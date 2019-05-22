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The New Times обжаловал штраф в 22,25 млн рублей в ЕСПЧ

Ведомости
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Журнал The New Times обратился в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) из-за штрафа в 22,25 млн руб., наложенного на издание. Об этом сообщил «МБХ медиа» адвокат Вадим Прохоров. Эту информацию он подтвердил «Ведомостям».

По его словам, Верховный суд отклонил жалобу, несмотря на то что в ней содержалась ссылка на его собственное постановление пленума. «Они [Верховный суд] наплевали на собственное постановление пленума. Уважения к этому органу это не прибавляет», – подчеркнул Прохоров.

Рассмотрение «будет идти долго, не один год, к сожалению, ЕСПЧ завален российскими жалобами», отметил адвокат.

Мировой судья Тверского района Москвы в октябре 2018 г. по просьбе прокуратуры оштрафовал ООО «Новое время» (издатель The New Times) на 22,25 млн руб. Кроме того, на 30 000 руб. была оштрафована гендиректор ООО «Новое время» Евгения Альбац. Причиной, согласно постановлению суда, стало то, что журнал The New Times получил 22,25 млн руб. несколькими платежами от Фонда поддержки свободы прессы, включенного в список иностранных агентов. По закону СМИ обязаны отчитываться о получении денег из-за рубежа или от иностранных агентов.

Тверской суд признал эти решения законными, а Мосгорсуд отказался удовлетворить жалобы на вступившие в силу решения о штрафах.

Альбац объявляла сбор денег на выплату штрафа. Они были собраны и выплачены.

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Ford испытает ходячих роботов для доставки посылок

Ведомости
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Ford Motor и американский стартап Agility Robotics заключили партнерское соглашение. Со следующего года они собираются протестировать доставку посылок с помощью ходячих роботов, которые будут подъезжать по нужному адресу на самоуправляемых автомобилях, сообщает The Wall Street Journal.

В ходе эксперимента будет задействовано до 100 машин Ford.

Agility была основана в 2015 г. при Университете штата Орегон и с тех пор привлекла около $8 млн от венчурных инвесторов. Ее роботы напоминают безголовых людей и способны подниматься по лестницам. Во время эксперимента они будут доставлять посылки весом до 40 фунтов (18 кг), неся их в руках. В пространстве они ориентируются с помощью сенсоров и камер. По словам гендиректора Agility Дэмиона Шелтона, его компания и Ford прежде всего будут доставлять посылки; но он не исключил, что они займутся и другими видами доставки, например продуктов питания.

В последние годы Ford стала активно заниматься самоуправляемыми автомобилями. В 2017 г. она объявила, что инвестирует $1 млрд в стартап Argo AI, разрабатывающий технологии для них. В прошлом году Ford договорилась о сотрудничестве со стартапом Postmates, который тестирует доставку продуктов на самоуправляемых автомобилях.

Ходячие роботы – новинка в сегменте доставки, отмечает WSJ; другие компании, в частности Amazon, используют небольших катящихся роботов.

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Политика
Новости

Госдума считает возможным штрафовать водителей за превышение скорости на 10 км/ч

Ведомости
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Депутаты Госдумы считают возможным снизить до 10 км/ч нештрафуемый порог превышения скоростного режима на дорогах городов, а на трассах предлагают сохранить его на уровне 20 км/ч. Об этом рассказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по законодательству и градостроительству Вячеслав Лысаков, передает «Интерфакс».

Как рассказал агентству Лысаков, Госдума предлагает сначала провести ревизию дорог, потом увеличить скоростной режим на трассах и исключить «кормушки» (когда ставят знаки, что идет ремонт, сокращают скоростной режим, но никакого ремонта на самом деле нет) и только после этого говорить о превышении скоростного режима и штрафах.

Госдума поручила комитету по транспорту и комитету по госстроительству и законодательству получить у МВД статистику нарушений скоростного режима на величину более 20 км/ч, но не более 40 км/ч, а у Минтранса узнать, почему на современных федеральных трассах до сих пор действует скоростной режим, введенный в 60-х гг. прошлого века, рассказал Лысаков. По его словам, из ответов министерств на депутатские запросы нельзя однозначно заявить, что превышение скорости является причиной ДТП, поэтому законодательной работы о снижении нештрафуемого порога и повышении штрафов за его нарушение ни в правительстве, ни в Госдуме не ведется.

