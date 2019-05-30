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Друзь извинился за «свои действия» в программе «Кто хочет стать миллионером?»

Магистр игры «Что? Где? Когда?» Александр Друзь принес извинения за «свои действия» при участии в программе «Кто хочет стать миллионером?», после которого его обвинили в мошенничестве. Об этом говорится в сообщении на сайте по итогам заседания правления Международной ассоциация клубов (МАК) «Что? Где? Когда?».

«Я сожалею о том, что мои действия при участии в телевизионной программе “Кто хочет стать миллионером?” нанесли ущерб репутации МАК “Что? Где? Когда?”. Я приношу свои извинения организации, а также всем людям, которым мое участие в телепередаче причинило репутационный, моральный и любой другой вред», — сказал он на заседании.

В феврале Илья Бер, тогда занимавший должность главного редактора программы «Кто хочет стать миллионером?», обвинил Друзя в мошенничестве. Он рассказал, что Друзь попытался подкупить его, предложив передать ему ответы на вопросы, которые попадутся ему, в обмен на треть максимального выигрыша в 3 млн руб. Свои обвинения Бер опубликовал на платформе Livejournal в форме обращения в комиссию по этике и правление МАК. На заседании правление ассоциации подчеркнуло, что изложенная Бером информация «не имеет отношения к деятельности МАК». Также правление выразило сожаление, что действия Бера и Друзя при подготовке и проведении «Кто хочет стать миллионером?» нанесли ущерб репутации МАК.

Бер назвал извинения Друзя неискренними. «Формально в них даже нет признания факта жульнической игры, хотя, насколько я знаю, он во время заседания и обсуждений ничего из изложенного мной не отрицал и не пытался снова сделать вид, что это я его спровоцировал», – написал Бер на своей странице в Facebook.

Друзь обвинения Бера отвергал. По его словам, все было «с точностью до наоборот». «Именно он предложил мне сделку с вопросами за деньги, которые я заплачу ему с выигрыша», – подчеркнул знаток.

«Первый канал» после обвинений Бера отстранил и его и Друзя от участия в телепрограммах «Что? Где? Когда?» и «Кто хочет стать миллионером?» на неопределенный срок. Телеканал аннулировал исход игры с участием Друзя, а также пообещал, что выигрыш не будет выплачен. Выпуск «Кто хочет стать миллионером?» с Друзем вышел в эфир в декабре 2018 г. Он играл вместе с еще одним знатоком, бывшим мэром города Троицка Виктором Сидневым. Они дошли до последнего вопроса, однако не дали на него правильный ответ и ушли с несгораемой суммой в 200 000 руб.