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«Кассир.ру» пожаловался на «Яндекс» в ФАС

Крупный онлайн-продавец билетов на зрелищные мероприятия «Кассир.ру» пожаловался в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) на недобросовестную конкуренцию со стороны «Яндекса». Об этом сообщила «Коммерсанту» пресс-служба «Кассир.ру».

Претензии «Кассир.ру» вызвал виджет быстрой покупки через сервис «Яндекс.Афиша». Стоимость билетов на мероприятие у всех сервисов одинаковая и устанавливается организатором, указала компания. Поэтому, добавила она, приоритетное размещение виджетов быстрой покупки билетов на самых популярных страницах поисковика может быть доминирующим преимуществом.

Как отметил директор по правовым вопросам «Кассира.ру» Илья Ковалевский, пользователю необходимо дать возможность выбора билетного оператора при попытке купить билет в виджетах «Яндекса».

Пресс-служба «Яндекса» сообщила, что компании известно о жалобе и что она находится в контакте с регулятором. Использование «интерактивных ответов» — это общепринятый отраслевой стандарт и часть функциональности крупнейших поисковиков, подчеркнула она. ФАС не стала комментировать заявление.

«Кассир.ру», согласно Kartoteka.ru, на 35% принадлежит головной компании Тинькофф-банка TCS Group Holding. Гендиректор сервиса Ticketland (принадлежит МТС) Виталий Виноградов поддержал действия «Кассир.ру». Он отметил, что поднимал этот вопрос еще в 2018 г. на встрече отрасли с первым заместителем главы администрации президента Сергеем Кириенко, предлагая гендиректору «Яндекса» в России Елене Буниной убрать виджет.