В ноябре 2018 г. вице-премьер Максим Акимов поручил МВД и Минтрансу «подготовить предложения» по усилению санкций за ряд нарушений ПДД, в том числе предлагалось вернуть штраф за превышение скоростного порога 10 км/ч, писал «Коммерсантъ». Минтранс и МВД поддержали снижение нештрафуемого порога превышения скорости с 20 до 10 км/ч. Минтранс предложил штрафовать водителей за превышение лимита в 10 км/ч на 500 руб., а ГИБДД настаивала на увеличении размера такого штрафа до 3000 руб.

Сейчас водители могут превышать скорость, установленную знаком «Ограничение скорости», на 20 км/ч без риска штрафа, штраф за превышение скорости движения свыше 20 и не более 40 км/ч составляет 500 руб.

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Финансы
Новости

Сбербанк начал тестировать сервис денежных переводов людям без карт и счета

Ведомости
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Сбербанк начал тестировать сервис, который позволяет переводить онлайн деньги людям без банковских карт или счетов. Получатель сможет снять наличные в банкоматах или отделениях по коду, рассказал РБК один из участников фокус-группы. Эту информацию изданию подтвердили в колл-центре.

В мобильном приложении Сбербанка эта функция отражается в разделе «Платеж или перевод» под названием «Любому человеку (перевод). Для выплаты наличными в отделении или банкомате». Участник фокус-группы пока смог перевести таким образом деньги только клиентам Сбербанка с помощью номера телефона. При попытке отправить деньги не обслуживающемуся в банке человеку приложение выдало ошибку.

Сбербанк тестирует эту функцию минимум с февраля, рассказал собеседник РБК в банковской сфере. Он предположил, что сервис в скором времени запустят на более широкую аудиторию, если в колл-центре уже рассказывают об особенностях его работы.

В феврале Сбербанк подтвердил, что тестирует сервис по снятию наличных в кассах магазинов. Первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин в интервью ТАСС рассказал, что к концу 2019 г. функция будет доступна в 3000 торговых точек.

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ВЦИОМ: большинство жителей Екатеринбурга против строительства храма в сквере

Ведомости
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Большинство жителей Екатеринбурга (74%) выступили против строительства храма на месте сквера у Театра драмы. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения  (ВЦИОМ). Удачным местом сквер в центре города назвали лишь 10% опрошенных.

18% респондентов в целом против строительства храма в пределах города, 7% — считают, что он должен быть построен по утвержденному проекту в выбранном властями месте. Еще 14% поддержали строительство в сквере, если проект будет скорректирован с учетом мнения жителей. Социологи отмечают, что всего о конфликте вокруг строительства храма знают 94% горожан.

С 13 мая в Екатеринбурге проходили массовые протестные акции против возведения храма Святой Екатерины на месте сквера в центре города. 16 мая в ситуацию вмешался президент Владимир Путин: он предложил провести опрос общественного мнения по поводу места строительства. Мэрия Екатеринбурга согласилась опросить население и на время подготовки и проведения голосования заморозила строительство храма.

Позже губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев предложил обсудить альтернативные места под строительство храма. Сбор предложений был объявлен 20 мая на официальном портале «Екатеринбург.рф», он продлится 10 дней. В первый день власти получили более 2500 обращений от жителей города.

Проект храма в Екатеринбурге, против которого протестуют местные жители. Фотографии

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Технологии
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BBC запустит комедийное шоу с анимированным Путиным в роли ведущего

Ведомости
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Телеканал BBC Two запускает ток-шоу, ведущим которого станет анимированный президент России Владимир Путин. Об этом сообщается на сайте телеканала.

Передача Tonight With Vladimir Putin («Вечер с Владимиром Путиным») сделана в комедийном формате. С помощью технологии захвата движений разработчики создали анимационный персонаж – российского президента, – который будет в реальном времени ходить или сидеть за столом перед живой аудиторией в студии, беря интервью у гостей – также живых людей.

