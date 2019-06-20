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Правящая партия Польши намерена лишить иностранцев контроля над СМИ

Правящая партия Польши «Закон и справедливость» намерена передать под контроль польской нации СМИ, учредителями которых выступают иностранные акционеры.

«Уважающая себя партия и уважающий себя народ не могут допустить, чтобы большинство средств массовой информации продолжали оставаться в чужих руках», – заявил вице-премьер Ярослав Говин агентству PAR. Он также добавил, что, когда возникает конфликт интересов, газеты иностранных акционеров представляют выгодную им точку зрения.

В 2018 г. госдепартамент США предположил, что польское правительство хочет завладеть частным новостным каналом TVN24, принадлежащим американской медиагруппе Discovery. После этого правительство Польши отменило штраф, наложенный на этот телеканал за освещение протестов в парламенте, отмечает Reuters.

Среди иностранных учредителей в Польше также присутствует компания Axel Springer, которой принадлежат польское издание Newsweek и таблоид Fakt, которые часто критикуют действия правительства.

В России закон об ограничении действия иностранного капитала в СМИ действует с 2016 г. Согласно этому закону гражданам других стран и россиянам с двойным гражданством запрещено выступать учредителями СМИ в России. Иностранцы также не могут контролировать более 20% компании – учредителя российского СМИ.