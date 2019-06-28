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«Кассир.ру» пожаловался на «Яндекс» в ФАС

Ведомости
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Крупный онлайн-продавец билетов на зрелищные мероприятия «Кассир.ру» пожаловался в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) на недобросовестную конкуренцию со стороны «Яндекса». Об этом сообщила «Коммерсанту» пресс-служба «Кассир.ру».

Претензии «Кассир.ру» вызвал виджет быстрой покупки через сервис «Яндекс.Афиша». Стоимость билетов на мероприятие у всех сервисов одинаковая и устанавливается организатором, указала компания. Поэтому, добавила она, приоритетное размещение виджетов быстрой покупки билетов на самых популярных страницах поисковика может быть доминирующим преимуществом.

Как отметил директор по правовым вопросам «Кассира.ру» Илья Ковалевский, пользователю необходимо дать возможность выбора билетного оператора при попытке купить билет в виджетах «Яндекса».

Пресс-служба «Яндекса» сообщила, что компании известно о жалобе и что она находится в контакте с регулятором. Использование «интерактивных ответов» — это общепринятый отраслевой стандарт и часть функциональности крупнейших поисковиков, подчеркнула она. ФАС не стала комментировать заявление.

«Кассир.ру», согласно Kartoteka.ru, на 35% принадлежит головной компании Тинькофф-банка TCS Group Holding. Гендиректор сервиса Ticketland (принадлежит МТС) Виталий Виноградов поддержал действия «Кассир.ру». Он отметил, что поднимал этот вопрос еще в 2018 г. на встрече отрасли с первым заместителем главы администрации президента Сергеем Кириенко, предлагая гендиректору «Яндекса» в России Елене Буниной убрать виджет.

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Бизнес
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СМИ узнали сумму компенсации России Казахстану за загрязненную нефть

Ведомости
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«Транснефть» выплатит «Казтрансойл» за загрязеннную нефть компенсацию, которая составит $15 за баррель, сообщает Reuters со ссылкой на три источника. Такую же сумму компенсации называют и источники Bloomberg.

По словам собеседников Reuters, общая сумма компенсации составит $76 млн. Она предполагает возмещение убытков от потери качества сырья, простоя и хранения, говорит они.

О том, что «Казтрансойл» достиг договоренности с «Транснефтью» о компенсации за испорченную нефть, стало известно накануне, 28 июня. «Мы сдали в Самаре примерно 600 000 т нефти чистыми в начале мая и получили аналогичный объем в Усть-Луге уже с превышением вредных примесей», — сообщил представитель казахстанской компании.

В апреле российская нефть Urals, загрязненная хлорорганическими соединениями, попала по нефтепроводу «Дружба» на белорусский НПЗ в Мозыре. Польша и другие страны прекратили ее прокачку. Белоруссия и Россия договорились, что прокачают через свои трубопроводы 1,3 млн т загрязненной нефти и до 10 июня очистят «Дружбу». «Транснефть» заявила, что загрязнение произошло в результате мошенничества с поставками нефти. По оценкам Минэнерго, общий ущерб составил около $100 млн.

«Казтрансойл» – первая пострадавшая от загрязнения сторона, с которой «Транснефть» договорилась о компенсации. Транзитом через трубы «Транснефти» также экспортируется нефть Азербайджана и Туркмении, но о договоренностях с ними пока не известно. Не определена и сумма возмещения Белоруссии и другим европейским странам, куда попала грязная нефть или в которые прекратились поставки сырья из-за приостановки прокачки.

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Главный дизайнер Apple Джони Айв покинет компанию

Ведомости
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Главный дизайнер Apple Джонанатан Айв уйдет в отставку. Об этом говорится в сообщении компании.

В нем отмечается, что Айв создаст собственную дизайнерскую компанию, одним из основных клиентов которой будет и Apple. Он «продолжит тесно сотрудничать с Apple и работать над рядом ее проектов», подчеркивается в сообщении.

Компания, которую создаст Айв, будет называться LoveForm, рассказал он сам газете Financial Times (FT). Она будет запущена в 2020 г. «Хотя я не буду сотрудником [Apple], я все равно буду очень вовлечен [в ее работу] — я надеюсь, на многие, многие годы, — сказал он в интервью изданию.

Уход Айва из Apple «будет шоком для инвесторов и потребителей», отмечает FT. Айв - самый известный в мире промышленный дизайнер и хранитель всей эстетики Apple, подчеркивает газета.

Как пишет Reuters, Айв пришел в Apple в 1992 г. и возглавлял дизайнерскую команду с 1996 г. Он, будучи доверенным лицом Стива Джобса, участвовал в разработке ключевых продуктов компании — iMac и iPhone. Должность главного дизайнера Айв занял в 2015 г.

Преемник Айва на должности главного дизайнера Apple пока не назван.