Первыми гостями программы стали Алистер Кэмпбелл, бывший официальный представитель бывшего премьера Великобритании Тони Блэра, а также телеведущая Джун Сарпонг.

Роль Путина исполняет Нэтт Тэпли. Он же является автором реплик анимированного российского президента. Тэпли, согласно данным на его сайте, – комедийный автор и исполнитель. Он работал, в частности, над британским сатирическим шоу Revolution Will Be Televised («Революцию будут показывать по телевизору»). Это шоу также транслировал один из телеканалов BBC – BBC Three.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков не ответил на просьбу «Ведомостей» о комментарии.

Политика
Новости

Верховная рада отказалась рассматривать поправки Зеленского в закон о выборах

Ведомости
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Верховная рада Украины отказалась включить в повестку дня сессии первый законопроект президента страны Владимира Зеленского о выборах народных депутатов, сообщает «Интерфакс-Украина». Парламентарии также не стали рассматривать и альтернативный ему законопроект авторства группы депутатов.

Для принятия решения о внесении в повестку дня сессии необходимо минимум 226 голосов. Однако за включение президентского и депутатского законопроектов проголосовали лишь 92 парламентария. Депутатам также не хватило голосов для включения в повестку президентских поправок в закон Украины «О публичных закупках».

В результате председатель украинского парламента Андрей Парубий закрыл внеочередное пленарное заседание парламента. Следующее заседание Верховной рады состоится 28 мая.

Зеленский выиграл выборы президента на Украине по итогам второго тура 21 апреля. 20 мая он официально вступил в должность президента страны. После этого Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Верховной рады восьмого созыва и назначил внеочередные парламентские выборы на 21 июля. При этом Зеленский попросил депутатов напоследок принять несколько инициатив, в частности поправки в закон о выборах народных депутатов и в закон Украины «О публичных закупках».

Экономика
Новости

Госдума во втором чтении одобрила новый механизм финансирования нацпроектов

Ведомости
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Госдума одобрила во втором чтении законопроект, который позволяет перераспределять средства на нацпроекты без внесения изменений в закон о бюджете в 2019–2024 гг., следует из данных на сайте системы обеспечения законодательной деятельности.

Документ также предусматривает распространение этой нормы на комплексный план модернизации инфраструктуры. В будущем может потребоваться корректировка распределения бюджетных средств между проектами плана, отмечается в пояснительной записке.

Ранее законодательство предусматривало, что средства на нацпроекты могут быть перераспределены без поправок в бюджет только в 2019 г. Эта норма была принята в ноябре прошлого года.

Создать механизм перераспределения денег между нацпроектами в октябре предложил председатель комитета по бюджету Андрей Макаров. По его словам, если реализация каких-то программ тормозится, лучше не замораживать средства, а перебросить.

Политика
Новости

Германия выделит почти $45 млрд на поддержку угледобывающих регионов

Ведомости
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Правительство Германии планирует направить до 40 млрд евро ($44,7 млрд) угледобывающим регионам страны, сообщает Bloomberg. Это один из шагов по трансформации экономики страны и переходу к созданию в регионах технологических центров.

Администрация Ангелы Меркель в феврале объявила о намерении прекратить к 2038 г. использование в стране угля для получения энергии. Добыча в Германии каменного угля завершилась в декабре 2018 г., когда в Рурской области закрылась последняя угольная шахта. Теперь весь каменный уголь импортируется в Германию, на нем работают многие электростанции. Их планируется постепенно переводить на более экологичное топливо.

Это приведет к сужению рынка сбыта российского угля, поскольку одним из основных поставщиков этого топлива в ФРГ является именно Россия. Правящая партия Христианско-демократический союз заявляла, что поддерживает строительство газопровода «Северный поток – 2», поскольку из-за скорого отказа от использования угля Германии необходимо будет применение российского газа.

При этом бурый уголь в Германии пока добывают: в трех федеральных землях на востоке страны и в одной – на западе. С добычей и переработкой угля связано множество предприятий, для реализации плана Меркель сократить придется около 60 000 рабочих мест.

