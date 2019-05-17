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«Яндекс» рекомендовал сотрудникам не летать на SSJ100

«Яндекс» рекомендовал своим сотрудникам воздержаться от перелетов на самолетах Sukhoi Superjet 100, но запрета на полеты на лайнерах этого типа нет, сообщил «Ведомостям» представитель компании. Во внутренней сети «Яндекса» было опубликовано сообщение, которое было ошибочно воспринято некоторыми сотрудниками компании как прямой запрет на полеты этим самолетом, объяснил представитель «Яндекса». «Но при желании сотрудник может выбрать такой рейс (на SSJ100. – Ред.) или любой комфортный способ передвижения в командировке», – добавил он.

О запрете сотрудникам «Яндекса» летать на SSJ100 сообщил Telegram-канал «Двойная сплошная». В сообщении говорилось, что с 16 мая ни один сотрудник «Яндекса» не может быть отправлен в служебную командировку на самолетах этого типа.

«Ведомости» запросили комментарий у представителя «Сухого».

Вечером 5 мая самолет SSJ100 авиакомпании «Аэрофлот» потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту «Шереметьево». По предварительным данным, после взлета в лайнер попала молния, что привело к проблемам с электроникой на борту. Командир воздушного судна принял решение вернуться в аэропорт вылета. Во время посадки самолет ударился о взлетно-посадочную полосу и загорелся. В результате крушения погиб 41 человек.

Последствия крушения самолета в «Шереметьево»