Бизнес
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Компания Лисина продает часть доли в НЛМК

Ведомости
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Кипрская компания Fletcher Group, бенефициаром которой является председатель совета директоров Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) Владимир Лисин, намерена продать 158 млн ценных бумаг НЛМК в виде акций и глобальных депозитарных расписок (на одну расписку приходится 10 акций) через ускоренный сбор заявок, сообщает Goldman Sachs, который выступает единственным организатором сделки. Представитель НЛМК от дополнительных комментариев отказался.

Источник, близкий к одной из сторон сделки, рассказал, что основной акционер через эту сделку помог компании увеличить количество акций в свободном обращении на рынке, соответственно, повысить их ликвидность и диверсифицировать акционерную базу. «Это должно способствовать дальнейшему росту капитализации НЛМК», — добавил он.

Лисин через Fletcher Group контролирует 84% НЛМК. Выставленный на продажу пакет соответствует приблизительно 2,6% капитала компании. Таким образом, после продажи пакета у Fltcher Group останется 81% НЛМК.

НЛМК – крупнейший производитель стали в России: в 2018 г. он произвел 17,5 млн т. В прошлом году его выручка составила $12 млрд, EBITDA – $3,6 млрд, чистая прибыль – $2,2 млрд. Чистый долг НЛМК по итогам прошлого года составил $891 млн, или 0,25 EBITDA.

На Лондонской фондовой бирже цена закрытия составила $27 за GDR, за день она выросла на 1,89%. На Московской бирже цена закрытия выросла на 2,1% к началу торгов и составила 170,5 руб. за обыкновенную акцию.

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Технологии
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Феликс Евтушенков возглавил совет директоров МТС

Ведомости
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Зампредседателя совета директоров АФК «Система» Феликс Евтушенков возглавил совет директоров МТС (c учетом косвенного владения оператор принадлежит «Системе» на 55,64%), говорится в сообщении оператора. Такое решение принял совет директоров оператора, избранный акционерами 27 июня.

Феликс Евтушенков – сын основного владельца и председателя совета директоров «Системы» Владимира Евтушенкова. Он уже входил в совет директоров оператора в 2011–2012 гг. В 2012–2018 гг. он занимал пост первого вице-президента «Системы», с 2018 г. возглавляет комитет по этике и контролю совета директоров АФК.

Также акционеры МТС проголосовали за включение в состав совета директоров бывшего главы администрации президента России Валентина Юмашева и неисполнительного директора Polyus Gold International Limited Антониоса Антониу. Также в совет директоров были переизбраны президент, председатель правления компании Алексей Корня, вице-президент по стратегии АФК «Система» Артем Засурский, управляющие партнеры АФК «Система» Алексей Катков и Всеволод Розанов, независимые директора Регина фон Флемминг и Томас Холтроп.

Не вошли в обновленный состав бывший председатель совета директоров МТС Рон Зоммер, который ранее возглавлял совет директоров компании, а также независимые директора Стэнли Миллер и Вольфганг Шюссель. Зоммер войдет в состав создаваемого консультативного совета МТС при президенте компании, который будет давать рекомендации руководству компании от мировых экспертов в сфере информационных технологий, включая цифровую трансформацию, роботизацию, финтех, искусственный интеллект и другие области, а также для быстрого внедрения в МТС последних технологических достижений, говорил ранее представитель оператора.

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Политика
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Верховный суд Карелии отправил на пересмотр дело о гибели детей на Сямозере

Ведомости
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Верховный суд Карелии отправил на пересмотр дело о гибели детей на Сямозере в отношении бывшего главы регионального управления Роспотребнадзора Анатолия Коваленко и врио руководителя ведомства Людмилы Котович, передает «РИА Новости». Ранее Петрозаводский городской суд оправдал их и инструктора Павла Ильина.

Апелляционные жалобы на приговор подали потерпевшие и прокуратура Карелии. Ведомство пришло к выводу, что решение суда первой инстанции не соответствует фактическим обстоятельствам дела и вынесено с «нарушениями уголовно-процессуального закона, а также неправильным применением Уголовного кодекса».

В июне 2016 г. 47 воспитанников детского оздоровительного лагеря «Сямозеро» и четыре инструктора на лодках попали в шторм на Сямозере в Карелии. Две лодки перевернулись, погибли 14 детей.

Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 3 ст. 238 УК), и халатности (ст. 293 УК). Бывший директор лагеря «Сямозеро» Елена Решетова и ее заместитель Вадим Виноградов получили по 9,5 г. колонии. Фельдшера Ирину Щербакову, которая приняла звонок тонувших на Сямозере детей за шутку, приговорили к трем годам колонии-поселения. Инструктор Валерий Круподерщиков был осужден на 8 месяцев колонии-поселения, но из-за истечения сроков давности его освободили от наказания.

