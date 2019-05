Технологии

The New Times обжаловал штраф в 22,25 млн рублей в ЕСПЧ

Журнал The New Times обратился в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) из-за штрафа в 22,25 млн руб., наложенного на издание. Об этом сообщил «МБХ медиа» адвокат Вадим Прохоров. Эту информацию он подтвердил «Ведомостям».

По его словам, Верховный суд отклонил жалобу, несмотря на то что в ней содержалась ссылка на его собственное постановление пленума. «Они [Верховный суд] наплевали на собственное постановление пленума. Уважения к этому органу это не прибавляет», – подчеркнул Прохоров.

Рассмотрение «будет идти долго, не один год, к сожалению, ЕСПЧ завален российскими жалобами», отметил адвокат.

Мировой судья Тверского района Москвы в октябре 2018 г. по просьбе прокуратуры оштрафовал ООО «Новое время» (издатель The New Times) на 22,25 млн руб. Кроме того, на 30 000 руб. была оштрафована гендиректор ООО «Новое время» Евгения Альбац. Причиной, согласно постановлению суда, стало то, что журнал The New Times получил 22,25 млн руб. несколькими платежами от Фонда поддержки свободы прессы, включенного в список иностранных агентов. По закону СМИ обязаны отчитываться о получении денег из-за рубежа или от иностранных агентов.

Тверской суд признал эти решения законными, а Мосгорсуд отказался удовлетворить жалобы на вступившие в силу решения о штрафах.

Альбац объявляла сбор денег на выплату штрафа. Они были собраны и выплачены.