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Рособрнадзор рассказал об атаках хакеров на ресурсы ЕГЭ

Два дня подряд информационные системы единого государственного экзамена (ЕГЭ) подвергаются DDoS-атакам, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на руководителя Рособрнадзора Сергея Кравцова. По его словам, попытки хакеров дестабилизировать ресурсы ни к чему не привели.

Атаки начались 31 мая после завершения экзаменов и продолжились 1 июня, рассказал Кравцов. «Никаких проблем для организаторов и участников экзаменов они не вызвали», — подчеркнул он. На обработке результатов ЕГЭ атаки также не скажутся, добавил Рособрнадзор.

Ведомство в связи с действиями хакеров обратилось в правоохранительные органы.

Накануне российские школьники сдавали ЕГЭ по истории и химии. В субботу, 1 июня, экзамены, согласно официальному расписанию, не проводились.

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