Политика
Новости

Турция потребует $1,25 млрд с США в случае срыва поставок американских истребителей

Ведомости
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал обратиться в международный трибунал, если США откажутся от поставок Турции своих истребителей-бомбардировщиков F-35. «Если они предпримут такой неверный шаг, то мы поднимем этот вопрос в международном арбитраже, мы потребуем, чтобы они вернули нам назад уже заплаченные деньги», – заявил он в интервью японской газете Nikkei. Эрдоган напомнил, что Турция уже заплатила США за вооружение $1,25 млрд.

Эрдоган напомнил, что в этой сделке Турция для США является не просто очередным покупателем, а партнером по производству истребителей-бомбардировщиков. По словам главы Турции, в стране производится много деталей для F-35. На саммите G20 Эрдоган должен встретиться с президентом США Дональдом Трампом, напомнил турецкий лидер. «Мы поговорим о поставках американского вооружения и обсудим взаимоотношения двух стран», – добавил он.

По мнению Эрдогана, США юридически не могут ввести санкции против Турции за покупку российских зенитно-ракетных С-400, так как сделка с Москвой на сумму $2,5 млрд была заключена до принятия закона «О противодействии противникам США посредством санкций» (CAATSA).

Американские чиновники и представители НАТО неоднократно выступали против покупки Анкарой зенитно-ракетных систем С-400 российского производства. В качестве аргумента они приводили то, что российское вооружение не может быть интегрировано в систему противовоздушной и противоракетной обороны НАТО, членом которого является Турция. Кроме того, США настаивали, что покупка систем С-400 ставит под угрозу поставки Турции истребителей F-35 и, возможно, приведет к санкциям со стороны США.

Бизнес
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«Алроса» создаст площадку по борьбе с нелегальными синтетическими алмазами

Ведомости
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«Алроса» запустила электронную площадку, на которой будет размещать цифровые паспорта бриллиантов: дату и место добычи, данные об огранщике, характеристики цвета и чистоты, рассказал директор Единой сбытовой организации «Алросы» Евгений Агуреев. По его словам, это позволит обезопасить потребителя от нелегальной синтетической продукции и привлечь более молодую аудиторию, для которой важны этические характеристики товара.

Мировое производство синтетических алмазов ювелирного качества составляет до 4 млн карат, из которых 80% (около 3 млн карат) реализуются на рынке нелегально, приводит данные Агуреев: «Из 3 млн карат синтетических алмазов получается 1,5 млн карат бриллиантов. Учитывая средний вес бриллианта в ювелирном изделии, например, обручальном кольце, на рынок попадает 3 млн единиц бриллиантовой продукции с синтетическими камнями, выдаваемыми за натуральные». Агуреев оценивает рынок нелегальной синтетики в 3% выручки рынка натуральных алмазов – $15–16 млрд. Таким образом потери отрасли оцениваются в $0,45 – $0,48 млрд.

«Проблемы возникают, когда синтетические алмазы продают под видом натуральных, обманывая потребителей. Эта ситуация недопустима, так как может подорвать доверие к ювелирным украшениям с бриллиантами в целом и повлиять как на продажи натуральных, так и синтетических бриллиантов», – пояснила «Ведомостям» партнер Bain & Company Ольга Линде.

«Алроса» – крупнейший производитель алмазов в мире. На долю российской компании приходится 26% мировой добычи алмазов. 25% «Алросы» принадлежит минимуществу республики, еще 8% – улусам Якутии.

Политика
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МАК назвал причину крушения Ан-148 в Подмосковье

Ведомости
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Межгосударственный авиационный комитет (МАК) опубликовал окончательный отчет о причинах крушения Ан-148 «Саратовских авиалиний» в Подмосковье в феврале прошлого года. Из документа следует, что катастрофа произошла из-за ошибочных действий экипажа на этапе набора высоты. «Авиационное происшествие относится к категории потери управления в полете», – говорится в отчете.

Как выяснил МАК, пилоты перед вылетом не включили обогрев датчиков скорости, из-за чего при наборе высоты произошло их обледенение. В итоге экипаж получал заниженные данные о скорости самолета. Чтобы разогнаться, пилоты в условиях плохой видимости начали снижение (при том, что скорость на самом деле была высокой), самолет вошел в пике и врезался в землю.

В заключении МАК отмечается, что пилоты поспешили при подготовке к полету: из-за позднего прибытия воздушного судна они пытались нагнать время. В результате они не проверили, включен ли обогрев датчиков. Также в качестве вероятных факторов, приведших к катастрофе, комитет назвал низкую культуру безопасности полетов в «Саратовских авиалиниях» и неготовность экипажа к аварийной ситуации.

