось.

На презентации, где присутствовал узкий круг зрителей, в том числе представители NASA, Безос заявил, что его компания может помочь уложиться в эти сроки. «Пора возвращаться на Луну – на этот раз чтобы остаться», – сказал он.

Миллиардер Джефф Безос является самым богатым человеком в мире. По данным Bloomberg Billionaires Index на 10 мая, его состояние оценивалось в $118 млрд.

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