Выделенные правительством средства должны помочь регионам стать новыми технологичными центрами. Долю возобновляемых источников энергии в электроэнергетике Германии планируется к 2030 г. довести до 65%, для этого будут создавать новые предприятия и внедрять высокотехнологичное производство.

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Бизнес
Новости

Владелец бренда The Body Shop купит производителя косметики Avon

Ведомости
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Американский производитель косметики Avon Products будет продан бразильской компании Natura Cosmeticos, которая владеет брендом The Body Shop, сообщают The Wall Street Journal (WSJ) и Financial Times (FT) со ссылкой на источники. Советы директоров обеих компаний одобрили сделку после нескольких месяцев переговоров, отметил один из собеседников.

Официально о сделке может быть объявлено сегодня. По данным FT, бизнес Avon оценен более чем в $2 млрд. Natura Cosmeticos по итогам сделки получит 76% компании, остальная часть будет принадлежать акционерам Avon, утверждает FT.

Акции Avon взлетели в цене более чем на 20% на предварительных торгах в Нью-Йорке 22 мая. По итогам предыдущей сессии их стоимость составила $3,2, что соответствует капитализации в $1,42 млрд.

Покупка Avon поможет Natura Cosmeticos развиваться на рынках Азии, Европы и Латинской Америки, пишет газета. Бразильская компания приобрела The Body Shop в 2017 г.

В 2016 г. фонд прямых инвестиций Cerberus Capital выкупил 80% бизнеса Avon в Северной Америке за $170 млн. Это подразделение стало отдельной частной компанией, которую в этом году купила корейская LG Household & Health Care. Если сделка между Natura Cosmeticos и Avon состоится, североамериканский бизнес не войдет в соглашение. WSJ отмечает, что бизнес-модель Avon столкнулась с изменившимися привычками покупателей: традиционные продажи «от двери к двери» проиграли онлайн-покупкам, с внедрением которых Avon опоздала.

Выбор редактора
Финансы
Новости

Госдума приняла закон о налогообложении сделок при санации банков

Ведомости
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Госдума приняла в третьем чтении закон, уточняющий налогообложение сделок в рамках санации банков и переуступки кредитов при исполнении государственного оборонного заказа (ГОЗ), передает «Интерфакс».

В документе предлагается признавать рыночными цены в сделках по переуступке кредитов по исполнению ГОЗ и по уступке банком прав требований в случае санации. То есть эти сделки не будут считать контролируемыми.

Законопроект также вносит в перечень видов доходов, которые не облагаются налогом на прибыль, сумму прекращенных перед уполномоченным банком обязательств исполнителей ГОЗ. Замминистра финансов Илья Трунин пояснял, что, когда один банк передает обязательства другому банку, формально возникают доходы в натуральной форме, их и предлагается не облагать налогом на прибыль.

Закон вступит в силу со дня опубликования. Его нормы распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января прошлого года.

Политика
Новости

В Италии перевернулся автобус с российскими туристами

Ведомости
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В Италии произошло ДТП с туристическим автобусом, в результате которого погиб один человек и десять пострадали – вероятно, это россияне. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя российского посольства в стране.

По его словам, о произошедшем посольство оповестили итальянские власти. По их данным, в целом в автобусе находились 60 человек, предположительно все – граждане России, один из них погиб. Российское дипломатическое представительство проверяет эту информацию.

По данным местного агентства ANSA, автобус перевернулся на трассе Сиена – Флоренция. Агентство, не уточняя национальность пассажиров, подтверждает смерть одного человека.

Corriere della Sera пишет, что в автобусе были не менее 50 российских туристов. По ее информации, погибла женщина, пятнадцать человек получили ранения. Причиной мог стать мокрый после дождя асфальт, отмечает издание: автобус протаранил барьеры у дороги и вылетел в кювет.

Как пишет Il Tempo, погибший – турист из России. По данным издания, всего в автобусе было около 60 человек – это граждане разных стран Восточной Европы. У них был тур по городам искусства, отмечает Il Tempo.

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