Самолет «Саратовских авиалиний», следовавший из Москвы в Орск, разбился 11 февраля 2018 г. через несколько минут после взлета. На его борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа, все они погибли. После этой катастрофы Росавиация провела проверку «Саратовских авиалиний» и выявила ряд существенных нарушений. Авиакомпания с 31 мая прекратила полеты в связи с аннулированием сертификата эксплуатанта.

В Подмосковье разбился самолет «Саратовских авиалиний»

Бизнес
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ВЭБ.РФ начал финансировать строительство танкеров на верфи «Звезда»

Ведомости
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Госкорпорация ВЭБ.РФ перевела первые авансовые платежи по судостроительным контрактам с судоверфью «Звезда» (контролируется «Роснефтью») на строительство двух нефтяных танкеров класса «Афрамакс». Это следует из сообщения на сайте ВЭБ.РФ.

В апреле первый зампред госкорпорации Николай Цехомский сообщил, что ВЭБ.РФ намерен выделить «Звезде» по 20% от стоимости каждого танкера нового поколения. Общая сумма финансирования, по его словам, составит 12,5 млрд руб. Спуск судов на воду ожидается в 2022 г. Дедвейт танкеров составит около 114 000 т.

Танкеры нового поколения спроектированы для работы на газомоторном топливе (сжиженном природном газе), что существенно уменьшает выбросы вредных веществ в атмосферу: на 100% оксидов серы, на 76% – оксидов азота и на 27% – углекислого газа по сравнению с аналогичными судами, работающими на тяжелом топливе.

Бизнес
Новости

«Роснефть» подала заявку на регистрацию почти 30 товарных знаков со словом «цифровой»

Ведомости
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«Роснефть» 20 июня подала заявку на регистрацию 29 товарных знаков со словом «цифровой», в том числе «цифровой шельф», «цифровой клиент» и «цифровое бурение», свидетельствуют данные «СПАРК-Интерфакса». Первыми на это обратили внимание «Открытые медиа».

«Роснефть» регистрирует такие товарные знаки «на всякий случай», никаких проектов под эти товарные знаки нет, рассказал «Открытым медиа» сотрудник компании. Компания решила это сделать после того, как права на торговую марку «цифровое месторождение» получила «Газпром нефть».

«Газпром нефть» получила права на товарный знак «цифровое месторождение» в июле прошлого года. Тогда же она зарегистрировала товарные знаки «цифровая нефть» и «цифровая нефтяная компания», а в марте 2019 г. – «цифровой завод». 18 июня «Газпром нефть» подала заявку на регистрацию товарных знаков webneft и «вебнефть».

«Газпром нефть» в апреле 2018 г. сообщила о намерении разработать долгосрочную цифровую стратегию, которая предполагает создание IT-платформы и единой системы цифровых проектов. Годом ранее «Роснефть» приняла стратегию, при которой намерена в ускоренном темпе тиражировать цифровые решения как в добыче и переработке нефти, так и в ритейле.

Политика
Новости

ЦИК не исключил отмену муниципальных выборов в Петербурге

Ведомости
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Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова не исключила возможность отмены муниципальных выборов в Санкт-Петербурге. В эфире «Эха Москвы в Санкт-Петербурге» она заявила, что дала поручение предусмотреть такой сценарий: «Я поручила правовикам проработать возможность этого, если это безобразие не удастся остановить». Речь идет о многочисленных жалобах при регистрации кандидатов на выборах в муниципальные депутаты – сокрытии фактов выборов и создании искусственных очередей.

Ранее председатель избирательной комиссии города Виктор Миненко заявил, что подготовка к муниципальным выборам идет «в штатном режиме», но в некоторых районах – Гагаринском, Сампсониевском, Сосновском и Звездном избирательных округах – есть нарушения.

Один из руководителей проекта «Объединенные демократы» в Санкт-Петербурге – Андрей Пивоваров рассказывал «Ведомостям», что избиркомы почти прямым текстом говорят, что ЦИК им не указ, указывая на нарушения в округах Черная Речка, где избирком был закрыт в часы работы, и Ржевка, где кандидатов вытолкали силой участники искусственной очереди.

Глава штаба оппозиционера Алексея Навального Александр Шуршев написал вчера, 26 июня, в своем аккаунте в Twitter, что был избит у избиркома округа Екатерингофский: «Телефон разбит, руки и колени в крови. Но жив. К 12 иду в горизборком на рассмотрение жалобы по Екатерингофскому». Также в Twitter он писал о тайном голосовании в Екатерингофском избиркоме и нарушениях в Сампсониевском районе.

После проверки горизбирком подтвердил факты искусственных очередей в избиркомах и назначения тайного голосования в пяти избирательных округах города. Комитет сообщил, что направил информацию о нарушениях в правоохранительные органы.

Муниципальные выборы в Петербурге, как и выборы губернатора, должны пройти в сентябре 2019 г.

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