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Число подписчиков «Яндекс.Музыки» выросло до 2 млн

Число платных подписчиков сервиса «Яндекс.Музыка» достигло почти 2 млн, сообщил в ходе конференции YaC 2019 совладелец и гендиректор «Яндекса» Аркадий Волож.

Он отметил, что за последние годы произошел не просто переход к легальной музыке, но изменилось ее потребление: «Раньше это был сценарий "ищи, качай, качай, качай, слушай". Сейчас музыка сама приходит к тебе».

В июне 2018 г. число подписчиков «Яндекс.Музыки» превысило 1 млн человек. Драйвером роста стал другой сервис компании – «Яндекс.Плюс», который за стоимость подписки на «Яндекс.Музыку» включает в себя скидки и льготы на другие сервисы «Яндекса», в том числе такси и просмотр фильмов на «Кинопоиске».

«Яндекс.Музыка» была запущена в 2010 г. По итогам 2016 г. число платных подписчиков сервиса и музыкальных приложений на его основе составляло около 250 000 человек.